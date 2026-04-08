La reacción de la escribana de Adorni fue abordada antes de declarar en Comodoro Py

La escribana involucrada en las últimas operaciones inmobiliarias del matrimonio de Manuel Adorni y Betina Angeletti, Adriana Mónica Nechevenko, declaró este miércoles ante el fiscal Gerardo Pollicita. La periodista Mercedes Ninci la encontró en los pasillos de Comodoro Py y le preguntó sobre el escándalo, mientras lo registraba en cámara.

Mercedes Ninci se acercó a la escribana y le consultó inmediatamente sobre el caso, donde el fiscal promueve una investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de gabinete. En el video captado por la propia periodista, se escucha cómo esta le pregunta sobre la compra del departamento de Caballito y el financiamiento de dos jubiladas.

La periodista Mercedes Ninci abordó a la escribana de Adorni en Comodoro Py.

Nechevenko respondió de modo evasivo: “No, no, no es momento. Todo eso cuando salgo. Un gustazo. Después nos vemos”. La cronista ignoró la negativa e insistió: “¿Cómo puede ser? Señora, que dos jubiladas le vendan un departamento y le presten la plata para comprarlo”.

La escribana repitió la frase “después nos vemos” de forma reiterada ante cada consulta e intentó retirarse. La cronista la acompañó por el pasillo y sostuvo: “Usted estuvo en por lo menos dos operaciones muy turbias del jefe de gabinete”.

La mujer mantuvo su postura de no emitir declaraciones, y Ninci aseguró que no tenía apuro para esperar una explicación. Finalmente, la escribana manifestó: "No voy a explicar absolutamente nada y les pido por favor que se retire, que me deje tranquila".

La escribana fue abordada por distintos cronistas al retirarse de Comodoro Py. Ricardo Pristupluk

La investigación por las operaciones inmobiliarias del matrimonio Adorni

La causa judicial analiza la adquisición de un departamento en la calle Miró y una casa en el country Indio Cua. El fiscal Pollicita busca determinar la procedencia de los fondos utilizados por el matrimonio de Adorni y Bettina Angeletti.

El exjugador de fútbol Hugo Morales prestó testimonio el martes y aseguró que vendió el departamento a las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas por US$200.000. Destacó también que la operación se concretó con celeridad a través de una inmobiliaria.

La escribana Nechevenko registró una hipoteca sobre un inmueble de la calle Asamblea por US$100.000, mediante un trámite legal que ocurrió el 15 de noviembre de 2025. Esa fecha coincide con la compra de la vivienda en Exaltación de la Cruz a nombre de Angeletti.

La fachada del edificio del departamento que tiene Manuel Adorni en el barrio de Caballito.

Los investigadores verifican si las acreedoras poseen la capacidad económica para otorgar dichos créditos, ya que una de ellas figura en los registros públicos como beneficiaria de un programa de asistencia cultural para personas con ingresos mínimos.