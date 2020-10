Kicillof anunció la nueva fase de la cuarentena desde la residencia oficial, donde se encuentra aislado

El gobernador Axel Kicillof anunció cuáles son las nuevas medidas que se implementarán en la provincia de Buenos Aires en la nueva fase de aislamiento social preventivo y obligatorio. "En el conurbano vamos a hacer a una apertura gradual, condicionada e intermitente de ciertas actividades", dijo el gobernador sobre las medidas que comenzarán a regir el lunes 19 de octubre.

Luego de la decisión acordada en el Consejo Federal de Educación sobre el regreso de actividades escolares para los alumnos de los últimos ciclos, según la situación epidemiológica de cada lugar, Kicillof detalló que son 14 los municipios que se encuentran en fase 5, 74 en fase 4 y 45 en fase 3.

Otras actividades que anunció el gobernador que tendrán lugar en la nueva fase de cuarentena son:

Personal auxiliar de casas particulares en un solo domicilio que no contarán con transporte público

Restaurantes y bares al aire libre

Gimnasios al aire libre

Más obras y construcción

Salidas recreativas al aire libre de niños, niñas y adolescentes de hasta 10 personas con barbijo y distanciamiento social. Y además de cercanía.

"Si esto no es el viva la pepa, podemos seguir abriendo actividades. Si no habrá que retroceder porque el riesgo es muy alto", dijo el gobernador, sobre la posibilidad de que se dé marcha atrás con el "botón rojo" ante un eventual aumento de casos.

Sobre la situación actual de los contagios en la provincia y la posibilidad de agregar actividades, dijo: "Mientras sigan cayendo los casos, cada 15 días vamos a ir abriendo actividades desde el lunes 19. Si hay un rebrote, retrocedemos como se hizo en muchos lugares". El plan de "apertura gradual" constará de tres fases en total.

En línea con el anuncio presidencial de ayer, Kicillof lamentó la situación epidemiológica que empeoró en varias provincias: "Mientras la curva desciende levemente, lamentablemente zonas de todo el país se están viviendo situaciones muy complejas".

En ese sentido, Kicillof salió al cruce de los que criticaron su rechazo a abrir cuando no lo permitía la situación: "Cada vez que dije que no había que abrir, se criticó con una dureza innecesaria. Está muy bien no estar de acuerdo pero creo que las críticas fueron desmedidas".

