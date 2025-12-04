Habló la joven que denunció al dueño del departamento que alquila por espiarla con cámaras

Una joven estudiante denunció que el dueño del departamento que alquila en La Rioja la espiaba a través de cámaras de seguridad escondidas en el baño y la habitación. En diálogo con LN+, Fiamma -una de las víctimas- indicó que, tras un allanamiento, la Policía recabó más de 200 pruebas en la casa del acusado.

Un hueco de ventilación del inmueble, ubicado sobre la calle Carlos Gardel y a metros de una universidad, estaba cubierto con una cinta aislante negra. Eso le despertó curiosidad de Ana, una de las vecinas de la joven que rompió el silencio este jueves.

La chica pensó que se trataba de una medida para evitar el ingreso de insectos, pero cuando alumbró el lugar con la linterna del celular se dio cuenta de que había algo más, y brillaba. Se trataba de la lente de una cámara oculta. Al día siguiente, alertó a Fiamma y otras estudiantes sobre lo que ocurría.

Horror en La Rioja

Cómo es el caso

De acuerdo a lo que relató Fiamma, todo comenzó el miércoles pasado cuando una de las chicas descubrió un destello extraño en horas de la madrugada al alumbrar su habitación con el flash del celular.

“Al otro día a la mañana, ella encontró bien lo que era”, precisó. Y siguió: “Ahí se vio que era una cámara, esa cámara tenía una tarjeta de memoria adentro. Dentro de esa tarjeta de memoria estaban registrados aproximadamente 4.000 videos de ella”.

En medio de la situación, la víctima contactó a las otras inquilinas luego de conseguir sus números por un grupo en común que mantenían con el dueño. “Así, pudo contactar por privado a cada una de las chicas que estábamos para alertarnos de la situación que se había descubierto”, dijo la joven.

Escándalo en La Rioja: una joven denunció que había cámaras escondidas en el departamento que alquila

De los tres departamentos que revisaron, dos tenían cámaras de seguridad instaladas. “En mi caso, se encontró solamente el cableado y el enchufe”, explicó la chica, al tiempo que afirmó que estaba todo preparado para poner una cámara.

Las jóvenes se comunicaron con la Policía, quien se acercó hasta el lugar y desactivó las cámaras. Ese mismo día por la tarde, realizaron la denuncia.

Según pudo confirmar LA NACION de fuentes judiciales, por orden de la jueza Gisela Flamini, la Policía local llevó adelante un allanamiento en el complejo de departamentos donde alquilaban las denunciantes y revisó el inmueble donde vivía la chica que lo descubrió. Por ahora, se investigan delitos contra la intimidad.

“Esto pasó hace una semana recién. Ayer se hizo un allanamiento en su domicilio, y ahí fue cuando se capturaron todas estas pruebas. Por lo que tengo entendido son como 200 pruebas más o menos entre aparatos tecnológicos, CDs y todo esto”, concluyó Fiamma.