La oposición criticó la suba de la inflación en enero en medio de la polémica por los cambios en el Indec

El Indec anunció este martes que el índice de precios (IPC) de enero fue de 2,9%. Se trata de un número por encima de lo que esperaba el mercado y que impacta en un contexto marcado por la fuerte polémica alrededor del freno de la actualización del IPC, que llevó a la renuncia del entonces director del organismo Marco Lavagna.

El número representa una aceleración con respecto al 2,8% de diciembre (la quinta consecutiva). Los factores estacionales tuvieron un alto impacto, en especial en los precios de las verduras. El nuevo valor encendió los cuestionamientos alrededor de la metodología que se utiliza para la medición del IPC y que se buscaba reemplazar. También despertó la reacción de la oposición que criticó abiertamente la medida de la gestión libertaria y, ahora también, la aceleración de los precios.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, fue una de las primeras en reaccionar y apuntó directamente contra la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Queremos ver a @PatoBullrich señalando la inflación de @JMilei con recesión y creciendo el desempleo. Cuando salía con este cartelito, le recuerdo, gobernaba @CFKArgentina, teníamos un gobierno con el mejor salario de la región, bajísimo desempleo, consumo y crecimiento de toda la actividad en todo el país. Queremos volver a esa Argentina”, escribió en X. Junto al texto, adjuntó una imagen de Bullrich de 2015, cuando denunciaba la “grave inflación” de 2,8%.

Queremos ver a @PatoBullrich señalando la inflación de @JMilei con recesión y creciendo el desempleo.



Cuando salía con este cartelito, le recuerdo, gobernaba @CFKArgentina, teníamos un gobierno con el mejor salario de la región, bajísimo desempleo, consumo y crecimiento de toda… pic.twitter.com/5S4ODqX6tf — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) February 10, 2026

El exdiputado y economista Martín Tetaz arremetió contra la aceleración de precios y la falta de actualización del IPC. “La inflación se aceleró por sexto mes consecutivo y empieza a ser evidente que el Banco Central tiene que ser independiente, si queremos que baje más rápido”, expresó.

Y agregó: “Las expectativas, según el REM del BCRA, también se están desanclando y la manipulación de INDEC complica mas las cosas. Juega a favor la estabilidad cambiaria, que aleja la banda superior de intervención y hace más creíble y sostenible el programa de compra de reservas”.

La diputada de Unión por la Patria Cecilia Moreau aseguró que “el gobierno miente para esconder la pérdida de poder de compra de laburantes y jubilados“. “2,9% de inflación en enero en base a consumos del 2004: compra de disquetes, alquiler de vhs, envío de telegramas... ¿A qué número saltaría midiendo el gasto real?“, sumó. Incluyó en su publicación la imagen de una heladera vacía con la frase: ”2,9% no es una cifra, es tu heladera vacía”.

La inflación se aceleró por sexto mes consecutivo y empieza a ser evidente que el Banco Central tiene que ser independiente, si queremos que baje más rápido.

Las expectativas, según el REM del BCRA, también se están desanclando y la manipulación de INDEC complica mas las cosas.… pic.twitter.com/M5E8I3tEtG — Martin Tetaz (@martintetaz) February 10, 2026

Su compañera de banca Julia Strada también criticó la suba por sexto mes consecutivo. “Desde mayo de 2025 la inflación tuvo una curva ascendente y constante (salvo julio y agosto donde se repitió el dato de 1,9% en ambos meses). Y este mes de enero 2026 prácticamente duplicó el dato de mayo de 2025, cuando había sido de 1,5%”, analizó.

Otro integrante de la bancada, Itaí Hagman, apuntó contra la polémica por la salida de Lavagna del Indec. “Ni echando al Director del INDEC ni usando una canasta de hace 20 años pueden disimular lo obvio: ocho meses consecutivos con inflación al alza y la única salida que encuentran es seguir ajustando a los de abajo. Asumieron diciendo que estaban dispuestos a cualquier cosa para bajarla, a tal punto que se llevan perdidos más de 200.000 puestos de trabajo registrados, cierran empresas todos los días, y los salarios no repuntan. Destruyeron todo y la inflación sigue ahí”, tuiteó.

Ni echando al Director del INDEC ni usando una canasta de hace 20 años pueden disimular lo obvio: ocho meses consecutivos con inflación al alza y la única salida que encuentran es seguir ajustando a los de abajo.



Asumieron diciendo que estaban dispuestos a cualquier cosa para… https://t.co/4JE8OBCwVv — Itai Hagman (@ItaiHagman) February 10, 2026

“El gobierno (y algunos economistas) decían que la inflación de enero sería menor que la de diciembre. Fue mayor. Y nunca sabremos cuál fue la real (usaron la metodología vieja). Pero la gente la va a tener que pagar. Y cuando digan que les parece que fue mayor, les van a decir que es solo una impresión. Dicho sea de paso: la de los alimentos fue del 4,7%”, posteó Ricardo Alfonsín.

“El Índice oficial de inflación dio 2,9%. Noveno mes consecutivo en ascenso, pese al relato libertario. Lo más preocupante: 4,7% en alimentos. Todo esto con los dibujos del Indec y apelando al índice viejo para ocultar los datos reales. ¿Cuál es hoy la inflación en la Argentina?“, agregó la diputada por Córdoba Gabriela Estévez.