Los intendentes de la tercera sección firmaron un documento y pidieron una reunión con Kicillof por las tomas

3 de septiembre de 2020 • 09:49

LA PLATA.- El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, recibirá esta mañana a los alcaldes del Gran Buenos Aires que tienen tomas de tierras en sus distritos.

"Vamos a pedir apoyo al gobernador, que también está preocupado. No se puede gestionar en medio del caos. Hay que cortar de raíz esto con apoyo de la justicia", dijo Blanca Canteros, intendente de Presidente Perón.

Ella irá a la gobernación acompañada por otros alcaldes que también tienen tomas en sus distritos, como los jefes comunales de Avellaneda, Jorge Ferraresi, de Florencio Varela, Andrés Watson, de Berazategui, Juan Patricio Mussi entre otros.

"Es una locura. Es inadmisible", dijo la jefa comunal que tiene una toma de tierras con más de quinientas personas instaladas en un predio de Guernica.

La jefa comunal deslizó que hay grupos y movimientos de izquierda que organizan a la gente humilde, con necesidad habitacional, para permanecer de manera ilegal en situación de delito.

En tanto, el secretario de Relaciones Institucionales de la Jefatura de Gabiente, Fernando Chino Navarro, acusado por el ministro de Seguridad Sergio Berni de avalar las usurpaciones, informó a La Nacionque irá a la Justicia para pedir que se lo investigue a fin de establecer la falsedad de la acusación.

Los intendentes observaron ayer con cierta inquietud el cruce verbal entre los dos funcionarios: "Como puede ser que un ministro de Axel Kicillof acuse a un secretario con despacho en la Jefatura de Gabinete de avalar las usurpaciones. No hay una bajada política clara", dijo uno de los alcaldes que ayer firmó un documento para pedir límites a las usurpaciones de propiedades y terrenos.

Los intendentes de la tercera sección electoral pidieron ayer una audiencia a Kicillof para coordinar acciones para poner límite a las tomas de tierras ilegales.

"Condenamos rotundamente la ocupación ilegal de tierras y viviendas", dijeron los alcaldes. "El Estado debe ser firme para poner un límite a quienes hacen de las desigualdades un negocio", expresaron.

"Es un delito y como tal la justicia debe intervenir para hacer cumplir la ley", manifestaron los intendentes reunidos hoy en presidente Perón.

La tercera sección electoral está compuesta por diez y nueve de los distritos más pobres del conurbano. Entre ellos Almirante Brwon, Avellaneda, La Matanza, Berazategui, Berisso, Barndsen, Cañuelas, Ensenada, Esteban Etcheverría, Ezeiza, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón, Punta Indio, Quilmes, San Vicente, Lobos y Magdalena.

El lunes Kicillof había admitido que existen "muchas dificultades para avanzar en las soluciones" a las toma de tierras. "Tiene que haber una respuesta del Estado", admitió.

"Es innegable que hay una necesidad"- dijo el gobernador. Y consideró que "puede ocurrir" que haya intereses políticos detrás de la toma de tierras que se multiplican en todo el territorio provincial. Argumentó que "se habían dejado muchas casas sin terminar en la provincia, algunas en últimos cuatro años.

Y se diferenció: "ya tuvimos reuniones con intendentes. No todas las situaciones son iguales. Que hay necesidad es innegable- dijo-. Queremos reconocer ese derecho desde el Estado. Queremos ver cada caso particular. Es difícil implementar grandes programas en medio de una pandemia. No prejuzgo. Hay que darle una solución", admitió.