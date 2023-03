Elecciones 2023: Macri no descartó optar entre Bullrich y Larreta, y puso en duda su apoyo a Juez

escuchar

Tras anunciar que no competirá por la Presidencia, al menos este año, el exmandatario Mauricio Macri ratificó hoy que no se retiró de la política y que va a influir en las decisiones de Juntos por el Cambio. Señaló, incluso, que podría expresarse antes de las PASO a favor de Horacio Rodríguez Larreta o de Patricia Bullrich, los dos candidatos más fuertes de Pro, en caso de tener la claridad de que uno de ellos es “el más adecuado” para este momento de la Argentina.

En tanto, sin titubear dejó expuestas sus diferencias con el senador nacional Luis Juez, ungido como el postulante a gobernador de la oposición en Córdoba, después de un acuerdo con el diputado radical Rodrigo de Loredo, que declinó sus intenciones de competir contra Martín Llaryora, el alfil del peronismo local.

“Yo intento revisar mis opiniones y ser objetivo, pero es una tarea a lograr. Dije que si realmente, objetivamente, siento que hay uno que está más alineado con el momento de la Argentina... Parto de la base de pensar que los candidatos que tenemos, que también incluyo a María Eugenia [Vidal] y a los del radicalismo, son buenos dirigentes, gente con grandes cualidades, que ha demostrado capacidad de conducir. De esa base, si pienso que hay una persona que para este momento es la más adecuada, no puedo no decirles mi opinión”, explicó en Cadena 3 Macri, sobre el rol que jugará de ahora en adelante.

A esa postura la justificó en que son sus seguidores quienes le piden que se defina para marcarles un rumbo, después de elegir no competir en estas elecciones. “Muchos de los mensajes que he recibido, muchos desde el dolor, me han dicho: ‘Lo entiendo, lo valoro, aunque me hubiese gustado que volvamos a trabajar juntos, pero al menos decimos para dónde vamos’. La gente que me ha dicho eso, en cientos de WhatsApp, representa el sentimiento de millones de argentinos. Si tengo esa claridad, la voy a decir. Si no la tengo, les voy a decir que elijan”, indicó.

Tensiones en Córdoba

No se mostró convencido el expresidente en el momento en que le mencionaron a Juez. Cuando le preguntaron si le iba a dar su bendición como candidato a gobernador de Córdoba de Juntos por el Cambio, puso reparos. “Tengo una conversación pendiente con Juez, hemos tenido muchos cortocircuitos. Hay cosas de él que no he podido entender, ni acordar; pero, bueno, próximamente iré a Córdoba y nos sentaremos a conversar”, adelantó Macri, que así expuso su relación tirante con el senador. A fines del año pasado, el cordobés también había cuestionado al referente de Pro por mostrarse con Llaryora.

Este martes, el exmandatario admitió que tiene una “buena relación personal” con el actual gobernador Juan Schiaretti, jefe político de Llaryora. “Nos conocemos desde hace años, cuando él estaba en la industria automotriz. Cada tanto hablamos, compartimos diagnósticos”, refirió Macri en cuando a su vínculo con el dirigente, aunque aclaró que este ida y vuelta no se da con todo el peronismo cordobés.

En medio de elogios a los habitantes de esa provincia, que lo apoyaron cuando jugó a nivel nacional, Macri dijo que respetará la voluntad que ellos transmitan a través del voto. E incluso delineó cómo debería plantarse Juez en la campaña: “La promesa de Luis Juez tiene que ser convincente, ligada a la gestión, porque el cordobés es concreto. Una cosa es la defensa de los valores a nivel país y otra es la que pretenden recibir: que la gestión diaria de la provincia va a funcionar. Se ve que hasta ahora nosotros no hemos logrado dar esa tranquilidad, es el desafío de Luis Juez, demostrar que va a tener una gestión ligada a la sociedad y al sector privado. Espero que el candidato Luis Juez avance sobre la falta de eficiencia de Epec, la empresa de energía. Hay cosas para ir mejorando: el sistema institucional. Juez ha sido muy crítico, pero tiene que explicar cómo lo va a mejorar. Esperemos que realmente logre que haya esta oportunidad de gobernar la provincia”.

Mientras, contó que entendió que no necesita “revancha”, sino que su intención es que las ideas que defiende lleguen a la mayoría de los argentinos. “Yo nunca dije que me retiré. No me bajé, me elevé”, sentenció.

