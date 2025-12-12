La Cámara Federal envió al fuero penal económico la causa de la quinta de Pilar adjudicada a autoridades de la AFA

La Cámara Federal resolvió trasladar al fuero penal económico la causa que investiga por presunto lavado de dinero el caso de la fastuosa quinta de Pilar sospechada de pertenecer a las autoridades de la Asociación de Futbol Argentina (AFA).

Hasta hoy, el caso -que en las últimas horas avanzó con nuevos allanamientos- estuvo en manos del juez Daniel Rafecas. Este magistrado había declarado la incompetencia de su juzgado y enviado el caso al fuero penal económico, pero el juez Javier López Biscayart rechazó asumirlo: dijo que le correspondía a los tribunales federales de Comodoro Py y le devolvió el expediente a Rafecas.

La disputa pasó así a la Cámara Federal, que hoy, con un fallo unipersonal del juez Leopoldo Bruglia, decidió que la causa debe ser instruida en el fuero penal económico. Le tocará llevarla al juzgado 10, cuyo titular es el juez Marcelo Aguinsky.

“No surgen -por el momento- particularidades concretas de la maniobra investigada que permitan inferir la afectación de bienes jurídicos tutelados que habiliten la intervención de este fuero”, dijo el juez Bruglia.

“Entiendo que la prosecución de la investigación debe quedar a cargo del juzgado en lo penal económico con competencia específica en la materia, pues exclusivamente -prima facie- se encontraría comprometido el orden económico y financiero”, sostuvo.

En el fallo, el juez observó que será el fuero penal económico quien deba considerar si existe también una cuestión territorial para analizar, puesto que la quinta denunciada está en el partido de Pilar.

La disputa por la competencia se resolvió mientras Rafecas avanzaba con una amplia serie de medidas de prueba.

Allanamientos en la quinta de Villa Rosa en el marco de la causa Sur Finanzas y la ruta del dinero AFA Ricardo Pristupluk

Hoy, en un nuevo allanamiento a la casa quinta, la Policía encontró 52 vehículos, muchos de ellos de lujo, que fueron inmovilizados por orden del juez, quien dictó también un embargo preventivo sobre el inmueble.

Los accesos al terreno estuvieron bloqueados desde el viernes pasado por la Policía, dijeron fuentes judiciales.

El tamaño de la quinta y sus instalaciones no guardan correlación con el perfil económico de sus dueños formales, Luciano Pantano y Ana Lucía Conte.

La casa quinta investigada contaría con pista de entrenamiento para caballos, un haras con caballos árabes y pura sangre de carrera, un helipuerto propio, múltiples instalaciones deportivas y esta amplia colección de más de 50 vehículos.