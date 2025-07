La CGT evalúa adelantar a octubre el recambio de sus autoridades y define una movilización contra Milei

A pesar de que el cronograma indica que las autoridades de la Confederación General del Trabajo (CGT) deberán renovarse en noviembre, desde la central obrera evalúan acelerar los tiempos. Según le anticiparon a LA NACION, el reemplazo de la actual conducción compartida entre Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (Estaciones de Servicio) y Octavio Argüello (Camioneros) podría llevarse a cabo en octubre, antes de las elecciones legislativas nacionales fijadas el 26 de ese mes.

En un contexto nebuloso, las diversas tribus cegetistas coinciden en que el modelo de triunvirato está agotado, pero por ahora no hay un candidato de consenso ni una figura que se imponga por su propio peso.

“Creemos que luego de la marcha por San Cayetano [el 7 de agosoto] se va a empezar a tratar el llamado al congreso ordinario para definir fecha de la designación de las nuevas autoridades. Todo indica que se adelantaría a octubre, previo a las elecciones”, deslizaron fuentes fuentes confiables de la CGT. La movilización del 7 de agosto, articulada también con movimientos sociales y las dos vertientes de la CTA, podría tener un epicentro en el Congreso o en la Plaza de Mayo, como una muestra del descontento con la gestión de Javier Milei. Habrá este lunes una reunión de la mesa chica de la CGT para definir detalles sobre esta movilización, pero también para dar el puntapié para la renovación interna.

De momento, no hay definiciones sobre el cambio de formato de gobernabilidad que impera desde 2016, cuando se volvió al triunvirato, como había pasado también en 2003. “Todos los sectores de la CGT entienden que es un modelo desgastado, pero nadie logra imponer un nombre que reúna los avales para asumir en soledad”, señalaron diferentes voceros sindicales. Andrés Rodríguez, histórico jefe de UPCN y una voz de peso en la CGT, se desmarcó de las versiones y dio señales de que el triunvirato podría seguir. “Algunos compañeros han dicho que era mejor unificar con un solo dirigente a la cabeza, pero no sé si es el momento. El triunvirato sirvió para mantener la unidad. No hay que descartarlo. Es muy difícil encontrar un dirigente que reúna todas las condiciones para ser reconocido como único secretario general. La unidad es lo que le da fuerza al movimiento obrero”, dijo el estatal en una reciente entrevista con LA NACION.

Desde las diferentes tribus surgen nombres para la conducción, en caso de que continuar con una conducción tripartita. Uno de los secretarios generales que más resuena es el de Jorge Sola, del Sindicato del Seguro y vocero actual de la CGT. “Es el que apalancan ‘los gordos’ (de los grandes gremios de servicios), pero falta para que llegue a ser el candidato de unidad”, dijeron fuentes cegetistas.

Jorge Sola, del gremio del seguro, uno de los anotados para encabezar la próxima conducción cegetista CGT

En cuanto a Hugo Moyano, el líder de Camioneros no puso un candidato sobre la mesa aún, aunque será determinante en la última palabra. Por el momento, su foco está puesto en el cargo de secretario de juventud de la CGT, donde pretende impulsar al menor de sus descendientes, Jerónimo Moyano, a cargo del área juvenil de la Federación de Camioneros y al que califican de “un cuadro en formación”.

Por su parte, el gastronómico Luis Barrionuevo impulsa a Daniel Vila, de la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga de la Argentina. De ser un secretario general único, algunos auguran que “será una figura de un sindicato menor tutelado por los mayores”.

El titular de la Uocra, Gerardo Martínez, uno de los sindicalistas con más llegada y diálogo al “círculo rojo” empresarial y, actualmente, el más cercano al gobierno de Javier Milei, no descarta impulsar a un delfín suyo. Se trata de Cristian Jerónimo, el líder del Sindicato del Vidrio. En la última cumbre de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), Jerónimo fue el único sindicalista presente como integrante del panel “Propuestas para una Argentina competitiva”. “Gerardo quiere que sea él, pero corre de atrás”, aseguraron en la CGT.

