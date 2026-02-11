Marcha de la CGT, en vivo: mapa y horarios de cortes este miércoles 11 de febrero

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó este miércoles 11 de febrero una movilización frente al Congreso de la Nación para rechazar el proyecto de ley de reforma laboral, impulsada por el presidente Javier Milei. La protesta reunirá a sindicatos, agrupaciones piqueteras y políticas, vinculadas al peronismo y la izquierda.

Tras no lograr consenso interno para activar su cuarto paro general contra la gestión libertaria, la CGT definió una protesta en la Plaza del Congreso en simultáneo al debate legislativo en el Senado, donde el proyecto oficialista podría obtener media sanción.

Marcha contra la reforma laboral

Mapa de la marcha al Congreso

El mapa de movilizaciones en los alrededores del Congreso

Las agrupaciones convocadas se dividirán la plaza del Congreso: el grueso del sindicalismo de la CGT encabezará el ingreso por Yrigoyen, mientras que la Izquierda lo hará por Rivadavia.

Desde avenida de Mayo marcarán presencia de forma diferenciada el nuevo frente gremial que integran los gremios díscolos encabezados por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Horarios de los cortes

El horario central es a las 15 hora frente al Congreso de la Nación Santiago Filipuzzi - LA NACION

Si bien el horario central de la protesta fijado por los secretarios generales cegetistas es a las 15 horas, algunas agrupaciones se movilizarán a partir del mediodía, mismo horario convocado por las centrales obreras paralelas, los metalúrgicos y estatales.

“La reforma laboral es un ataque directo a las y los trabajadores. No es modernización: es ajuste y precarización”, escribió la CGT a través de sus redes sociales.

MARCHAMOS CONTRA LA REFORMA LABORAL



Convocamos a un cese de actividades a partir de las 13hs. para movilizarnos al Congreso. Nos concentramos en la puerta del Sindicato, Sarmiento 337, CABA.

La Bancaria señaló convocó a un cese de actividades a partir de las 13 horas para movilizarse al Congreso. “Nos concentramos en la puerta del Sindicato, Sarmiento 337, CABA”, indicó en su cuenta de X.

📍 Concentran en Plaza Congreso



🚨 La @CATToficialok se suma a la marcha del #11F .

Los gremios del transporte participarán de la movilización convocada por la @cgtoficialok contra la reforma laboral y realizarán un cese de actividades desde las 13

Los gremios del transporte participarán de la movilización convocada por la CGT contra la reforma laboral y realizarán un cese de actividades desde las 13

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) también se adhiere a la marcha. Asimismo, anunció un cese de tareas para el miércoles 11 de febrero a partir de las 13. La medida afectará sindicatos como Camioneros, Aeronáuticos y Portuarios.

PARO GENERAL Y MOVILIZACIÓN CONTRA LA REFORMA LABORAL 🇦🇷



Este miércoles marchamos al Congreso y en todo el país.

HOY LA SECCIONAL PERMANENTE CERRADA

A partir de las 10 hs, abandono de tareas.



A partir de las 10 hs, abandono de tareas.

📍Concentramos a las 12 hs en Av de Mayo y Bernardo de Yrigoyen.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) anunció un paro para el miércoles a partir de las 10 de la mañana, a fines de que los trabajadores puedan acercarse al Congreso y concentrar a las 12.

Paro de subtes

Vamos en unidad al Congreso a decirle ¡NO A LA REFORMA LABORAL!

📆 Miércoles 11/02 - 13hs

📆 Miércoles 11/02 - 13hs

👉 Nos encontramos en Bernardo de Irigoyen y Av. de Mayo

“Vamos en unidad al Congreso a decirle ¡No a la reforma laboral! Miércoles 11 de febrero, 13 horas. Nos encontramos en Bernardo de Irigoyen y avenida de Mayo", expresó la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) además de anunciar un paro a partir de las 21, que se extenderá hasta el final de la jornada.

Cese de actividades en Aeroparque y Ezeiza

🚨 𝗜𝗠𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗡𝗧𝗘 🚨



En virtud de nuestro contundente rechazo a la reforma laboral que quiere llevar adelante el Gobierno Nacional, convocamos a los y las pilotos a participar de la marcha prevista para este miércoles 11 de febrero a las 14:00 h.



📍 El punto de encuentro… pic.twitter.com/X00TtvQjR3 — APLA (@aplapilotos) February 10, 2026

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) convocó a los pilotos a participar de la marcha desde las 14. Además, informaron un cese de actividades de tres horas, de 15 a 18 en Aeroparque y Ezeiza.