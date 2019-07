Los números que suben y bajan a Macri

Fuente: LA NACION - Crédito: Alfredo Sabat

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de julio de 2019

La relación de Mauricio Macri con los votantes es la más pragmática que se recuerde desde la restauración democrática. Parte importante de la sociedad se le acerca cuando las cosas están bien (o más o menos bien). Es la misma franja social que se aleja cuando la situación se complica. ¿Cuáles son los sensores para establecer si las cosas están bien o mal? El precio del dólar y el nivel de la inflación, y las dos cosas van juntas a veces. La noticia de ayer, que dio cuenta de que la inflación de junio fue del 2,7 por ciento (la más baja del año), debe completarse con la calma cambiaria, más allá de los tenues movimientos del dólar de los últimos días. Ambas novedades son buenas noticias para el oficialismo en las cruciales semanas previas a la primera elección que terminará por elegir o reelegir (¿en octubre?, ¿en noviembre?) a un presidente. Falta menos de un mes para las elecciones primarias y obligatorias, que se harán el 11 de agosto.

El Presidente sube y baja en las encuestas según los números de la inflación y del dólar. Es cierto que la Argentina es un país con una economía bimonetaria. El dólar es la moneda de ahorro y el peso es solo la de las transacciones diarias. Pero la relación de la sociedad con el dólar tiene raíces más profundas. Aun los que no compran dólares, ni para ahorrar ni para comerciar, saben que un aumento del precio de la divisa norteamericana preanuncia siempre una suba de la inflación. No carecen de razón. El proceso es así. Sube el dólar y sube la inflación. En marzo pasado, cuando la inflación llegó a la cifra escalofriante de 4,7 por ciento mensual, los técnicos del Fondo Monetario Internacional no le encontraron explicación a un fenómeno puramente argentino. La política monetaria, fuertemente restrictiva, indicaba que la inflación debía bajar y no subir, según todos los manuales que formaron a esos funcionarios. Pero el precio del dólar no paraba de subir. Los argentinos debieron explicarles que aquí un comerciante que no vende remarca los precios cuando sube el dólar. No importa cuál sea la política monetaria. No importa si seguirá con la mercadería inmóvil en los depósitos. Lo único que importa es que el dólar no les gane la carrera a los precios en pesos. El dólar es el único termómetro de precios relativos.

Marzo fue el peor mes de Macri durante este año en inflación, en volatilidad del dólar y en encuestas. La ensalada, como se ve, tiene siempre los mismos condimentos. Los encuestadores señalan que a partir de abril los números de popularidad y de intención de voto del Presidente comenzaron a mejorar. ¿Qué pasó en abril? La inflación comenzó a bajar. La de abril fue del 3,4 por ciento, casi un uno y medio por ciento menos que la del mes anterior. La de mayo fue del 3,1 y la junio, del 2,7, la baja más importante de los últimos tres meses (no incluye marzo). Al revés, los números de las encuestas políticas y electorales del Gobierno de junio son los mejores, hasta ahora, en lo que va del año, que coincide con el mejor nivel de inflación en 2019. No hacen falta más pruebas para comprobar la relación de Macri con la inflación y el dólar. El Gobierno aguarda para julio una inflación más cercana al 2 por ciento, y Macri daría años de vida para que fuera unas décimas por debajo del 2. La inflación de julio se conocerá casi simultáneamente con la realización de las elecciones primarias del 11 de agosto. Una inflación del 2 por ciento mensual, que sería un escándalo económico en cualquier otro país occidental, es el límite que parece tolerar la sociedad argentina. Cristina Kirchner se fue del gobierno con una inflación del 2 por ciento mensual durante su último año como presidenta. Ni ella ni su entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, se acuerdan ahora de aquella anomalía. Anomalía que lo era con Cristina como lo es con Macri.

El riesgo de Macri no es que sus votantes se vayan con Cristina Kirchner si se le complica la economía. Nadie pasa de Macri a Cristina ni de Cristina a Macri. El riesgo verdadero es que busquen un salvador en economistas como Roberto Lavagna o José Luis Espert. Más en Lavagna que en Espert, porque el exministro de Economía tiene algunos pergaminos en la conducción de la cartera económica. Ya las mediciones de opinión pública señalan que la mayoría de los eventuales votantes de Lavagna son más cercanos a Macri que a Cristina. En las últimas mediciones, la intención de votos de Lavagna había caído considerablemente, a tal punto que la mayoría de los encuestadores coinciden con Jaime Durán Barba en que el 80 por ciento de los votantes se polarizaron ahora entre Macri y la fórmula Fernández-Kirchner. Un respingo de la inflación o un espasmo del dólar podrían obstaculizar la estrategia oficial de profundizar aún más la polarización. La polarización es una estrategia compartida (lo único, quizá, que comparten) del macrismo y el kirchnerismo. Lavagna tiene razón cuando denuncia esa intención, pero lo que no tiene es solución. Son estrategias legítimas de una campaña electoral.

Macri, que nunca perdió el optimismo electoral, suele preocuparse por la inflación también por otras razones de más largo plazo. No solo la sociedad se fastidia cuando se pierde la noción del valor de las cosas; al mismo tiempo, los inversores prefieren no venir o huir. El control del precio del dólar y del índice inflacionario le es necesario para ganar la reelección, pero también para administrar un eventual futuro gobierno.

El ajuste fiscal y la política monetaria están, por fin, dando algunos resultados. La baja en las tasas de interés del Banco Central, sin embargo, les sirve solo a los teóricos de la economía. Tasas del 50 por ciento siguen siendo inalcanzables e inviables en cualquier caso. La excepcionalidad son las tasas de interés, porque la restricción del gasto público era (y es) una necesidad permanente de la Argentina acostumbrada a gastar más de lo que recauda. El problema es que esa asignatura largamente pendiente se convirtió en urgente justo en tiempos electorales. No obstante, debe consignarse que el Gobierno dispuso de unos 200.000 millones de pesos con el claro propósito de aumentar el consumo. Esa cifra incluye la reanudación del crédito (Ahora 12 y Ahora 18) y el aumento de los subsidios y de las jubilaciones, entre otros incentivos para estimular las compras. Al filo de las elecciones, la administración aceptó que ningún gobierno gana una elección sin hacer circular más dinero entre la sociedad. El control del gasto público es un buen discurso para el círculo rojo o para los economistas, pero la gente común necesita algo más que un discurso cuando viene de tiempos extremadamente austeros.