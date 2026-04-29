La Armada comenzó las maniobras militares con Estados Unidos en el Atlántico Sur

La Armada Argentina comenzó este martes una serie de maniobras militares en el Atlántico Sur junto a la Marina de los Estados Unidos. El despliegue internacional incluyó el arribo del portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley, que se integraron a las tareas de adiestramiento dentro de la zona económica exclusiva nacional.

Las actividades responden a una planificación coordinada por el Ministerio de Defensa y cuentan con el aval formal del presidente Javier Milei, que lo formalizó con un decreto publicado en el Boletín Oficial. Esta interacción táctica busca fortalecer la operatividad de las fuerzas locales durante el tránsito de unidades de guerra extranjeras.

Las operaciones técnicas se desarrollan bajo la denominación Passex 2026 —ejercitaciones de oportunidad, que se aprovechan cuando buques de otras naciones transitan por aguas jurisdiccionales—. Según la información oficial, las tareas concluirán este jueves tras completar la agenda de prácticas previstas para el encuentro de ambas flotas.

El destructor USS Gridley, de la Armada de EE.UU. DVIDS

El portaaviones Nimitz ingresó a la jurisdicción marítima argentina el domingo pasado y durante la jornada del martes se ubicó en las cercanías de la ciudad de Mar del Plata.

El embajador de los Estados Unidos en Buenos Aires, Peter Lamelas, extendió una invitación al jefe de Estado para que visite y recorra el portaaviones, aunque fuentes gubernamentales indicaron que la presencia de Milei en la embarcación aún no cuenta con confirmación oficial.

En paralelo a estas maniobras marítimas, el gobierno nacional habilitó la entrada de personal y equipamiento militar norteamericano para otra instancia de adiestramiento denominada “Operación Daga Atlántica”.

El embajador estadounidense Peter Lamelas invitó al presidente Milei a subir al portaaviones

Este programa específico comenzó el 21 de abril y mantendrá su vigencia hasta el 12 de junio. El cronograma de actividades abarca diversos puntos estratégicos del territorio nacional.

El ingreso de las tropas extranjeras se rige por la normativa vigente para la participación de fuerzas de otros países en el ámbito local, por lo que se requirieron estos permisos especiales.

Los entrenamientos de la Operación Daga Atlántica contemplan el uso de la Base Naval Puerto Belgrano y la VII Brigada Aérea de Moreno, situadas en la provincia de Buenos Aires. El plan de trabajo también integró a la división militar de la provincia de Córdoba para el desarrollo de los ejercicios terrestres y aéreos.

Con información de las agencias ANSA y AFP.