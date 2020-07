El intendente de José C. Paz apareció en un video admitiendo que tiene que "cubrir" a empleados que "venden droga en las ambulancias" Fuente: Archivo - Crédito: Santiago Hafford

El video del intendente de José C. Paz, Mario Ishii, en el que se lo ve admitiendo un presunto encubrimiento a vendedores de droga generó un fuerte rechazo de la oposición y unos pocos apoyos del kirchnerismo y el massismo.

El intendente había admitido que tiene que "cubrir" a empleados municipales que "venden falopa en las ambulancias". La confesión del funcionario kirchnerista fue captada en un video casero y se difundió por las redes sociales el fin de semana.

"Cuando se cagan de hambre, vienen a pedir laburo y yo se lo doy. O se mandan una cagada, venden falopa, yo los tengo que cubrir, no los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias", había dicho.

El diputado bonaerense del Frente Renovador, Jorge D´Onofrio, respaldó ayer al intendente y aseguró que su frase fue "sacada de contexto".

"Hoy quiero reconocer a Mario Ishii, gran gestionador y además un decidido enemigo de las mafias y del narcotráfico", señaló D´Onofrio, uno de los especialistas en materia de seguridad del massismo, en su cuenta de Twitter.

El legislador acompañó su mensaje con una foto en la que está junto a Ishii, Sergio Massa y Malena Galmarini. "Repudio la bajeza de quienes sacan una frase de contexto y la dan vuelta perpetrando una calumnia asquerosa. Siga, querido Mario, que su pueblo sabe bien quién es usted", agregó.

Juan Zabaleta, que gobierna Hurlingham, en tanto, defendió con contundencia a Ishii, rechazó que deba abandonar el cargo e hizo una comparación curiosa: dijo que cuando el intendente habló de "falopa" se refirió a "medicamentos".

"Mario Ishii no tiene que dar un paso al costado, tiene que aclarar lo que ha pasado. Ese vídeo tiene un mes y medio, fue un piquete de ambulancieros y se mezcló esa palabra frente a lo que estaba pasando. Mario es un laburante que hace un laburo enorme en su distrito, pero no deja de ser desafortunada la frase. Cuando dijo falopa quiso decir medicamentos, porque lo conozco a Mario", dijo a FM Milenium.

El intendente de Ensenada, Mario Secco, fue otro de los que defendió a Ishii, al indicar que se trató de un exabrupto en medio de una discusión. "¡Qué loco, eh! Mario tiene su manera de ser y a veces dice cosas. Yo siempre lo veo laburando y matándose para tratar de dar una respuesta a la gente. Capaz tuvo un día en que se calentó y dijo cualquier barbaridad", sostuvo el jefe comunal en diálogo con Radio Rivadavia. Y agregó: "A veces nos pasa, los intendentes no podemos estar todos los días siendo prolijitos, con los modales que tenemos. A veces estamos cansados, nos calentamos por algo y saltamos, porque la presión que hoy tenés en los municipios es tremenda, no es normal".

Esa misma línea de defensa esgrimió Fernando "Chino" Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete de la Nación, quien aseguró que no le otorga "ningún valor" a la confesión del intendente porque la hizo durante una discusión.

Tras la publicación del video, el viernes, la oposición salió rápidamente a cuestionar al intendente. La exministra de seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que le "dolió" ver el video y le pidió explicaciones el gobernador Axel Kicillof.

"Nos costó tanto derribar los bunkers, bajar el crimen y meter a los narcos tras las rejas, que encontrarse con un intendente encubriéndolos duele. Espero que el gobernador actúe rápido por el bienestar de los bonaerenses", dijo.

Ayer, en tanto, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, dijo que espera que lo que Ishii dijo en el video no sea verdad.

"Espero que no sea cierto lo de Ishii, sino es gravísimo. Espero que se aclare y rápido. El video me parece algo raro, extraño y no me deja cómodo", señaló en declaraciones radiales.

El diputado nacional Cristian Ritondo, en tanto, dijo: "Haber puesto todo nuestro esfuerzo en perseguir narcotraficantes, desbaratar bandas y derribar sus búnkers, para que un intendente cuente cómo los protege desanima y preocupa mucho. La lucha contra el narcotráfico debe contar con la colaboración de todos los dirigentes del país".