El actor y dirigente político Luis Brandoni fue muy crítico con el paro general que llevará adelante la Confederación General del Trabajo (CGT) este 24 de enero. Al referirse a la suba en los precios, en tanto, dijo que ciertos sectores “me da la sensación que se están abusando de la inflación”, por lo que “creo que la gente va a reaccionar y me parece que vamos a tener una prueba de eso el miércoles próximo con el fracaso del paro”.

“Es el único paro de los que conozco que empieza a las 12 del mediodía. Es raro, ¿no? Y después de cuatro años que no hicieron ninguno porque las cosas andaban maravillosamente bien en la Argentina”, prosiguió Brandoni haciendo gala de la ironía. El exmiembro del Congreso apuntó a que quienes entonces no se manifestaron en el anterior gobierno fue porque “tienen una camiseta puesta”.

Invitado al programa de Juana Viale que se emitió esta tarde por el canal El Trece, el radicalista añadió sobre el paro de la CGT: “Vamos a ver qué pasa, si responde o no la gente”. Y ejemplificó: “A [expresidente, Raúl] Alfonsín le hicieron 13 paros generales con el agregado de que había negocios privados que cerraron en solidaridad con la CGT. Sin embargo, en el gobierno de [exmandatario, Mauricio] Macri solo hicieron cinco y creo que es porque la gente no le respondía, no quería. Y ahora tampoco quiere hacer paro la gente”.

“Los argentinos seguimos convencidos de que la democracia es el camino y las últimas elecciones lo demostraron”, cerró Brandoni en medio de una discusión que alcanzó también a la conductora del programa y al resto de los invitados: Benjamín Amadeo, Julieta Nair Calvo y a Martín Campi.

Brandoni dijo ver “con esperanza a la Argentina”. “Tengo expectativas de que nos va a ir mejor, sobre todo no por la tarea exclusiva de los políticos y legisladores, sino porque creo que la sociedad está haciendo un cambio importante y se enteraron de que una de las maneras más eficaces de luchar contra la inflación es no comprar o decir que no cuando les parece un poco caro”, reflexionó. “Me da la sensación que se están abusando de la inflación. Los laboratorios medicinales, por ejemplo, lo están haciendo”, aseguró.

Previo al balotaje, Brandoni había contado que no iría a votar en esa segunda vuelta, derecho con el que cuenta porque como tiene 83 años está habilitado por la ley a no ser obligado a sufragar. Ante la insistencia de quienes habían sido invitados entonces al programa de Mirta Legrand, el radicalista dijo que “ya voté por quien quería”, en referencia a la candidata a presidenta de JxC, Patricia Bullrich.

“En este caso no puedo votar por ninguno de los dos porque son candidatos en los cuales no creo”, puntualizó Brandoni sobre los aspirantes al Ejecutivo nacional de Unión por la Patria (UxP) y La Libertad Avanza (LLA), Sergio Massa y Javier Milei, respectivamente.

Artistas firmaron una carta en contra del DNU y de la ley ómnibus

Charly García, Fito Páez, León Gieco, Cecilia Roth Graciela Borges y Leonardo Sbaraglia son algunas de las más de 20.000 figuras que firmaron una solicitada publicada hoy por el Frente de Soberanía Cultural “en defensa de nuestra identidad”. La carta se titula “Carta al Congreso Nacional. La cultura está en peligro” y está dirigida a los diputados y senadores.

En rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la ley ómnibus del presidente Milei, la solicitada cuenta con un apoyo masivo de referentes de la cultura nacional de todos los sectores. El plan de acción comenzó con un plenario en el Teatro Argentino de La Plata, continuó con un encuentro de grupos de teatro y artes escénicas en esta misma Plaza del Congreso, con una convocatoria en Mar del Plata, un “musicazo” el jueves pasado y una lectura colectiva este sábado.

