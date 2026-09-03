Las declaraciones del embajador británico ante el mensaje que prepara Milei: “Los que viven en las islas Malvinas van a decidir”

El embajador británico en la Argentina, David Cairns, brindó una entrevista este jueves antes de la cadena nacional del presidente Javier Milei sobre las islas Malvinas. Aunque se desconoce el carácter de su mensaje, se cree que podría estar vinculado con las declaraciones recientes de Donald Trump sobre el conflicto, donde sugirió que Estados Unidos podría revisar su postura histórica en relación al archipiélago.

El embajador sostuvo que mirará la cadena nacional esta noche y que considera que es un “mensaje sensible”, pero que espera que sea para “promover las relaciones entre los dos países”.

En tanto, Cairns reafirmó la postura de la administración británica en diálogo con Cadena 3: “El gobierno lo tiene muy claro. Tenemos una historia de 200 años con la Argentina, y el conflicto en los años 80 fue muy difícil para ambos países y para los que viven en las islas. Pero ahora es muy simple: los que viven en las islas van a decidir su propio futuro”.

Javier Milei brindará una cadena nacional esta noche JAVIER TORRES - AFP

Señaló, además, que para el gobierno de Reino Unido “no se puede decir que, porque los que viven las islas son inmigrantes, no pueden decidir su propio futuro”. ”Reino Unido, Argentina y todos los países en el mundo son inmigrantes. Pero tenemos nuestra propia historia", expresó.

Luego habló sobre las declaraciones de Trump, que sostuvo recientemente que siempre revisa todas las posiciones y que la de la soberanía de las Malvinas constituye apenas una opción entre muchas. Esta intervención marcó la primera vez que un jefe de Estado norteamericano se pronuncia públicamente de esa forma en el conflicto territorial.

“Trump dijo que Estados Unidos puede retractar todas sus posiciones diplomáticas en todos los aspectos en casi todo el mundo. Ese es su derecho como presidente, pero, al mismo tiempo, [el secretario de Estado, Marco] Rubio dijo muchas veces que la posición diplomática sigue siendo neutral con la soberanía y el hecho de que el gobierno británico tiene las islas y que no va a cambiar”, sostuvo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump AP Photo/Mark Schiefelbein

No descartó la posibilidad de que se llegue a un acuerdo similar al que existió entre los países en la década de 1970, establecido bajo la Declaración Conjunta entre Argentina y el Reino Unido, que comprendía un conjunto de medidas prácticas para facilitar el movimiento de personas y bienes entre el territorio continental argentino y las islas Malvinas en ambas direcciones.

“Creo que los que viven en las islas prefieren colaborar más con Argentina y Sudamérica ahora”, detalló. Se refirió, como ejemplo, a la sobrepesca que ocurre en el Atlántico Sur. “Es mejor compartir información sobre la sobrepesca, algo que no existe hasta el momento. Hay posibilidad de abrir más la comunicación entre los dos”, aseguró.

Sin embargo, sostuvo que “es difícil” que quienes viven en las islas puedan “tener confianza en la Argentina”. “Hay momentos donde parece más abierto a cooperar y después eso desaparece. Entonces necesitamos una historia más larga para dar confianza a los que viven en las islas”, expresó.

También se refirió a la explotación de petróleo en el archipiélago: “El gobierno en las islas tiene derecho a usar sus recursos como quiere. El gobierno británico no tiene derecho a decidir en ese caso. Y los que van a explotar petróleo son empresas privadas de Israel y Reino Unido, que son independientes del gobierno y pueden decidir sus objetivos con ese petróleo”.