La trastienda de la semana en que dos vuelos complicaron al funcionario complicaron al funcionario más empoderado

“Es claro que en el aeropuerto de San Fernando están todos. El que va a San Fernando tiene que saber que va, y eso sale”, resumía por estas horas un experimentado político que integra las filas libertarias. Un mensaje para la -de mínima- ingenuidad de sus colegas.

El gobierno de Javier Milei pasó esta semana por uno de los escándalos más fuertes de la gestión, que recayó sobre el dirigente que ostentó el mayor ascenso tras las elecciones de octubre: Manuel Adorni, el vocero electo legislador porteño y nombrado jefe de Gabinete; una de las piezas fundamentales del esquema que conduce la secretaria general, Karina Milei, que venía arriba en la pulseada interna luego de ganar un escaño más de la administración pública: el Ministerio de Justicia, con la dupla Juan Mahiques-Santiago Viola, que ubicó la semana pasada en un golpe de efecto sobre las terminales del estratega Santiago Caputo.

Sobrado de poder tras la victoria electoral y luego de unas sesiones extraordinarias en las que aprobó todo, con la oposición que parecía desgranarse, el Gobierno se olvidó algunas cosas. Viajó a Estados Unidos con pompa para la Argentina Week, con la comitiva más grande de todas. Paradójicamente, fue en el país preferido del Presidente en el que se ocasionó el alboroto. Primero, Radio Jai publicó la foto de Adorni y su mujer, y Clarín confirmó que Bettina Angeletti integró la tripulación del ARG-01 oficial.

La foto que publicó Radio Jai de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, en Nueva York

El Gobierno dejó la Casa Rosada casi desierta porque iba a buscar inversiones a Nueva York; se trajo conflictos. Adorni dio fallidas explicaciones sobre el viaje de su señora y, cuando ya estaba en el piso, le volvieron a pegar con un video suyo yéndose de vacaciones a Punta del Este, el fin de semana de Carnaval, en un avión privado junto a su amigo Marcelo Grandio, periodista con contratos con la TV Pública. Un resumen de lo que Adorni había repudiado de la política “casta”; a un destino símbolo de la opulencia, que este gobierno prometió venir a combatir con la vara de la austeridad.

Sin embargo, distintas partes de esta administración coincidieron por estas horas ante LA NACION en que lo peor fue la nula estrategia de resolución ante la crisis. No pocos actores oficiales recordaron otros episodios, también con argumentos iniciales fallidos: el de los diez bultos que ingresó por Aeroparque sin controlar Laura Belén Arrieta; los viajes de José Luis Espert en los aviones privados del narco Fred Machado... Todo un tema el de este Gobierno con la navegación aérea.

“La respuesta fue peor: la palabra ‘deslomarse’ se hizo meme nacional. Y encima Grandio ¡para qué salió a responder!“, exclamó un integrante del poder todavía asombrado. “Es un paquete sin atar. Sale uno y dice una cosa, otro dice otra cosa. ¿A Grandio nadie le pidió que no hablara, que no dijera nada?”, se preguntaban en una oficina de Balcarce 50.

Otra inquietud del Gobierno fue que el video de Adorni subiéndose al avión privado se vio un mes después de que lo grabaran. Una parte de la Casa Rosada focalizó las sospechas sobre sectores de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que -alegan- responderían a esquemas de gestiones anteriores, opositoras. “El video está tomado desde la pista y la PSA tiene acceso tanto a la pista como a la hoja de vuelo con los tripulantes”, aventuró una voz con acceso a uno de los despachos importantes de Balcarce 50.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, domingo y lunes viajará a Córdoba y hará anuncios sobre su cartera, que (en otro orden de cosas) también fue eje de una interna esta semana cuando descartó que Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero de licencia, condujera Migraciones. Los que saben aseveran que en los próximos días nombraría un nuevo director en esa agencia.

“Alguien guardó el video un mes para encontrar el momento justo y armar una historia donde no hay nada ni legal, ni antiético, ni malo”, afirmó Adorni este domingo en Forbes y le atribuyó la controversia a lo que definió como “la mugre y la mafia de una vieja política”, que -según él- “no es compatible” con este Gobierno.

El video que confirma el viaje de Adorni a Punta del Este en un avión privado

En otros actores oficiales también llamó la atención que haya salido a la luz información sobre las tarjetas de crédito de Adorni y de su esposa.

