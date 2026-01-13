Los piquetes se redujeron 52,7% desde que asumió Milei: las razones de un fenómeno visible y los números reales

Los piquetes se redujeron un 52,7% desde que asumió Javier Milei la presidencia, según un informe de la consultora Diagnóstico Político al que accedió LA NACION. Los números reflejan un aspecto clave de la gestión libertaria, que implementó el denominado protocolo antipiquetes, pero a la vez contrastan con una afirmación del mandatario, quien dijo que en la Argentina “no hay más piquetes”.

Según el relevamiento, hubo en rigor 3893 piquetes en 2025, 5996 en 2024 y 8239 en 2023. La disminución de los cortes callejeros protagonizados por las organizaciones sociales son la clave de la caída.

“Desde el punto de vista del rigor estadístico, es inexacto lo que afirma el Gobierno, pero hay que darle la derecha en que está domesticando un problema”, señaló Roberto Chiti, director de Análisis Político de Diagnóstico Político.

“El Gobierno dice que los piquetes son aquellos de las organizaciones sociales cuando cortaban la 9 de Julio para hacer un reclamo ante el Ministerio de Desarrollo Social o un acampe. Ese tipo de piquete se redujo casi a la insignificancia”, afirmó el especialista.

Por su parte, el referente piquetero Eduardo Belliboni manifestó -en contacto con LA NACION- otro punto de vista: dijo que “la represión” jugó un papel determinante para que haya menos piquetes. “Nosotros hemos sido víctimas de represiones feroces. En abril de 2024, hicimos una manifestación de muchas asociaciones del movimiento piquetero y la represión fue salvaje: más de 70 heridos y sesenta y pico de detenidos”, aseguró.

En la misma línea se pronunció Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista Combativa (CCC). “La percepción es que este es un gobierno que no te da nada, entonces para una parte venía ganando la idea de que si salís a protestar no te van a dar nada, es posible que te quiten lo poco que tenés y encima te van a cagar a palos”, graficó.

Una muestra del protocolo antipiquetes que puso en marcha el gobierno de Milei

La clave de la reducción de los piquetes, entonces, está entre quienes Milei cataloga como los “gerentes de la pobreza”. Las organizaciones sociales protagonizaron el 33,1% de los piquetes en 2023 (2731), pero representaron apenas el 11,6% en 2025 (452).

“La representatividad que tienen los sindicatos en los cortes pasó al primer lugar, relegando al último -y este es el gran dato- a las organizaciones sociales, que hasta 2023 eran los grandes protagonistas y ahora son un actor un poco significativo”, detalló Chiti.

Los trabajadores lideraron el ránking entre quienes organizaron los piquetes en 2025 (34,4%), seguidos por los vecinos autoconvocados (23,4%), los desocupados (15,1%), las fuerzas de izquierda (12,9%) y las organizaciones sociales (11,6%).

La provincia de Buenos Aires se mantuvo como el distrito más conflictivo del país. En 2025 concentró el 15,8% de los piquetes (616) y fue seguida por Santa Fe (369), Neuquén (304), Misiones (269) y la ciudad de Buenos Aires (240).

“El gran dato es la ciudad de Buenos Aires [que pasó de representar el 11,3% en 2023 al 6,2% en 2025]. Antes de este gobierno, siempre era el segundo distrito”, subrayó Chiti. Atribuyó este cambio a la menor importancia que tienen las organizaciones sociales en el armado de piquetes, dado que sus protestas se enfocan en la Ciudad.

La consultora Diagnóstico Político recopila los datos de los cortes de calles y rutas desde 2009 a partir de un relevamiento diario sobre una base de más de 100 medios de comunicación.

Los motivos de la baja

Para el director de Diagnóstico Político, el Gobierno redujo los piquetes a la mitad en dos años a través de dos vías: la política social, a través de la cual “diluyeron el poder de los piqueteros de las organizaciones sociales”, y la de seguridad, por medio del protocolo antipiquetes diseñado e implementado por la exministra Patricia Bullrich. Esta explicación coincide con la lectura que hace el oficialismo. No obstante, hubo marchas multitudinarias en las que el protocolo no se aplicó.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, dijo hace tres semanas que se trató de un “trabajo en equipo” con el Ministerio de Seguridad: “Ella [Bullrich] puso orden en la calle y yo los desfinancié”, resumió.

Adorni, Pettovello y Javier Milei en el set de la Misa del Gordo Dan X

“Había unos centros de referencia en donde la gente que recibía el plan tenía que ir para validar esa contraprestación, que podía ser un trabajo -probablemente en un municipio en donde después le terminaban cortando el pasto al intendente- o un curso. Cuando iban ahí a rendir, ellos tenían la potestad de subirle o darle de baja al plan. Ahí era donde les quitaban una parte o los hacían ir a las marchas a cambio”, detalló en una entrevista en Radio Mitre.

