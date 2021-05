La chicana de Alex Kicillof al gobierno porteño por la educación

El gobernador bonaerense Axel Kicillof apuntó anoche contra el gobierno porteño y continuó el debate y la puja política sobre las clases presenciales en el país. En una chicana, criticó a la Ciudad y dijo: “Tanto les importa la educación que son los únicos que la tienen suspendida”.

Todo comenzó cuando en diálogo con Gustavo Sylvestre, por C5N, el gobernador se refirió a las recientes acusaciones de la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien anoche acusó al Gobierno de pedir coimas para cerrar la negociación de Pfizer.

“Hace bien el Presidente en ponerse a la cabeza para terminar con esta operación porque probablemente también tiene como objetivo que Pfizer no quiera vender acá, porque ahora hay una sospecha. Lo que dijo la presidenta del PRO es un papelón y una vergüenza, de lo que van a tener que pedir perdón y arrepentirse”, expresó Kicillof.

Y continuó: “Se nota mucho que la intención es sembrar la duda. Hace un daño real porque ya no se trata de pirotecnia electoral sino que hay gente que no quiere vacunarse. Lo mismo ha pasado con la presencialidad en las escuelas, por suerte acá hubo una autocrítica, porque decían que la presencialidad no generaba ningún contagio”.

El debate por la presencialidad en las aulas es una de las diferencias que más se agudizó entre el oficialismo y la oposición este último tiempo. La Ciudad desautorizó el DNU firmado por el presidente Alberto Fernández y judicializó el debate: llevó el caso a la Corte Suprema, que luego falló a favor del gobierno porteño.

Tras la decisión de la Corte, las clases presenciales se retomaron en la ciudad para los niveles iniciales y en formato bimodal en secundaria, hasta la semana pasada, cuando el Gobierno dispuso nuevas medidas para las áreas con riesgo epidemiológico.

Tras las nuevas restricciones, Larreta anunció la suspensión de las clases durante una semana -que tiene tres días hábiles y dos feriados- por lo que no hubo ni presenciales ni virtuales en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. No obstante, anunció que los días perdidos se recuperarán en diciembre.

“Hoy el único lugar donde no hay clases en la República Argentina es en la Ciudad; tanto les importa la educación, pero son los únicos que la tienen suspendida”, lanzó Kicillof durante la entrevista con el canal C5N.

El exministro de economía criticó ferozmente al gobierno de Juntos por el Cambio y el actual comportamiento de la oposición. “Hicieron campaña en 2015 mintiendo. Macri prometió el oro y el moro y todo lo que prometió no lo cumplió. Gobernaron mintiendo. Ahora vuelve Macri, con Bullrich a la cabeza, a hacer una oposición basada en mentiras. Pero una cosa es mentir sobre determinados elementos de la realidad y otra muy distinta es hacerlo en medio de una emergencia sanitaria”.

Y reprochó: “Hoy con la virtualidad y la educación a distancia, porque es peligroso para los chicos y para las familias, no tenemos las computadoras que [Mauricio] Macri interrumpió”.

Respecto a la pandemia, Kicillof resaltó la gestión del gobierno y las negociaciones por las vacunas. Sobre las nuevas restricciones dijo que “el cumplimiento es muy alto” y pidió que la oposición “deje de socavar la confianza en las medidas”.

Por último, fue consultado sobre la campaña de vacunación y contó que tienen “varios acuerdos” cerca de cerrarse con laboratorios para la compra de vacunas, aunque aclaró que las vacunas que pudiese comprar la Provincia serán dadas al gobierno nacional para su distribución.

