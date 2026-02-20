La AFA cuestionó la decisión de la Justicia de llamar a indagatoria a Claudio “Chiqui” Tapia

La Asociación del Futbol Argentino (AFA) emitió hoy un comunicado en el que cuestiona la decisión del juez Diego Amarante de llamar a indagatoria a Claudio “Chiqui” Tapia, cabeza de la asociación, a Pablo Toviggino, su tesorero, y a otros dirigentes involucrados en la causa que revisa un presunto desvío millonario de aportes sociales e impuestos.

Según la denuncia inicial de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra la AFA hubo un total de$7.593.903.512,23 en obligaciones que no fueron depositadas en tiempo y forma, dividido en dos rubros, retenciones impositivas y retenciones de la seguridad social. En la ampliación de la denuncia el monto denunciado sumó$11.759.643.331,62. El total bajo investigación supera los $19.300 millones por retenciones y aportes que no habrían sido ingresados.

“La Asociación del Fútbol Argentino no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA, y que fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad”, señaló la entidad que preside Tapia en el comunicado.

Y añadió: “El pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente, y que a la presente fecha se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones”.

En su defensa, la AFA cuestionó a la ARCA por la denuncia contra la entidad que nuclea a los clubes de fútbol. “ARCA pretende considerar que estas obligaciones, que aún no se encuentran vencidas, y que ni siquiera puede cobrar, se transformen en el sustento de la posible comisión de un delito penal tributario, en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes”, señaló la institución que encabeza Tapia.

Entre las medidas que dispuso el juez Amarante está la prohibición de la salida del país de Tapia y Toviggino hasta que presten declaración indagatoria. El juez argumentó que la dictó por “la gravedad de los hechos investigados” y “la severidad de la pena” que podría corresponderles a los acusados, “y en miras a garantizar la regular realización de los actos procesales que aquí se ordenan”; es decir, para garantizar que se lleven a cabo las indagatorias. No se sabe si la prohibición será levantada después de esas declaraciones, en un año en el que Tapia tiene previsto viajar porque se juega el mundial de fútbol. Además, el 27 de marzo próximo, la selección argentina se enfrentará a la española por la Finalissima.

“El llamado a prestar declaración indagatoria, estando pendientes de resolución planteos que demostrarían la inexistencia del delito que ha sido denunciado, resulta prematuro y carente de justificación jurídica alguna”, argumentó Tapia, a través del comunicado de la AFA.

El comunicado completo:

“Frente a las noticias publicadas sobre la decisión judicial de llamar a prestar indagatoria a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, esta Asociación quiere aclarar:

La Asociación del Fútbol Argentino no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA, y que fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad.

El pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente, y que a la presente fecha se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones.

ARCA pretende considerar que estas obligaciones, que aún no se encuentran vencidas, y que ni siquiera puede cobrar, se transformen en el sustento de la posible comisión de un delito penal tributario, en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes.

La Asociación del Fútbol Argentino es la única entidad que ha sido denunciada penalmente por ARCA a la presente fecha, pudiendo remarcarse que todas las entidades sin fines de lucro que hoy existen en nuestro país, que se encuentran en la misma situación impositiva y previsional de esta Asociación, no han sido objeto del mismo tratamiento acusatorio por parte de ese organismo.

El llamado a prestar declaración indagatoria, estando pendientes de resolución planteos que demostrarían la inexistencia del delito que ha sido denunciado, resulta prematuro y carente de justificación jurídica alguna".