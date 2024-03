La fuerte advertencia del líder de ATE a Luis “Toto” Caputo: “Que se prepare”

Escuchar

En un día donde realizan la décima medida de protesta en los poco más de tres meses que gobierna Javier Milei, el líder de ATE, Rodolfo Aguiar, lanzó una fuerte advertencia contra el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Fue cuando deslizó que tal vez lo echen. Tras haber rechazado el lunes el 8% de aumento que propuso la administración nacional para marzo -aceptado por la otra facción, UPCN-, el gremio verde de los trabajadores públicos marcha este martes a Agricultura Familiar, organismo que cerró esta gestión, y también realizó un paro de actividades en el Senasa en las primeras horas de la mañana. “Cada despido es una tragedia para el trabajador y su familia”, apuntó.

“Escuchaba a Caputo referirse a los despidos con absoluta crueldad. Y lo justificaba diciendo que la gente espera que en el Estado quienes prestan servicio estén por vocación de servir. Según él, muchos están para hacer negocios. Y detrás de esa argumentación pretende encontrar la legitimidad para llevar adelante las cesantías”, introdujo Aguiar en El Destape Radio sobre los dichos del fin de semana del titular del Palacio de Hacienda en LN+.

“La verdad es que yo le quiero decir: acá los únicos que hicieron negocios con el Estado fueron de una banda que integraba él, que volvieron a traer al Fondo Monetario Internacional (FMI), que se la fugaron toda, más de 45.000 millones, y siguen ganando con los bonos”, aseguró el líder gremial sobre las épocas en que Caputo integraba la administración macrista y fue ahí cuando marcó: “ No vaya a ser cosa que lo echemos a él con la movilización, que se prepare ”.

El sindicalista Rodolfo Aguiar, el líder de ATE. ATE Río Negro

El pasado domingo, el ministro de Economía ratificó que se debe continuar con el achicamiento del sector público, resistido por el sindicalismo. “Desde la calle, mucha gente cree que la mayoría está por vocación en el sector público. Hay algunos que sí, pero otros tantos están por negocios. Todo es negocio. Se piensa en hacer cosas para cobrar un retorno”, aseguró el funcionario de Milei, quien indicó que este tipo de prácticas las ve, sobre todo, en el área de Infraestructura, “donde hay más corrupción”. Incluso, bajo ese justificativo indicó: “ Hay que privatizar todo ”.

Paro en el Senasa, suspendido

Por su parte, Aguiar justificó la jornada nacional de protesta que hoy llevan adelante desde la organización y que culminará a las 12 con un acto de cierre frente a la sede de la exsecretaría de Agricultura Familiar, en Avenida Paseo Colón 982.

Las acciones que tenía planeadas el sindicato para hoy incluían un paro de actividades en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), donde tienen afiliados a 7000 trabajadores, pero eso se dio de baja cerca de las 9. Según explicaron desde ATE, la medida con la que pensaban parar el comercio internacional se pospuso hasta después de Semana Santa, ya que las autoridades del organismo -de acuerdo a lo que mencionaron- se comprometieron a dar marcha atrás con los despidos masivos dentro del sector.

“Tenemos que profesionalizar el plan de lucha pero también enviar un mensaje claro a las tres centrales sindicales: no hay más tiempo, hay que acelerar los pasos hacia una nueva huelga general ”, lanzó, mientras, Aguiar, quien que también evaluó la importancia de no convertirse en una “dirigencia sindical iluminada”: “Tenemos que ir al frente. La felicidad de nuestro pueblo no va a llegar como fruto del mejor paro, sino como la sumatoria de acciones”.

La organización social había anunciado una medida de fuerza de 48 horas a partir de este martes.

Sobre los motivos que llevaron al rechazo al aumento del 8% para marzo que propuso el Gobierno, Aguiar aseguró que “no pueden avalar el deterioro grave en las condiciones de vida de los trabajadores”. Y cerró: “No contempla ni la mitad de la evolución de los precios. El Gobierno acaba de empujar a decenas de miles de estatales debajo de la línea de la pobreza”.

LA NACION