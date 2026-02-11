LA NACION
en vivo

Marcha de la CGT, en vivo: mapa y horarios de cortes este miércoles 11 de febrero

La protesta se realizará frente al Congreso de la Nación, en simultáneo al debate que se desarrollará en el Senado; adhieren piqueteros, las dos CTA, la izquierda y agrupaciones del PJ; Axel Kicillof estará presente

Sindicalistas de la CGT marchan en el Congreso, en medio del debate por la reforma laboral
Sindicalistas de la CGT marchan en el Congreso, en medio del debate por la reforma laboralSoledad Aznarez - LA NACION

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó este miércoles 11 de febrero una movilización frente al Congreso de la Nación para rechazar el proyecto de ley de reforma laboral, impulsada por el presidente Javier Milei. La protesta reunirá a sindicatos, agrupaciones piqueteras y políticas, vinculadas al peronismo y la izquierda.

Tras no lograr consenso interno para activar su cuarto paro general contra la gestión libertaria, la CGT definió una protesta en la Plaza del Congreso en simultáneo al debate legislativo en el Senado, donde el proyecto oficialista podría obtener media sanción.

Marcha contra la reforma laboral
Marcha contra la reforma laboral

Mapa de la marcha al Congreso

El mapa de movilizaciones en los alrededores del Congreso
El mapa de movilizaciones en los alrededores del Congreso

Las agrupaciones convocadas se dividirán la plaza del Congreso: el grueso del sindicalismo de la CGT encabezará el ingreso por Yrigoyen, mientras que la Izquierda lo hará por Rivadavia.

Desde avenida de Mayo marcarán presencia de forma diferenciada el nuevo frente gremial que integran los gremios díscolos encabezados por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Horarios de los cortes

El horario central es a las 15 hora frente al Congreso de la Nación
El horario central es a las 15 hora frente al Congreso de la NaciónSantiago Filipuzzi - LA NACION

Si bien el horario central de la protesta fijado por los secretarios generales cegetistas es a las 15 horas, algunas agrupaciones se movilizarán a partir del mediodía, mismo horario convocado por las centrales obreras paralelas, los metalúrgicos y estatales.

“La reforma laboral es un ataque directo a las y los trabajadores. No es modernización: es ajuste y precarización”, escribió la CGT a través de sus redes sociales.

La Bancaria señaló convocó a un cese de actividades a partir de las 13 horas para movilizarse al Congreso. “Nos concentramos en la puerta del Sindicato, Sarmiento 337, CABA”, indicó en su cuenta de X.

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) también se adhiere a la marcha. Asimismo, anunció un cese de tareas para el miércoles 11 de febrero a partir de las 13. La medida afectará sindicatos como Camioneros, Aeronáuticos y Portuarios.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) anunció un paro para el miércoles a partir de las 10 de la mañana, a fines de que los trabajadores puedan acercarse al Congreso y concentrar a las 12.

Paro de subtes

“Vamos en unidad al Congreso a decirle ¡No a la reforma laboral! Miércoles 11 de febrero, 13 horas. Nos encontramos en Bernardo de Irigoyen y avenida de Mayo", expresó la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) además de anunciar un paro a partir de las 21, que se extenderá hasta el final de la jornada.

Cese de actividades en Aeroparque y Ezeiza

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) convocó a los pilotos a participar de la marcha desde las 14. Además, informaron un cese de actividades de tres horas, de 15 a 18 en Aeroparque y Ezeiza.

LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Política
  1. Barrotes por hogar: una pobre respuesta
    1

    Barrotes por hogar: una pobre respuesta

  2. Condenaron a prisión perpetua al clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski
    2

    Condenaron a prisión perpetua al clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

  3. El Gobierno busca aprobar mañana el traspaso de la Justicia Laboral a la Ciudad y protestan los judiciales
    3

    El Gobierno busca aprobar mañana el traspaso de la Justicia Laboral a la Ciudad y protestan los judiciales

  4. Procesaron al exintendente de la Quinta de Olivos y a la empresa del broker amigo de Alberto Fernández
    4

    Caso Seguros: procesaron al exintendente de la Quinta de Olivos y a un grupo de empresas que se beneficiaron con contratos