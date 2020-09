El gobernador encabezó un encuentro virtual con 42 intendentes; "no es momentos para pícaros", desafió a los alcaldes que reprocharon a través de los medios Crédito: GPBA

LA PLATA.-El gobernador Axel Kicillof enfatizó hoy que se trabaja de forma coordinada con los intendentes opositores y oficialistas, pese a las tensiones que son públicas. Pidió no dialogar por los medios y llamó a trabajar en unidad para superar la pandemia por el coronavirus.

"No es momento para pícaros, ni para vivos. Si alguien trata de hacerlo nos obliga a dar respuesta. No quiero hacerlo. Pasó con algún municipio. Pero lo pasado, pisado", dijo Kicillof, durante una conferencia por zoom con 42 intendentes. Fue un mensaje, sutil, a la comuna de Tandil que salió del sistema sanitario de fases por cuenta propia y a la que el gobierno provincial excluyó del reparto de fondos para reactivar la cultura y el turismo.

"Es un año dramático. Intempestivo. Insisto aunque en la prensa nacional se ve otras cosas en el trabajo coordinado y en unidad con los 135 intendentes", expresó Kicillof durante un acto citado para formalizar la entrega de Fondo de Infraestructura Municipal (FIM).

El gobernador, además, reclamó: "En la provincia seguimos batallando desde el gobierno provincial, con los 135 intendentes. Ya vemos el horizonte de una salida. Les pido por favor: este no es año electoral, es año de pandemia. Les pedimos que no opten por la vía del oportunismo. Están los teléfonos abiertos, no hace falta comunicarnos por los diarios".

Lo escuchaban, en silencio y tras las pantallas, varios de los alcaldes opositores de Juntos por el Cambio. Por ejemplo, Diego Valenzuela y Julio Garro que en las últimas horas propusieron volver a dictar clases para determinados grupos pequeños de alumnos.

"En la región, pese a los pronósticos sombríos que había la provincia de Buenos Aires no tuvo saturación del sistema de salud: fue por el trabajo mancomuncado de Nación, provincia y Municipios. Tenemos que lamentar dificultades, que todavía hay, pero no podemos bajar los brazos, ni dejar de estar alerta", manifestó Kicillof.

El gobierno de la provincia citó a 42 intendentes para anunciar el traspaso de recursos destinados al Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) por 736 millones de pesos, sobre un total de dos mil millones dispuestos para este año.

De este modo busca responder a los pedidos para que se repartan los nuevos recursos coparticipables que anunció el presidente Alberto Fernández.

Los fondos coparticipables representan 10 mil millones de pesos para el resto de este año. Y 50 mil millones para el año que viene. Pero no forman parte del esquema formal de coparticipación, según el gobierno bonaerense.

En la reunión de hoy prevista entre Kicillof y los alcaldes estuvieron presentes los jefes comunales de Vicente López, Tres Lomas, Tres de Febrero, Tordillo, San Cayetano, Saladillo, Saavedra, Rojas, Quilmes, Punta Indio, Púan, Presidente Perón, Pellegrini, Olavarría, Monte Hermoso, Merlo, Mercedes, Malvinas Argentinas, La Plata y La Matanza.

Miguel Ángel Lunghi, el intendente de Tandil, que desconoció el sistema sanitario oficial de fases por el coronavirus

Participaron también los jefes comunales de José C Paz, San Martín, General Rodríguez, Las Heras, General Alvarado, Ezeiza, Escobar, Daireaux, Coronel Suarez, Coronel Dorrego, Chivilcoy, Castelli, Carlos Tejedor, Capital Sarmiento y Campana.

Asistieron además los alcaldes de Brandsen, Bragado, Balcarce, Bahía Blanca, Ayacucho, Almirante Brown, Alberti y Adolfo Alsina.

Durante la conferencia tomó la palabra Guillermo Britos, intendente de Chivilcoy que informó que se invirtió para mejorar el sistema de salud local: "Valoro este traspaso", dijo.

El gobernador Kicillof respondió: "La pandemia se está trasladando al interior. Es necesario tener adaptado nuestro sistema de salud para una situación tan extrema".

La intendente de Carlos Tejedor, Celia Gianni por su parte, informó que recibirá seis millones de pesos. "Estamos cumpliendo con lo que dijimos en campaña: vamos a volver mejores, pensando en los vecinos. Gracias Axel porque estas acompañando permanentemente en todo lo que es el Covid".

A su turno el intendente de Balcarce, Esteban Reino, informó que hará 24 cuadras de cordón cuneta con los fondos recibidos.

En tanto la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, expresó que con los fondos se invertirán en asfalto para poder integrar al barrio Kolinos donde - a veces- no llegan ambulancias, por la ausencia de pavimiento.

Kicillof destacó el papel de la obra pública para dinamizar la economía pospandemia.

