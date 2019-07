Los partidos de izquierda lanzaron sus spots para las próximas PASO

Los precandidatos de Frente de Izquierda Unida, el Nuevo MAS y Autodeterminación y Libertad presentaron sus cortos de campaña para el 11 de agosto

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de julio de 2019 • 13:00

A las presentaciones oficiales de los cortos audiovisuales de campaña que ya expusieron los principales partidos en disputa para las elecciones primarias, se suman los partidos o frentes de izquierda que participarán en la contienda electoral del próximo 11 de agosto.

Así, a los spots difundidos por Juntos por el Cambio, que postula la dupla Mauricio Macri y Miguel Picheto, el Frente de Todos, que va con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner y Consenso Federal, con su dupla Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, se añaden las piezas de campaña de los representantes de la izquierda: el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), el nuevo MAS y Autodeterminación y Libertad (AyL).

El Frente de Izquierda Unidad

El frente que reúne a gran parte de las agrupaciones de izquierda, englobados en la alianza entre el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), que lleva como precandidatos a presidente y vice a la dupla Nicolás del Caño y Romina del Pla escogió la realización de tres spots de pocos segundos cada uno que intentan transmitir las ideas fuerza del movimiento.

La izquierda avanza unida, es el título del primer audiovisual de campaña, en la que se expone la necesidad de la unidad de las distintas formaciones de la izquierda "frente al ajuste y la pobreza que impone el FMI". Los precandidatos a diversos cargos de la agrupación aparecen juntos y con los brazos enlazados, para dar sustento a la idea foco del corto.

El otro spot se dirige de manera informal a un posible votante y expresa como eje la idea Que no te gobierne el FMI. El tercer corto de campaña se titula Siempre del mismo lado, y expone la posición coherente de la izquierda a lo largo del tiempo, en comparación con los que fueron "socios y cómplices" de la crisis y que luego se pasaron al oficialismo -con una foto de Pichetto- o a la oposición -la cara de Sergio Massa. El spot dice que "todos piensan seguir las mismas órdenes", mientras aparece la figura de la extitular del FMI, Critina Lagarde, diciendo "Muchas gracias".

Todos estos spots concluyen con la imagen de la boleta de la lista 133, Frente de Izquierda Unidad, con las figuras de los precandidatos a presidente y vice, Nicolás del Caño y Romina del Plá.

El Nuevo MAS

Por fuera de la gran confluencia de partidos de izquierda que integran el FIT-U quedó El Nuevo Movimiento al Socialismo (MAS), que presenta a la única precandidata a presidente mujer de estas elecciones, Manuela Castañeira.

La pieza de campaña que se presentará oficialmente mañana en distinos medios muestra a diversos jóvenes, mujeres, trabajadores y jubilados esgrimiendo los motivos por los que piensan votar a Castañeira. "Por que me representa", dicen todos ellos sobre el final del spot, en el que se ve también la boleta de la lista 13, de Unidad de la Izquierda. Aquí se conoce por primera vez en el corto la cara y la identidad de Eduardo Mulhall, el precandidato a vicepresidente de la fórmula para las PASO.

Autodeterminación y Libertad

A diferencia de los casos anteriores, Autodeterminación y Libertad (AyL) no promueve precandidatos a presidente y vice, si no que ofrece la postulación del precandidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires: el ya legendario político de dilatada trayectoria en la izquierda Luis Zamora, quien no aceptó unirse a ninguno de los otros movimientos mencionados.

El eslogan de la lista 187 para las PASO es "que los pueblos manden". El spot insite en la necesidad de autoconvocarse del pueblo. "Para derrotar el ajuste del FMI luchemos porque el pueblo trabajador decida todo", dice Zamora en la pieza. En ella también aparece la precandidata a Jefa de Gobierno de Buenos Aires, la actual legisladora Marta Martínez, aunque paradójicamente, en el corto no aparece su nombre.