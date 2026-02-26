A qué hora es el paro con movilización de algunos gremios al Congreso, este viernes 27 de febrero

Este viernes 27 de febrero se lleva a cabo un paro nacional por parte de algunos gremios. Esta medida de fuerza es impulsada por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) ―que nuclea a organizaciones del transporte, estatales y movimientos sociales― en rechazo a la reforma laboral. La decisión de la fecha se debe a que ese día el Senado tratará el proyecto de ley oficialista.

La convocatoria del Frente de Sindicatos Unidos a un paro y movilización al Congreso este viernes 27 de febrero en rechazo a la reforma laboral Instagram

¿A qué hora empieza la medida de fuerza?

Según se informó, inicia a las 10 de la mañana del viernes. Parte desde Avenida de Mayo y Salta, en el microcentro porteño. La consigna es: “En contra de la reforma laboral, por nuestro derechos y por aumentos de salarios ya”.

ATE (Asociación Trabajadores del Estado) ratificó que se adhiere al paro y a la movilización que convocó el FreSU al Congreso para este viernes.

ATE se adhiere al paro y movilización de este viernes 27 de febrero Instagram

Mientras tanto, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) como la CTA Autónoma confirmaron su participación en la marcha de este viernes.

Lo mismo ocurre con la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (F.T.C.I.O.D y A.R.A.).

La UOM (Unión Obrera Metalúrgica) llamó a una movilización de sus afiliados para este viernes, pero no a un cese de actividades como impulsa FreSU.