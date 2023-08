escuchar

Las elecciones 2023 empiezan este domingo 13 de agosto y, con esta votación, los argentinos dan inicio al proceso electoral para elegir su próximo presidente y distintos cargos a nivel provincial, municipal y legislativo. Este camino comienza con las elecciones primarias, conocidas como PASO, que se llevarán adelante este domingo y que deciden qué precandidatos llegarán a la instancia de las elecciones generales, a realizarse el 22 de octubre.

Se volverá a aplicar así la Ley N.º 26.571, que introdujo en 2011 las internas denominadas PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) como el método para elegir los candidatos de cada alianza. De todos modos, si bien estos comicios se llevan adelante en todo el país, a nivel local algunas provincias eliminaron las PASO e impusieron otros sistemas como la Ley de Lemas.

Las seis reglas que hay que saber para estas PASO 2023

1) Sufragio directo

El voto en la Argentina se cuenta de manera directa, es decir que no hay intermediarios entre los precandidatos y el ciudadano que deposita su boleta en una urna. Los cargos en disputa se asignan basándose en el conteo de cada sufragio, a diferencia de otros países donde se votan representantes que luego eligen un presidente o parlamentarios que más tarde consensúan un gobierno.

2) Cuál es la edad habilitada para votar en las PASO

La ley establece que el umbral para votar comienza a los 16 años, aunque existen algunos casos en los que es optativo.

3) Para quiénes el sufragio es obligatorio

Para las personas mayores de 70 años y aquellas que tienen entre 16 y 17 años no existe sanción en caso de que no deseen votar. En cambio, a partir de los 18 ya pasa a ser obligatorio emitir el sufragio, y quienes no se presenten en el centro de votación tendrán una multa. Asimismo, no pueden ser designados para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección y aquellos que no paguen la multa tampoco podrán realizar gestiones o trámites ante los organismos nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un año.

El voto es obligatorio entre los 18 y los 70 años

4) Cómo es el método de selección de candidatos

Las PASO nacionales se realizan en boleta de papel, con las diferentes categorías de precandidatos disponibles para ser cortadas y combinadas en el sobre. Sin embargo, la ley establece que la fórmula presidencial (presidente-vicepresidente) debe elegirse simultáneamente en la misma boleta. En caso de querer cortar boleta, la persona debe asegurarse de que los cortes sean precisos y no rompan el escudo o la lista en el papel, de lo contrario el voto se cuenta como impugnado. También existe la posibilidad de pasar al cuarto oscuro, no incluir ninguna boleta en el sobre y devolverlo vacío, lo que se cuenta como voto en blanco.

5) Qué tiene que pasar para que haya ballottage

Luego de las PASO, los precandidatos que hayan superado a sus rivales en internas u obtengan el 1,5 por ciento de los votos en caso de ir con lista única competirán en las elecciones generales. Según define el cronograma electoral, estos comicios serán el 22 de octubre. La segunda vuelta electoral o ballotage llegará en caso de que el ganador de la primera vuelta no alcance el 45 por ciento de los votos, o que superando el 40 por ciento de los votos tuviera una diferencia menor a 10 puntos porcentuales con el segundo.

6) Cuánto dura el mandato presidencial

El máximo cargo que se elige este año —el de presidente— tiene un mandato de cuatro años, con posibilidad de una sola reelección inmediata. Suponiendo que se hilvanen dos períodos consecutivos, es preciso dejar el poder por un mandato para poder volver a competir, acabado este plazo, por el sillón de Rivadavia.

El presidente puede ocupar la Casa Rosada por un máximo de ocho años -o dos mandatos- consecutivos; luego de eso, debe haber un intervalo de cuatro años para que pueda competir de nuevo por el cargo Shutterstock

Dónde voto: cómo consultar el padrón electoral

Para consultar los datos, hay que entrar al sitio web de la CNE e ingresar el número de documento, género y el código de validación. Posteriormente, el sistema arrojará el nombre y dirección del establecimiento, el número de mesa y el número de orden que le corresponde a cada persona.

Vale recordar que el lugar de votación de las elecciones generales suele ser el mismo que el de las PASO, pero puede ocurrir que haya cambios, por lo que es conveniente hacer una nueva consulta antes de los comicios generales.

Qué documentos son necesarios para votar

El Ministerio del Interior es la fuente oficial que confirma que los siguientes tipos de documentos, expedidos por el estado nacional a lo largo de los años, son válidos para emitir el sufragio, tanto en las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias) del 13 de agosto como en las generales del 22 de octubre:

Libreta cívica

Libreta de enrolamiento

DNI libreta verde

DNI libreta celeste

DNI tarjeta

Desde el ministerio confirman que los documentos que contienen la leyenda “No válido para votar” son válidos para votar, aunque estas tarjetas no informan de qué tipo de ejemplar de DNI se trata. También se recuerda a los electores que el documento a presentar en la mesa de votación debe ser el mismo que figura en el padrón o uno posterior. De esa forma, el ciudadano quedará habilitado a participar en el acto electoral, que tendrá varias fechas previas a la concreción del sufragio.

Quiénes son los precandidatos a presidente en las elecciones 2023

Cuando los electores asistan a las urnas a votar en las PASO, deben elegir entre estos 27 precandidatos, los cuales están distribuidos entre 15 alianzas y partidos políticos.

Unión por la Patria

Sergio Massa - Agustín Rossi

Juan Grabois - Paula Abal Medina

Juntos por el Cambio

Patricia Bullrich - Luis Petri

Horacio Rodríguez Larreta - Gerardo Morales

La Libertad Avanza

Javier Milei - Victoria Villarruel

Hacemos por Nuestro País

Juan Schiaretti - Florencio Randazzo

Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U)

Myriam Bregman - Nicolás Del Caño

Gabriel Solano - Vilma Ripoll

Nuevo MAS

Manuela Castañeira - Lucas Ruiz

Política Obrera

Marcelo Ramal - Patricia Urones

Libres del Sur

Jesús Escobar - Marianella Lezama Hid

Principios y Valores

Guillermo Moreno - Leonardo Fabre

Eliodoro Martínez-Vicente Souto

Jorge Olivier-Ezequiel Britos San Martín

Carina Bartolini-Mabel Gómez

Paula Arias-Walter Vera

Liber.Ar

Julio Bárbaro – Ramona Pucheta

Nazareno Etchepare - Fernando Lorenzo

Ramiro Vasena -Víctor Lagonegro

Movimiento de Izquierda Juventud y Dignidad

Raúl Castells - Adriana Reinoso

Santiago Cúneo - Gustavo Barranco

Frente Patriota Federal

César Biondini - María Eugenia Avendaño

Ucedé

Andrés Passamonti - Pamela Fernández Magaride

Proyecto Joven

Mempo Giardinelli - Bárbara Solemou

Martín Ayerbe - Hugo Rodríguez

Reina Ibáñez - Gonzalo Ibarra

Movimiento de Acción Vecinal

Raúl Albarracín- Sergio Pastore