La furia de un histórico dirigente sindical: “Que se pongan las pilas los políticos porque en cualquier momento vuelve el ‘que se vayan todos’”

En un furioso mensaje contra la clase dirigente, el secretario general de la Unión de Trabajadores de Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra), Luis Barrionuevo, consideró que los argentinos están “repodridos” y pidió que los políticos “se pongan las pilas”. Es que, según advirtió, “en cualquier momento vuelve el ‘que se vayan todos’”, una frase que se asoció a la crisis que vivió el país en diciembre de 2001, cuando en medio de un fuerte descontento social se produjeron piquetes y protestas en las que murieron 39 personas a causa de la represión policial.

Después de elogiar a la Argentina por los recursos que tiene, Barrionuevo dijo que este es uno “de los países más privilegiados del mundo”, pero comenzó con sus dardos hacia la dirigencia. “El problema dentro de la democracia que vivimos es que estamos careciendo de la clase política. Se va un gobierno, te deja 30% de desocupados; viene el otro y te dice: ‘Me dejaron el 30%’. Y me agrega 10% más. Se acusan unos con otros y son todos lo mismo”, sostuvo en Radio Mitre.

Bajo esa postura, siguió: “Cuando te das cuenta de la historia, son todos primos. Los que están en Pro, Cambiemos, el Frente de Todos. Son todos primos, todos han convergido juntos o han dado vuelta en una coctelera”. Fue en ese momento que el exsecretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) lanzó: “Es la hora, de una buena vez por todas, que se pongan las pilas los políticos y que se dejen de hinchar las pelotas porque en cualquier momento viene de vuelta el ‘que se vayan todos’”.

Durante la pandemia de coronavirus, Barrionuevo también había emitido una férrea crítica a la administración de Alberto Fernández y se había expresado en un sentido similar, cuando pidió no ir “hacia un 2001″. Sin embargo, el referente sindical peronista mostró cierta sintonía con el kirchnerismo en mayo de este año, cuando cerró un acto junto al ministro del Interior y ladero de Cristina Kirchner, Eduardo “Wado” de Pedro, a quien incluso elogió ese día.

“La gente no está harta, está repodrida. No quiere saber nada más, está cansada porque los políticos no terminan de solucionarle los problemas”, acotó hoy Barrionuevo. Y sin cesar en su tono vehemente, planteó que durante estos últimos dos años de gestión del Frente de Todos “no le dieron bola” ante sus quejas por la inflación.

“Cuando ves la cantidad de candidatos que hay, porque tenés cuatro o cinco presidenciables que tienen que ver con Pro y si le agregás el radicalismo son siete candidatos, yo digo: ‘Están pensando en sus temas personales y no están pensando realmente en lo que hoy está sucediendo’. Necesitamos urgentemente de la política”, sostuvo Barrionuevo, que añadió: “¿De qué vale que yo consiga 100% de aumento hoy sin tope para los precios? Cuando vas a cobrarlo indudablemente ya te lo comieron en el supermercado y no podés todos los meses estar discutiendo paritarias, no es bueno para nada”.

“Hay que hacer más nacionalismo”

Al respecto, le pidió al ministro de Economía, Sergio Massa, que “tome cartas en el asunto” con una convocatoria a la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación Empresarial Argentina (AEA) y la Confederación General del Trabajo (CGT), para controlar a “los formadores de precios” y así frenar la inflación. “No podemos seguir con este flagelo porque esto es un mal endémico”, manifestó.

Al titular del Palacio de Hacienda no solo le hizo requerimientos, sino que también lo cuestionó. “Acaba de incorporarse Massa como flamante ministro y ya empezó con problemas. Salió a buscar plata, encontró la platita y ahora está con problemas que tienen que ver con la tarifas fundamentalmente. Si no aumentás las tarifas, tenés que subsidiar a las empresas proveedoras de energía”, consideró.

De acuerdo a su análisis, parte de las dificultades de la gestión nacional tienen que ver con cómo se articula el loteo de las distintas áreas entre los socios frentetodistas. “No se terminan de poner de acuerdo. Cuando tenés un gobierno que está compartido en un pedazo Massa, otro pedazo el Presidente y otro pedazo Cristina [Kirchner], creo que no se ponen de acuerdo”, evaluó e hizo otro aviso: “No hay mucho más tiempo, que se pongan de acuerdo de una buena vez por todas, y que todos se pongan a trabajar y piensen en la gente. El país está para salir. Varias veces lo han fundido y el país volvió, es un país infernal, pero hay que hacer más nacionalismo, pensar más en el país”. E incluso propuso una idea: “A los argentinos afuera del país que están pagando impuestos hay que enamorarlos y traerlos a la Argentina”.

La “Corriente Político-Sindical Peronista”

Por otra parte, Barrionuevo dio detalles sobre qué es la “Corriente Político-Sindical Peronista”, una estructura que presentarán el próximo 17 de octubre en un acto aparte al que convoca el Gobierno para el Día de la Lealtad. “Estamos creando el movimiento nacional sindical peronista, una herramienta del movimiento obrero que a partir del 17 de octubre la creamos en Obras Sanitarias con 5000 dirigentes de todo el país. Esto es lo que ayer quedó conformado para organizarnos e intervenir”, reveló.

“Estamos planteando un espacio donde no esperar la lapicera de ningún político, un espacio donde el peronismo sindical pueda intervenir en la vida democrática de nuestro movimiento. En los últimos tiempos nos hemos quedado esperando que los políticos se acuerden del movimiento obrero organizado y la responsabilidad es nuestra. Con esto vamos directamente nosotros a incursionar. Esta inactividad te obliga a intervenir para participar y defender los derechos de los trabajadores”, indicó Barrionuevo en cuanto a esta estructura que nucleará a más de 100 organizaciones sindicales del país.

LA NACION