La reacción de Cristina Kirchner al discurso de Milei: “El tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111”

Cristina Kirchner reaccionó este martes al discurso por cadena nacional de Javier Milei, quien anoche presentó el Presupuesto 2026 con promesas de austeridad fiscal y anuncios de aumentos en jubilaciones, salud y discapacidad. “¿En serio que lo peor ya pasó?”, escribió la expresidenta en alusión a una frase utilizada por el mandatario en su alocución de 15 minutos.

Y agregó: “El tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111”.

La exvicepresidenta señaló en su cuenta de X: “¿Tanto lío para terminar diciendo lo mismo que Macri en el 2018 cuando, en realidad, lo peor empezaba y tuvo que llamar al FMI para devolverle los dólares a los que estuvieron haciendo carry trade desde el 2016?...Es todo tan igual… que el mismo que manejaba las finanzas y el endeudamiento en el gobierno de Macri, hoy es tu Ministro de Economía… si, el inefable Toto Caputo, ex jefe de trading para América Latina del JP Morgan Chase… ¡Bingo hermano!“.

Milei habló en la noche del lunes por cadena nacional para presentar el proyecto de presupuesto 2026 con una serie de anuncios de alto impacto y tono electoral. El primer mandatario ratificó el rumbo del equilibrio fiscal, y prometió que el año próximo aumentarán en términos reales un 5% las jubilaciones, 17% en salud, 8% en educación y 5% las pensiones por discapacidad.

Este mediodía, Cristina Kirchner escribió desde su departamento, donde cumple prisión domiciliaria: “Tu ‘equilibrio’ en las cuentas, ‘economista experto en crecimiento con o sin dinero’, es en base a endeudamiento en dólares y emisión monetaria presente y futura; con tasas de interés y futuros impagables que revientan la actividad económica.Una verdadera bomba de tiempo… el tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111″.

En su presentación desde Casa Rosada, Milei destacó que hay una “relación directa entre el orden fiscal, la baja del riesgo país, el crecimiento económico y la prosperidad”. Y que “todos los demás caminos ya se intentaron y fracasaron”.

“Muchos ya entendieron que, en realidad, la motosierra era para ellos… para sus puestos de trabajo, sus salarios, sus jubilaciones, sus medicamentos, su comida… mientras las comisiones eran para tu círculo cercano y los cargos para lo peor de la casta más rancia… la que juraste combatir y ahora aplaude en primera fila. Estás a tiempo… Por lo pronto ya cambiaste el tono y la forma (que no es menor)… pero ojo que el problema no es sólo una cuestión de formas, sino de fondo…“, le reclamó Cristina Kirchner al primer mandatario.

E insistió: “Acordate lo que te dije de los dogmas y los prejuicios el día que te tomé juramento como Presidente…Haceme caso… largá los libritos de la Escuela Austríaca, que la Argentina necesita una política económica realista que contemple los verdaderos intereses del país y de su pueblo”.