La avanzada edad de sus secretarios generales, la sangría del trabajo registrado, el arribo de un mercado laboral signado por la flexibilización, la incapacidad para encontrar un tono discursivo en la era de la comunicación digital y la falta de sintonía con bases enojadas con la política (y cautivadas por el fenómeno Milei) asoman como algunos de los desafíos generacionales que deberá enfrentar la reconstrucción de la CGT.

“La CGT está en una posición muy incómoda y sin plan contra este gobierno que nos está llevando puestos. Se perdieron afiliados con el cambio generacional en un país con la mitad de sus trabajadores en negro. Los grandes sindicatos ya no tienen la fuerza que supieron tener, ni siquiera Camioneros”, reconoció una voz autorizada del gremialismo.

En un momento álgido para el futuro del peronismo, la CGT expresó su deseo de integrar lugares en las listas de las legislativas nacionales y varios secretarios generales de la primera línea se expresaron en apoyo al gobernador Axel Kicillof luego del vacío cegetista a la marcha por Cristina Kirchner tras la condena de la Corte Suprema. Con esa herida abierta, desde la cúpula de la central obrera deberán abrir camino a través del nuevo partido del gobernador, Movimiento Derecho al Futuro (MDF), en la emparchada tregua de la interna kirchnerista traducida en el sello Fuerza Patria, que debutará en los comicios seccionales de la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre.

De espaldas, Kicillof, Correa y Álvarez Rodríguez frente al triunvirato de la CGT y otros dirigentes históricos Mariano Sanda

A raíz su salida de la conducción de la CGT, junto con su partida de la titularidad en Sanidad filial Buenos Aires, hay quienes ven a Héctor Daer como posible candidato a diputado nacional. Daer ya fue diputado nacional de la mano de Sergio Massa, con el Frente Renovador.

Hasta el momento, los sindicalistas que ocupan bancas en el Congreso Nacional están ligados a la exmandataria. Sergio Palazzo, mandamás de La Bancaria, es uno de los principales exponentes en Diputados y número puesto para ir por la renovación de su lugar este año. Por su parte, su compañera de bancada en Unión por la Patria y titular del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad (SITRAJU), Vanesa Siley, se sumaría a la nómina.

Además de ellos, se encuentra Mario “Paco” Manrique, pero tiene mandato hasta 2027 en la Cámara Baja. A finales del año pasado, el referente de Smat rompió con la central obrera y renunció a su cargo en el consejo directivo disgustado por la conducción actual. Lo hizo poco antes de que diera el portazo al triunvirato Pablo Moyano, de quien oficiaba como su mano derecha. Recluido de la primera plana, el camionero visitó unilateralmente a mitades de junio a Cristina en su domicilio San José 1111, donde cumple arresto domiciliario.

Cristina fue visitada por Pablo Moyano en su casa donde transita el arresto domiciliario

En el mapa del poder de la CGT, los afines a Cristina son los menos y están alejados de la botonera. La mesa chica sindical del peronismo y la dos veces presidenta llevan más de una década de divorcio sin ánimos de acercamiento entre las partes. “La Cámpora nunca pudo meter la cuchara acá”, destacaron en la CGT. Otro que sobrevuela como postulante es Abel Furlán, secretario general de la UOM. Un armador bonaerense le indicó a LA NACION, sin embargo, que el también ex candidato a intendente de Zárate, que fue convocado por Cristina para ser parte del PJ Nacional y cuenta con buen vínculo con Kicillof, podría ser postulado como candidato a diputado nacional, cargo que ocupó entre 2015 y 2019.

La UOM de Furlán hoy es parte del “Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos”, un espacio multisindical de oposición dura y el más activo en las últimas semanas contra las políticas libertarias, con especial foco en el Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger. Esta alianza recientemente inaugurada la encabezan los sindicatos del transporte de la CGT y de otras extracciones alternativas como ATE y las dos CTA. Quien lo conduce es un histórico que recuperó centralidad como Juan Carlos Schmid, secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y ex mandamás de la central obrera.