La concejala Eva Mieri salió de prisión y les habló a militantes que la esperaban en Quilmes

Liberada por la Justicia el martes después de estar 13 días presa en el marco de la causa que investiga desmanes en el exterior de la casa del diputado libertario José Luis Espert, la presidenta del bloque peronista del Concejo de Quilmes, Eva Mieri, dio sus primeras palabras públicas junto a un grupo de militantes que la acompañó.

Además de un breve discurso, Mieri tuvo tiempo para saltar y hacer pogo con sus allegados y seguidores del kirchnerismo, que se agruparon para recibirla tras su paso por la cárcel de Ezeiza. En un momento, también lloró.

Este miércoles, la concejala y mano derecha de la intendenta Mayra Mendoza -quien estuvo con ella en los minutos posteriores a su salida de la prisión- compartió imágenes de cómo vivió su liberación en Instagram.

“Seguimos adelante, compañeros y compañeras, una tarea que es fundamental. Yo les agradezco de corazón que me hayan esperado hasta esta hora para darme un abrazo colectivo. Sé de cada uno y cada una que me llamó; que me hicieron llegar cartitas, mensajes, llenos de amor”, dijo Mieri el martes por la noche.

“Si hay algo que nos caracteriza a nosotros, y lo seguimos diciendo, es que el amor vence. Sobre todas las cosas: seguir militando con cabeza, corazón y coraje, como nos pidió Cristina. Gracias”, indicó la concejala, que es seguidora de la expresidenta.

Mieri fue excarcelada tras un fallo en su favor de la Cámara Federal de San Martín, que revisó la definición de la jueza de primera instancia, Sandra Arroyo Salgado, que entiende en el expediente.

La magistrada considera que Mieri participó de los incidentes en el exterior de la casa de Espert, que incluyeron un pasacalles y excremento de caballo en el exterior de la propiedad situada en San Isidro.

Tras ser acompañada hasta la salida de la cárcel por dos agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Mieri se abrazó en la puerta con Mayra, que durante todos estos días pidió por su liberación y cuestionó tanto a Arroyo Salgado, como al Gobierno.

Más allá de que ya no está en la cárcel, la concejala sigue imputada por atentado contra el orden público, amenazas coactivas agravadas e incitación a la persecución u odio.