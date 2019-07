El presidente de San Lorenzo expresó sus primeras declaraciones luego de presentar su precandidatura a Jefe de Gobierno porteño Fuente: LA NACION - Crédito: Aníbal Greco

El precandidato a jefe de gobierno porteño por el Frente de Todos y presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, Matías Lammens, afirmó hoy que va a "trabajar para que Buenos Aires vuelva a ser una ciudad de oportunidades para todos", aunque reconoció que durante los doce años del macrismo en el gobierno porteño "también se hicieron cosas".

En su primer mensaje político tras confirmarse su precandidatura a la jefatura de gobierno porteño por el kirchnerismo, Lammens escribió en su cuenta de Twitter: "Quiero ser jefe de gobierno para que las personas estén mejor, para que nuestros sueños de progreso puedan hacerse realidad en la Ciudad".

Con un discurso de campaña, el precandidato que apoya la fórmula presidencial Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo, en referencia al actual oficialismo de la Ciudad: "La educación, la salud, la inversión en ciencia y el trabajo no son sus prioridades; las mías, sí".

"Agradezco a los que me dijeron, desde el cariño, que no me meta. No lo dudo, esa era la opción más fácil, más cómoda. Pero para cambiar las cosas, hay que meterse", reflexionó.

En esa línea, recordó: "Cuando hace siete años me eligieron presidente de San Lorenzo también me decían: 'no te metas'. Por suerte no les hice caso y demostramos que, si se trabaja con honestidad, amor y el apoyo de la gente, se pueden lograr los sueños".

El compañero de fórmula en el club de Boedo del conductor televisivo Marcelo Tinelli reconoció: "No vengo de la política. Me formé en la educación pública (Colegio Nacional Buenos Aires) y me recibí de abogado (UBA). Empecé con un kiosco y ahora tengo una empresa - Ñuque Mapu- que emplea a más de 60 personas".

Respecto del PRO, que gobierna la Ciudad desde 2007 (los ocho años de gestión de Mauricio Macri y los últimos cuatro de Horacio Rodríguez Larreta, Lammens consideró: "Tengo claro que en 12 años de macrismo se hicieron cosas, algunas buenas... Pero demostraron ser incapaces de ponerse en el lugar del otro".