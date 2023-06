Las definiciones de Diana Mondino: la interna de Pro con “muchos candidatos y pocas ideas” y la Argentina, “como el Vesubio”

escuchar

Diana Mondino, candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, dio una serie de definiciones en torno a la coyuntura política nacional y advirtió sobre la interna con “agravios personales” en el Pro. Explicó que las “contrariedades” que presentan Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich no les permitirán aceptar el liderazgo de uno sobre el otro, pero que, además el partido tiene “muchos candidatos y pocas ideas”. También, indicó que la crisis económica que atraviesa el país posiciona a la Argentina como la ciudad de Pompeya en la antesala de la erupción del monte Vesubio.

En diálogo con José Del Rio en Comunidad de Negocios por la pantalla de LN+, la profesora y economista liberal, dio su opinión sobre la férrea pelea que mantienen los precandidatos a presidente de Pro de cara a las elecciones. “Si hay semejantes contrariedades y diferencias de opiniones entre los que serían los posibles gerentes dentro de los cuales uno solo llegaría a dirigir la compañía, o sea ser presidente del país, ¿cómo se hace para entender que uno acepte el liderazgo de otro?”, se preguntó Mondino.

“Ya no es una cuestión de pros y contras, sino que hay agravios personales muy fuertes y apelaciones, como lo de Carrió sobre Macri... ¿Cómo pueden estar trabajando juntos después? Sobre todo porque son partidos donde no hay tanto verticalismo como en el PJ, pero sí una estructura jerárquica muy definida”, consideró quien encabezará la lista de diputados nacionales de Javier Milei. “Están despachurrándose y derritiéndose como un helado al sol”.

Del mismo modo, y recordando su trayectoria en el sector privado, Mondino señaló la consolidación de familias en el poder en las provincias como el caso de Gildo Insfran en Formosa. “Hay muchas provincias donde lamentablemente este tema de tener familias dispersas en la política existe, como en Catamarca, Santa Cruz, Jujuy, San Luis”, dijo y agregó: “Si embargo, el tema no es que la familia esté involucrada, sino que van tomando decisiones”.

En ese sentido, ejemplificó con lo que ocurre en la Justicia. “Por ejemplo, en el Poder Judicial directa o indirectamente a lo largo de mandatos tan prolongados también han sido votados o elegidos con la familia o el gobernante. La población no tiene alternativas para quejarse en caso de que quieran”.

Del mismo modo mencionó la gerencia familiar de aquellas familias que fundaron empresas destinadas a trabajar con el Estado. “Tenemos casos de empresas provinciales, generadas y después gerenciadas por mandato provincial. Uno dice que hay que crear un empresa de tal cosa, y la empresa no es solamente de servicios públicos, sino que hay de otras actividades y, por supuesto, los gerentes son de la empresa familiar”.

Más adelante, hizo hincapié en la crisis económica que atraviesa el país y detalló cuáles son los puntos centrales para modificar. “ La Argentina está como el Vesubio a punto de explotar en Pompeya . Ya tenemos una inflación muy elevada, con una base monetaria ‘X’, y sabemos que el Banco Central va a tener que emitir, por lo menos dos veces y medio en un año esa misma cantidad de dinero, y los precios no pueden bajar. Tenemos un Estado que toma políticas que asfixian”, aseguró.

Tras ello, dejó de lado los tipos de cambio y se centró en el problema de las exportaciones: “Tenemos serias dificultades para todo tipo de transacciones: las exportaciones están restringidas. Desde febrero de 2022 hubo restricciones a la exportación de trigo, la carne y desde 2020 tenemos restricciones para todo lo que exportamos”.

“Las cosas para importar también, la producción interna ni sabe qué hacer, no puede vender porque el salario real está destruido. Son múltiples problemas todos relacionados. Necesitamos tener conciencia de que tenemos un nivel de gasto público impagable y aunque tuviéramos superávit fiscal no se puede tener un gasto público del 40%. Es más ineficiente que el privado. Hay que reducir el gasto rápidamente. No podemos vivir mendigando con déficit y pidiéndole plata a China que es un acreedor más caro que el FMI”, sentenció.

