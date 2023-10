escuchar

CÓRDOBA.- El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, uno de los mandatarios peronistas más alineados con la campaña electoral del ministro de Economía y candidato Sergio Massa, anunció ayer un bono de $15.000 para los empleados estatales de planta transitoria y permanente, además de congelar tarifas locales. “Por el momento no va a quedar fijo, tenemos que ver que pasar el mes de octubre, pasar las elecciones, ver las paritarias”, condicionó el mandatario, en un mensaje netamente electoral.

“Con estas acciones queremos compensar, en la medida de lo posible, las consecuencias de la situación económica por la que atravesamos como país. Nuestro objetivo siempre será el bienestar de las riojanas y riojanos.”, posteó el mandatario en los anuncios, en los que aclaró que el bono se extiende a precarizados, policías, jubilados (con $10.000) y se pagará con la “quincenita”.

Fue en una rueda de prensa en la que enfatizó que no está tomada la decisión de que quede fijo y que está a expensas de lo que pase en las elecciones y en discusiones paritarias. Por ahora, insistió, busca “oxigenar” el movimiento financiero en la provincia.

Horas antes, en un acto público, afirmó que la Argentina vive una “situación de crisis prácticamente terminal, prácticamente similar a la del 2001″. En ese marco afirmó que por eso se necesita “un Presidente racional”.

En un acto en Aimogasta, en el interior riojano, añadió que a la situación crítica “la vamos a pasar, está pasando la tormenta en octubre y noviembre y el año que viene, seguramente, vamos a tener expectativas diferentes porque la Nación va a tener propuestas diferentes”.

Ya hace un mes el gobernador había amenazado con renunciar si el libertario Javier Milei llega a la presidencia y antes también había pedido a los periodistas que se autolimiten: “Viven de la pauta, deben respetar a los que fuimos electos”.

En Aimogasta insistió en “sabemos lo que es gobernar, lo que es gestionar y sabemos cuando tenemos una respuesta negativa. Lo que nosotros vamos a defender a ultranza el federalismo. No vamos a permitir que se elimine la coparticipación federal”. Añadió que si se elimina “todas” las provincias son “inviables, incluso las que dicen ser autosustentables”.

En ese marco, Quintela pidió a los presentes que “nos acompañen” en referencia a las próximas elecciones. También el martes, en un acto de entrega de escrituras ratificó: “Tenemos diferencias sustanciales con CABA y nosotros queremos defender a nuestra gente para que tengan situaciones similares como tiene ellos… para que no haya una precarización laboral. Nosotros no podemos precarizar más”. Contó que la Provincia ya transfiró a planta a 9.000 personas que “estaban precarizadas”.

También ahí pidió al “pueblo de Arauco” que “acompañe a transitar el mismo camino”. “Nuestro país está pasando un momento difícil, todos lo saben (...). Visualizamos una luz al fina de este túnel oscuro en el que pusieron a la Argentina, no solamente la pandemia, no solamente la sequía, no solamente la guerra, sino una deuda monstruosa como nunca tuvo la Argentina” que, afirmó, se pagará.

“Estamos bastante bien para el año que viene y los sucesivos años (....). No va a salir adelante por el ajuste, tiene que salir adelante por el esfuerzo y el desarrollo de todos los argentinos”. El riojano pidió “fe y esperanza” a los asistentes al acto y reiteró que está “pidiendo un apoyo” como no lo había hecho en su propia campaña a gobernador, a donde usó su “gestión” para sumar votos.

Quintela apuntó que no se puede “cargar de odio y rencor a nuestra gente. Muchas veces levanto la voz, cuando los mal llamados medios nacionales y nos cargan y nos intoxican la mente y el corazón. Ellos no conocen aquí se hacen muchas cosas, que se achicaron las asimetrías con el centro, producto de un gobierno federal”.