Axel Kicillof renovó sus críticas a Milei: “La reacción al temporal en Bahía Blanca es una refutación del país que nos quieren vender”

El gobernador Axel Kicillof volvió a cargar contra Javier Milei tras el feroz temporal que dejó 16 víctimas fatales, 128 denuncias por desaparición de personas y miles de vecinos sin hogar en Bahía Blanca. “Lo que se mostró estos días, con los llamados, con el compromiso, con muchísimas donaciones es una enorme universal, masiva, mayoritaria refutación acerca del país nos quieren vender”, marcó el mandatario bonaerense, cuyos funcionarios habían ponderado la reacción del gobierno nacional luego de la tragedia en el sur de la provincia.

Desde la localidad de Castelli, en un acto por el inicio del ciclo lectivo en el nivel secundario, Kicillof renovó sus dardos tras una breve desescalada de tensiones con Nación y le achacó a los libertarios que “hay otro país, que tiene que ver con la solidaridad y el amor”. “No el odio, no el insulto, no la degradación, no el ‘sálvese quien pueda’, no el individualismo y no el egoísmo, sino esas grandes gestas que hizo la Argentina desde la creación de su país que tienen que ver con pensar en el otro, con extender la mano, con no estar ni receloso ni encerrado en uno mismo”, contrastó.

Y añadió: “Son épocas en las que, no solo en la Argentina y desde el gobierno nacional y el propio Presidente, hay una corriente de pensamiento a nivel internacional que dice algo así como que para que te vaya bien tenés que esforzarte como si estuviéramos en una guerra los unos contra los otros; que cada uno tiene que salvarse solo como si no se pudiera contar con los demás, como si fueran competencia”.

A su vez, hizo alusión a la catástrofe que tuvo lugar en Bahía Blanca, a la que calificó como una “tragedia inmensa”, y destacó la importancia de la presencia del Estado. “Estuvimos inmediatamente ahí; lo menciono por una cuestión que tiene que ver con el Estado. Lo que pasó en Bahía Blanca llena de emoción, porque estuvieron el Estado, los laburantes, los trabajadores de la salud, el pueblo, la sociedad, la provincia”, enumeró.

“Llovió como nunca en la historia, duplicó las lluvias más grandes en la historia de Bahía Blanca. Fue una catástrofe sin precedentes y demostró una diferencia de concepción en el tipo de sociedad que queremos construir”, expresó.

Hasta este momento, desde la administración bonaerense habían mantenido un diálogo cordial con Nación en el marco del comité de crisis para tratar la situación en el interior de la provincia de Buenos Aires. El viernes por la noche, a poco menos de 24 horas desde que comenzaron las inundaciones, Kicillof llegó a Bahía Blanca para recorrer la zona en emergencia y se reunió con funcionarios entre los que se encontraban la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri. En diálogo con LN+ había contado que estaban trabajando “coordinadamente” y que no podía “objetar nada”.

La foto que publicó Axel Kicillof junto a Patricia Bullrich y Luis Petri en Bahía Blanca.

En ese momento también había apuntado hacia el presidente Milei y la responsabilidad del Estado de enviar ayuda. “Le pedí cuatro reuniones (a Milei) y lo único que hace... Recién tuiteó de nuevo... Es inoportuno”. Sin embargo, evitó confrontar con los funcionarios nacionales: “Me parece inoportuno polemizar, no voy a hacerlo. Nosotros estamos para trabajar, la última vez lo hicimos con menos colaboración, pero la necesitábamos. Hoy la tenemos y yo la agradezco y la reconozco, nunca hice otra cosa. No me gusta insultar, las provocaciones son para otras cosas. Estamos grandes para en un hecho así hacer campaña electoral”.

Ese mismo día, durante una entrevista telefónica cuando se trasladaba por vía terrestre hacia la ciudad, reiteró que esperaba la asistencia del gobierno nacional en Bahía Blanca. “No existen las provincias que puedan salvarse solas”, planteó. Finalmente, el ministro de Economía, Luis Caputo, comunicó que el Gobierno autorizó el envío de $10 mil millones para la reparación de daños.

LA NACION