Una fuente del Gobierno explicó a LA NACION que el Ministerio de Capital Humano eliminó el financiamiento a los dirigentes sociales: “Entonces los gerentes de la pobreza no tienen control sobre eso, la plata va directamente a los beneficiarios”. Según especificó, esto se hace a través del Programa de Acompañamiento Social (PAS), el programa Volver al Trabajo (VAT), la Prestación Alimentar, la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el Plan Primeros Mil Días de Vida.

En términos de políticas de seguridad, la principal medida fue el protocolo antipiquetes, publicado el 15 de diciembre de 2023 en el Boletín Oficial, apenas cinco días después del comienzo del mandato de Milei, y firmado por Bullrich, por entonces ministra de Seguridad. Habilita a las fuerzas policiales y de seguridad federales a intervenir para despejar el espacio de circulación, sin necesidad de que medie orden judicial.

La ministra Patricia Bullrich y la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en el acto por la semana de la PFA Ministerio de Seguridad Nacional

La implementación del protocolo antipiquetes dejó como saldo 411 detenidos y 1403 heridos en las 98 protestas que tuvieron lugar en las inmediaciones del Congreso, según datos que proporcionó el director de Litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Diego Morales.

El protocolo se encontró en ciertas circunstancias con el límite de la masividad. Fue el caso de la marcha universitaria del 23 de abril de 2024, una de las manifestaciones más convocantes de los últimos dos años. A ella asistieron 430.000 personas, según la estimación del equipo de infografía de LA NACION. “En las marchas universitarias [el protocolo] se aplicó parcialmente, pero cuando la calle se desbordaba no lo podían aplicar”, recordó Chiti.

La medida se encontró con otro límite a finales del último año. El juez federal Martín Cormick hizo lugar a una acción de amparo del CELS y declaró la nulidad del protocolo antipiquetes. El Ministerio de Seguridad apeló y el fallo quedó suspendido. “El Protocolo sigue vigente y puede aplicarse”, publicó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Morales, del CELS, advirtió que “hay una sentencia que ya declaró el protocolo como nulo, entonces [su implementación] puede tener consecuencias para los funcionarios del Ministerio y del terreno que lo van a seguir aplicando”.

¿Reducción o eliminación?

El debate sobre si el Gobierno bajó o eliminó los piquetes lleva a discutir su definición. Diagnóstico Político considera piquete a “toda interrupción total o parcial de una vía pública en el marco de una protesta o reclamo, independientemente de su duración y relevancia en materia de tránsito y conectividad”.

Por su parte, el protocolo antipiquetes habilita la actuación policial “frente a impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación”. Y especifica: “Por impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación debe entenderse cualquier concentración de personas o colocación de vallas u otros obstáculos que disminuyeren, para la circulación de vehículos, el ancho de las calles, rutas o avenidas, o que estorbaren el tránsito ferroviario, aun cuando no crearen una situación de peligro, o que impidieren el ingreso de personas a lugares públicos o empresas”.

La normativa impulsada por el Ministerio de Seguridad, entonces, coincide con la forma en que la consultora mide los piquetes.

A pesar de tener la misma concepción en los papeles, el Gobierno sostiene que terminó con los piquetes, mientras la consultora los calcula en 3893 en 2025. “Hoy no hay más piquetes en Argentina”, dijo el Presidente el 7 de noviembre de 2024 en la Cámara Argentina de Comercio y Servicios.

De forma aún más precisa, el 1° de marzo de 2025, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, afirmó: “Logramos bajar la cantidad de piquetes en la calle y rutas de más de 8200 a cero. Sí, escucharon bien: en 2023 tuvimos más de 30 piquetes por día hábil; y ahora hace más de diez meses que no hay un solo piquete en las calles de todo el país”.

El presidente Javier Milei habla en el podio durante la inauguración de la 143ª sesión ordinaria del Congreso el 1 de marzo de 2025 LUIS ROBAYO - AFP

Es posible que Milei se estuviera refiriendo únicamente a los cortes de las organizaciones sociales, pero en ese caso la cifra de 8000 sería incorrecta, dado que estas agrupaciones impulsaron 2731 piquetes en 2023.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se refirió puntualmente a los cortes de la Avenida 9 de Julio. En la conferencia de prensa del 30 de diciembre de 2025, dijo: “No hay nada más placentero que, por ejemplo, pasear por la 9 de Julio, transitar por la 9 de Julio, y no ver más un solo piquetero que hacen que lleguemos tarde a nuestros destinos”.

Por su parte, Belliboni dijo que más allá del debate por la cantidad de piquetes que efectivamente se realizaron, también incide “la falta de respuesta a reclamos”. En ese sentido, afirmó: “Durante todo 2024 no fuimos escuchados por ninguna autoridad. No fue satisfecho ninguno de los reclamos del movimiento piquetero, empezando por el de trabajo genuino: trabajo no hay”.

“El desánimo que genera eso y la eliminación de alimentos a los comedores populares también jugó un papel desorganizador de los barrios. Y eso no es bueno porque un comedor no es solo comida, es también formación en oficios, ayuda escolar”, concluyó.