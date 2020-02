La Rioja no pagó un vencimiento de su deuda y quiere renegociarlo

Quintela, el gobernador de La Rioja, con el Presidente Fuente: Archivo

"Estamos en dificultades", reconoció el jefe de Gabinete, Juan Luna; la provincia tiene 30 días de gracia antes del default

27 de febrero de 2020

CORDOBA.- El gobierno de La Rioja no pagó los US$14 millones del cupón de intereses que vencieron este lunes de una deuda de US$300 millones que emitió en 2017 y se tomará los 30 días de gracia establecidos antes de caer en default para negociar con sus acreedores. "Estamos en dificultades; vamos a hablar con transparencia y cautela; vamos a exponer nuestros números y tratar de que la deuda sea sustentable para nosotros y para ellos", dijo a LA NACION el jefe de Gabinete riojano, Juan Luna.

El anuncio de La Rioja sorprendió a los analistas que siguen las finanzas provinciales porque entienden que los servicios de deuda no deberían ser un "gran problema" para La Rioja, según los últimos informes presupuestarios. Incluso hubo algunos que se preguntaron si la decisión de reperfilar no apuntaba a una estrategia, para mostrar "debilidades" financieras y acompañar a la Nación con una oferta a los bonistas privados "a todo o nada".

Consultado sobre esa hipótesis en particular, Luna rechazó la posibilidad: "No queremos en absoluto entorpecer la negociación nacional, por eso somos muy cautos en nuestro planteo pero la realidad es que la macroeconomía nos complicó. La coparticipación para La Rioja es como el aire y por la recesión se complica. Los US$14 millones a pagar equivalen a un tercio de los giros nacionales mensuales, que alcanzan unos $3000 millones. No los podemos afrontar".

La deuda fue emitida para financiar un parque eólico que participó de las licitaciones del plan nacional Renovar pero, según explicó Luna, la operación comercial se "retrasó y todavía no rinde los frutos que debiera".

Luna sostuvo que la economía de La Rioja "no es comparable" a la de jurisdicciones "grandes, con más posibilidades". Y ratificó que son "optimistas" sobre la posibilidad de diálogo con los bonistas, "por eso decidimos entrar en este proceso". Luna aseguró que la estructura de la deuda "tal como está planteada, no la podemos sostener y lo que pretendemos es poder pagar" y que los inversores "puedan cobrar". La provincia ya pagó otros cupones de intereses, "pero esta vez, no es factible".

Antecedentes

La ciudad cordobesa de Río Cuarto fue la primera en hacer un reperfilamiento de su deuda después de que la Nación -en la gestión de Mauricio Macri- anunciara uno a nivel nacional.

Después le siguieron Chubut (el gobernador Mario Arcioni pidió autorización a la Legislatura) y en Buenos Aires, Axel Kicillof amenazó con un default y terminó pagando ante la imposibilidad de conseguir reunir al 75% de acreedores necesarios para renegociar.

La mayoría de los bonos provinciales siguen la tendencia de caída de los nacionales.

Las cotizaciones de los de Chaco, La Rioja y Río Negro están por debajo del 50%. Un reporte de Bloomberg señala que incluso los distritos con mejores números fiscales son "vulnerables a cambios repentinos en la política que podrían afectar su capacidad de pagar a los acreedores". Menciona que algunos papeles avalados con regalías de petróleo y gas se consideran más seguros. Y pone como ejemplo los emitidos por Neuquén, que fueron respaldados "por una formación de lutitas del tamaño de Maryland en el norte de la Patagonia" rinden mejor y apunta que "una buena disciplina fiscal es parte del éxito de Mendoza, con bonos con vencimiento en el 2024 negociando a 80 centavos por dólar". La ciudad de Buenos Aires tiene vencimientos importantes pero cuenta "con los recursos para enfrentarlos", según dijo Juan Miguel Salerno, director de inversiones de CompassGroup Argentina.