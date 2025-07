La revelación del exfotógrafo presidencial Víctor Bugge sobre Carlos Menem: “Te miraba, no te hablaba”

Víctor Bugge, el fotógrafo que retrató a los presidentes, desde el dictador Jorge Videla hasta Javier Milei, compartió este jueves su análisis en LN+ sobre la nueva serie biográfica de Carlos Menem.

“Menem te miraba, pero no te hablaba”, con esa frase resumió la esencia de su estilo de liderazgo y elogió a Leonardo Sbaraglia por capturar esa peculiaridad del expresidente.

“Hay momentos (de la serie) en los que es Menem. Yo estuve 10 años con Menem. Él (Sbaraglia) trabajó con la mirada. Conociéndolo, sabía que la mirada era una cosa u otra”, manifestó.

Fotografo de Menem

Asimismo, afirmó que el expresidente “manejaba el poder”. “Menem fue el único tipo al que le besó el anillo casi todo el arco político de la Argentina. Después lo negaron paulatinamente. Todos los que lo sucedieron preguntaron por él”.

Y dijo que dos elementos definían al riojano: “La armonía y la tranquilidad”.

Levantamiento carapintada

Bugge, que vio la producción de Prime Video dos veces, la calificó como “espectacular” desde el punto de vista de la “realidad ficcional”. Sin embargo, marcó una diferencia en el tratamiento de uno de los eventos más críticos de la presidencia menemista: el alzamiento liderado por el coronel Mohamed Alí Seineldín.

“Hay algunas cosas ficcionadas que sucedieron. Ellos lo ficcionan de una manera hasta casi divertida. La realidad no fue esa”, resaltó.

Y reconstruyó: “La realidad fue que estábamos a la una de la tarde en la antesala del dormitorio. Me dice ‘vamos a picar algo’. Estaba Ramón (Hernández) y el jefe de la custodia. Solíamos picar algo con los mozos. Terminamos la picada y Menem le dijo a Ramón: ‘dile a Andrés (Anionietti, jefe de la Fuerza Aérea en ese entonces) que si a las 5 no se rinde, bombardee’, y se fue a dormir la siesta. A las 5 no hizo falta bombardear, se produjo la rendición”.