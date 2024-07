LA NACION + cerca actualidad: mirá el backstage de la entrevista a Joaquín Morales Solá

La aprobación de la ley Bases, la relación de Milei con Villarruel, la postulación de Ariel Lijo y la mesa chica del Gobierno fueron solo algunos de los temas que abordó Joaquín Morales Solá en LA NACION + Cerca Actualidad, el ciclo exclusivo para suscriptores se renueva con una propuesta de entrevistas a destacados analistas. En este cuarto encuentro, el periodista y columnista de LA NACION conversó con Paz Rodríguez Niell y respondió las preguntas de los asistentes a la transmisión en vivo que se realizó el miércoles 11 de julio.

“La vicepresidenta no estuvo. No sé si fue por una gripe. Una gripe no se resuelve en 12 horas. No es menor señalar que al otro día estuvo en el Tedeum”, puntualizó Morales Solá y puso en duda los motivos detrás de la decisión de la titular del Senado de no viajar a la provincia del noreste argentino.

Además, el periodista analizó la situación judicial durante los primeros meses de la presidencia de Javier Milei y afirmó sobre la candidatura de Ariel Lijo a miembro de la Corte Suprema de Justicia: “Si el Gobierno tiene los votos, va a salir”.

Morales Solá formuló la declaración luego de que su entrevistadora le transmitiera la pregunta de un suscriptor, quien le consultó: “La insistencia con la postulación de Lijo a la Corte Suprema, ¿no esconde un pacto de impunidad?”.

“El día que yo vea que el kirchnerismo vota en el Senado el acuerdo para Lijo (...) entonces sí voy a creer que hay un pacto de cierta impunidad. Porque... ¿Por qué Cristina Kirchner les va a decir a sus senadores que voten al juez que ella, con nombre y apellido, culpó de las filtraciones telefónicas famosas con [Oscar] Parrilli? No me parece que sería explicable fácilmente esa decisión si no es a través de un pacto de impunidad”.

