Los bienes de Pichetto: casa nueva cerca de donde vivió Perón

8 de julio de 2019

Si Miguel Ángel Pichetto se hubiese mudado a Vicente López en los 70 seguramente se habría cruzado con Juan Domingo Perón en una caminata por la calle Gaspar Campos. El líder justicialista vivía a solo tres cuadras de la nueva casa que se compró el candidato a vicepresidente. Pichetto adquirió la propiedad en 2017 con los fondos por la venta de su departamento en Recoleta, informaron desde su entorno.

La casa fue valuada en $10 millones en su última declaración jurada, el equivalente a unos US$550.000 de 2017. Esa adquisición es el principal motivo del incremento patrimonial de Pichetto, que triplicó su patrimonio en el último ejercicio. El candidato oficialista declaró bienes por casi $15 millones en 2017 motivado, además, por otros movimientos inmobiliarios en Río Negro, según pudo reconstruir LA NACION entre documentos oficiales.

"Es una evolución patrimonial acorde a mi trabajo durante toda una vida, primero como abogado y después en distintos cargos públicos. Está todo a mi nombre", dijo Pichetto ante la consulta de este diario. Y aclaró: "Tuve un estudio jurídico en Viedma [Río Negro], pero está alquilado desde hace años ya".

La casona beige de 820 m2 y dos plantas es opacada por otras propiedades más llamativas a su alrededor, pero su valor de mercado actual es cercano al millón de dólares, según las inmobiliarias de la zona. La propiedad está compartida, en partes iguales, con su mujer. El senador aclaró que la mudanza a Vicente López se solventó con la venta de un departamento de casi 300 m2 sobre la calle Juncal.

El frente de la casa en la calle Gaspar Campos Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

La otra operación inmobiliaria que modificó su patrimonio fue una permuta de propiedades en Río Negro, su provincia natal, por más de $4 millones. Pichetto entregó una casa en el balneario El Cóndor (a 30 kilómetros de Viedma) a cambio de un departamento en el complejo Vista al Río de esa capital provincial.

El senador es titular, entonces, de los derechos de un fideicomiso hasta que se haga efectiva la entrega del inmueble en el transcurso de este año, confiaron desde su entorno. "No iba nunca a la casa del mar, entonces hicimos una permuta con un comerciante de la zona que me permitió quedarme con un departamento con vista al río, que todavía no fue escriturado", explicó Pichetto. El compañero de fórmula de Mauricio Macri informó también otros dos departamentos de 90 m2 en la Capital, ambos adquiridos hace casi 20 años, y un histórico local en Viedma, que está en alquiler. Declaró también entre sus bienes un Peugeot 308 Active modelo 2015 y un VW Vento 2.0 modelo 2009. Y depósitos bancarios por más de $2 millones. Su esposa, ama de casa, tiene un VW Gol 1997 y dos motos Zanella.

Pero, más allá de su actividad como abogado y legislador, Pichetto también fue parte de un negocio familiar. El senador registró en septiembre de 2007 la firma Patagonia Factoring SA, donde apareció como uno de los socios junto con sus hijos y el empresario Juan Cruz Montoto Guerrero. "Era un emprendimiento familiar para vender productos cosméticos que finalmente nunca se puso en marcha. Habíamos realizado la estructura jurídica para comenzar con el negocio, pero nunca lo iniciamos", dijo Pichetto. La sociedad, que finalmente se disolvió en 2015, tuvo durante esos años un movimiento simbólico de capital, según consta en los balances que revisó LA NACION. Los accionistas de la empresa adquirieron a nombre de la compañía una propiedad en Carmen de Patagones y una camioneta Toyota Hilux 4x4 modelo 2007, que tanto Pichetto como su hijo están autorizados a manejar. Cuando se disolvió la firma, en 2015, los bienes -sostienen cerca del candidato- pasaron a nombre de su hijo.