Entre los rascacielos neoyorkinos, donde se hizo la Argentina Week, cuentan que Adorni todo el tiempo buscó bajarle el tono a lo suyo y pidió ocuparse de “lo importante”: el evento montado con empresarios, gobernadores, inversionistas. Que hasta hizo chistes con pagar consumos con su tarjeta. Pero adhieren las fuentes en que, en ese afán, solo retroalimentó la cuestión. Su mujer hasta participó de actividades. Los chicaneros dirán que unos cuántos deben haber sentido esto de “la ciudad que nunca duerme”. Integrantes del Gobierno que volaron al encuentro le esquivaron al murmullo. “No noté preocupación sobre el asunto”, comentó un secretario no “adornista” a LA NACION.

Mientras la cúpula libertaria tendía relaciones con el poder económico en Nueva York, y repetía “es el no tema”, en Buenos Aires se sumaban denuncias judiciales y pedidos de explicación de parte de la oposición. En el seno del poder más cercano al jefe de Gabinete aseguraban que todo era parte de operaciones opositoras para desgastar a esta gestión. Dentro de ese paquete incluían lo de Adorni y también los dichos del abogado de la AFA, Gregorio Dalbón, sobre tender un acuerdo con Karina Milei para arreglar los problemas judiciales de los jerarcas deportivos.

El presidente Javier Milei en el nuevo edificio del JP Morgan Chase, sobre Park Avenue, en Nueva York, durante el inicio de la Argentina Week

El Adornigate cayó sobre una gestión con internas, y una clara puja librándose entre la secretaria general y el estratega, que en la diaria tiñe de desconfianza a los dirigentes y resta capacidad de reacción. A pesar del internismo, la Casa Rosada completa salió puertas afuera a hacer un respaldo unificado a Adorni a las vistas de que la cuestión iba en ascenso: desde el Presidente, Karina hasta el estratega Caputo. “Enorme”, describió el asesor en X al ariete de la tribu contraria.

En las distintas terminales del Gobierno, incluso entre los funcionarios “adornistas”, coinciden en que el jefe de Gabinete al menos intenta actuar de cortafuego entre las vertientes. En el karinismo hay actores más intransigentes con el estratega. Del sector de Caputo, en redes todos -incluso propagandistas como Daniel Parisini (el Gordo Dan, el más influyente)- se abroquelaron detrás del jefe de Gabinete. “El que diga que Santiago Caputo opera contra el Gobierno, ese es el traidor”, resumió en X el diputado bonaerense Agustín Romo, del equipo del asesor.

El que diga que Santiago Caputo opera contra el gobierno, ese es el traidor. — Agustín Romo (@agustinromm) March 12, 2026

En las huestes karinistas se intentaban convencer de que el tema se estancará. “No va a subir mucho más, tiene que pasar”, refería un dirigente de ese espacio del Gobierno, que se empoderó tras las elecciones.

Este jueves, cuando la secretaria general tuiteó para respaldar a Adorni, el esquema que termina en ella se activó. Al menos a algunos integrantes del Gabinete les pidieron el apoyo por X a Adorni, pero los karinistas del legislativo se plegaron por voluntad.

“Salió Karina y se encolumnaron todos. Muchos diputados y senadores no sabían si correspondía hablar y esclareció su mensaje. Te ordena que salga porque todos los dirigentes que se referencian en ella se pliegan. Es una persona que no se expresa siempre y, cuando lo hace, es por un motivo importante; entonces, se acompaña”, refirió un entendedor de los movimientos de la hermana presidencial. Esta semana llena de fricciones, Karina Milei tuiteó dos veces: para despegarse de los dichos de Dalbón y para bancar a Adorni.

Mi apoyo total e incondicional a @madorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos. pic.twitter.com/h00zZOKYH9 — Karina Milei (@KarinaMileiOk) March 12, 2026

Karina construyó desde 2021 una relación con los Menem -Martín, “Lule” y Sharif-, cuando su hermano arrancaba la carrera política y ellos en La Rioja, que se profundizó desde 2023 y sumó otras espadas: Adorni y Javier Lanari, y el diputado nacional Sebastián Pareja. Así se creó una estructura que responde a su liderazgo, con dirigentes que entienden que la tribu de Caputo buscó obturarla con acciones como -sugieren- no respaldarla en redes o no difundir la actividad de sus dirigentes afines. “En vez de ayudar, no la cuidaron nunca”, se quejaba esta semana un integrante de esa tribu en medio del conflicto con Adorni.

En el Congreso, los libertarios no karinistas optaron por evitar hablar. “No sé en qué momento esto le pareció una buena idea a Adorni. Es indefendible. Me guardé”, se escuchó a un legislador del bloque.

Como Adorni se encargó históricamente de denostar a los opositores que hicieron lo mismo, la frase más repetida entre los propios -independientemente del sector- fue: “¡Justo él!“.