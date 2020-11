Leopoldo Moreau criticó a Marcela Losardo: "Es extraño que la ministra aparezca solamente para lo de Rafecas" Fuente: Archivo

En medio de la interna en el oficialismo por la postulación de Daniel Rafecas como procurador general de la Nación, el diputado cristinista Leopoldo Moreau (Frente de Todos) criticó a la ministra de Justicia, Marcela Losardo, quien ratificó al juez como el candidato del Gobierno y pidió que "el Senado acompañe" su pliego.

"Lo extraño es que la ministra haya aparecido solamente para esto [el tema Rafecas]. Hace seis meses estamos debatiendo cuestiones judiciales, como el caso Stornelli, la situación del procurador [Eduardo] Casal y la reforma de la Justicia, nada más y nada menos", dijo Moreau, cercano a Cristina Kirchner, en diálogo con el canal IP.

Losardo salió ayer a respaldar a Rafecas tras las críticas del entorno de la vicepresidenta al juez. "Es el candidato del Presidente y esperamos que el Senado acompañe", sostuvo en una entrevista con Radio Metro.

A pesar de que Rafecas dijo que no asumiría el cargo si se modificara la mayoría de dos tercios del Senado que exige la ley para designarlo procurador, Cristina Kirchner ordenó apurar las modificaciones de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal.

Moreau afirmó anoche que si bien Rafecas es el "candidato" de Fernández, el Congreso tiene su propia "esfera de acción". "Los tiempos y la agenda del parlamento se dictan en función de las circunstancias que se viven en el ámbito parlamentario", aseguró.

Y cuestionó la ausencia de Losardo, una ministra muy cercana al Presidente, en los "debates" judiciales, como la reforma de la Justicia o la polémica por el traslado de jueces. "Si algo que no ha faltado en la Argentina son los debates respecto a la situación judicial y me parece que no hubo una presencia [de Losardo] lo suficientemente contundente en ese sentido", lanzó Moreau.

"Han tenido protagonismos importantes el Consejo de la Magistratura y precisamente el Senado. En algún momento podría haberse escuchado esa voz [por Losardo] porque era muy importante. El Presidente sí ha sido muy claro en esta materia y por supuesto eso lo sentimos como un respaldo", agregó.

Por otra parte, Moreau valoró que el Presidente haya reclamado públicamente que la Cámara de Diputados trate la reforma judicial, pero advirtió que el Congreso también debería discutir en el recinto el impuesto a las grandes fortunas.

Interna por Rafecas

La senadora cristinista María de los Ángeles Sacnun confirmó anteayer que el kirchnerismo tratará la postulación de Rafecas después de modificar la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal para flexibilizar la mayoría de dos tercios del Senado que exige la norma.

El martes pasado, Elisa Carrió convocó a la bancada de Juntos por el Cambio a dar acuerdo en el Senado para que Rafecas asuma como jefe de los fiscales. La líder de la CC pide apoyar la candidatura del juez para evitar que Cristina Kirchner elija a un candidato "fanático" para ese cargo.

"Ni Daniel Rafecas ni Elisa Carrió ni nadie nos va a condicionar", advirtió Sacnun.

