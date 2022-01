La expectativa de los especialistas es que la inflación siga alta, al menos durante un semestre

CORDOBA.- En las presentaciones del presidente Alberto Fernández, del ministro Marín Guzmán y del board del Fondo Monetario Internacional (FMI), el tema de la inflación apareció de soslayo, no explícitamente. Después del 50,9% del 2021, los analistas entienden que seguirá alta, al menos, la primera mitad de este año. Desde el Ministerio de Economía indicaron a LA NACION que no hay nuevas proyecciones, insistieron con su “multicausalidad” y ratificaron que el objetivo es “tender a la baja”.

El presidente Fernández se refirió al tema en su entrevista con el canal ruso RT: “La solución de la inflación está en nuestras manos, no en las del acuerdo. Necesitamos que los empresarios hagan su aporte y den estabilidad”. Esas declaraciones fueron apenas anunciado el acuerdo con el Fondo.

Para el exdirector del Hemisferio Occidental del FMI, Claudio Loser, los funcionarios prefirieron no avanzar directamente sobre ese punto porque habrá “unos seis meses” de inflación alta por “reducción de subsidios”. Respecto del Fondo, apunta que no hace referencia directa porque sus objetivos son el déficit fiscal, la emisión y las reservas.

“La inflación es un objetivo más difuso, como el crecimiento, no tienen penalización si no hay cumplimiento”, agrega. “Están tratando de bailar para no mostrar todo”, señala y advierte que hace una interpretación “críptica”.

Héctor Torres, exrepresentante argentino ante el FMI, sostiene que el ataque a la inflación es a través de las metas de reducción del déficit: “El ancla inflacionaria pasa por el déficit en vez de tenerla en el tipo de cambio como ahora que lleva a una brecha muy amplia”. Aclara que todavía no está precisado cómo se llega a la reducción del déficit. Sí apunta que bajar la emisión monetaria; poner tasas de interés positivas y políticas de crecimiento para las exportaciones combaten la inflación multicausal.

La directora Gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, dijo en Twitter que se avanza para “alcanzar un entendimiento sobre políticas clave para un programa avalado por el FMI para afrontar los desafíos actuales como la inflación y asegurar un crecimiento sostenible e inclusivo”. No se explayaron, ni ella ni los técnicos en los cómo.

Voceros de Economía ratificaron a este diario que el ataque será “en todos los frentes en simultáneo” ya que Guzmán -como lo dice siempre- considera a la inflación un problema “multicausal”. “El sendero es hacia el descenso; el ministro hizo referencia a los acuerdos de precios logrados más allá de que la visión más ortodoxa se concentre en la emisión monetaria”, especificaron.

Antes del anuncio del entendimiento con el FMI, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realizó el Banco Central en diciembre proyectó una inflación del 55% para este año. Hernán Lacunza, exministro de Hacienda de la gestión de Mauricio Macri sostiene que si el programa “se lleva a cabo” incluye una medida que impactaría en la inflación, como es la reducción de la emisión monetaria con una “meta desafiante”, pero “no dice nada respecto a los precios relativos atrasados como tipo cambio y tarifas; si se cumple lo dicho podría haber una inflación mayor este año 2022 y menor en 2023″.

Daniel Artana, economista jefe de FIEL, enfatiza que el impacto de la fuerte emisión monetaria del año pasado “no se resuelve en un mes” y que sus efectos continuarán en la primera parte del año. “Por más que cumplan la menor emisión de la que hablan y eso ayude a bajarla, está el efecto de la fiesta de final del 2021 y se extenderá al menos un semestre”, resume.

Marina Dal Poggetto, directora ejecutiva de EcoGo, está convencida de que el acuerdo delineado en los anuncios “cierra con inflación alta, no más baja”. La consultora estima la suba de precios de este mes en 4% con alimentos en 5%

La economista advierte que no es un programa de estabilización. “Íbamos a un choque de trenes y se evitó. Se descomprimieron los vencimientos; los compromisos son laxos y permiten la retórica del Gobierno -sigue-. Anunciaron gradualismo, no reformas estructurales que pudieran corregir la competitividad sistémica y la eficiencia del Estado”.

Seguirá habiendo muchos pesos

Respecto del programa de corto plazo, plantea que la tasa de interés positiva es un arma “de doble filo” por la magnitud de los pasivos remunerados del Central. “Si no hay devaluación, el crawlling peg deberá ser más alto. Esto cierra con más inflación; si baja el gasto previsional -más de la mitad del total-, crece. El atraso tarifario es importante, importar gas será más caro. Si hay corrección fiscal con poco crecimiento, por la escasa disponibilidad de dólares, se requiere más inflación”, grafica.

Desde el Ieral, Jorge Vasconcelos repasa que es posible que de la emisión bruta equivalente a 5,5 puntos del PIB estimada para este año, termine en una neta de entre 2,5% y 3% del PIB: “Dado el stock de base monetaria del que se parte, estaría implicando una expansión de entre el 43% y el 50%, manteniendo en un andarivel elevado las presiones inflacionarias. No estaríamos pasando abruptamente de un escenario de excesiva liquidez a otro de iliquidez. Las tasas de interés por depósitos bancarios medidas contra la inflación difícilmente pasen a ser positivas, aunque podrían ser menos negativas que en 2021″.

Coincide en que “se está lejos” de un plan de estabilización. Se trata más bien, según su criterio, de un intento de mayor sincronización en la indexación de las variables nominales relevantes, aunque todavía en un andarivel elevado, entre el 45 y el 50% anual. La distorsión de precios relativos acumulada entre principios de 2019 y fines de 2021 es de “tal magnitud que ya produce serios efectos sobre la economía real (déficit en el abastecimiento de electricidad y de gas, por ejemplo), introduciendo cuellos de botella cada vez más serios sobre la actividad productiva”.