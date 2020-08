Fuente: Archivo

El plan de Cristina Kirchner por si le va mal a Alberto Fernández es claro como el agua. Puede llegar a terminar en un verdadero desastre para este Gobierno y, por supuesto, para todos los que vivimos dentro de este querido y maltratado país.

El plan de Cristina por si le va mal al Presidente es una tragedia con tres actos y un final abierto. Son los mismos actos que acabamos de conocer a través de sus consideraciones vía Twitter sobre la reforma judicial, que nació envenenada.

Primer acto: Cristina presiona a Fernández con mucha insistencia y mucha intensidad para que el Ejecutivo presente su proyecto de reforma judicial. Lo llama todo el tiempo y a cualquier hora. Al final, el mandatario, un poco vapuleado, lo presenta.

Segundo acto: Cristina recibe el proyecto del Poder Ejecutivo como un borrador más y le agrega artículos e incisos de su propia cosecha. La cláusula Parrilli es la cláusula Cristina. El toma y daca con los gobernadores por jueces de cámara provinciales, también es responsabilidad de Cristina, por más de que lo quiera disimular.

Tercer acto: Como la reforma judicial que ella misma impulsó (y después contaminó) tiene destino de fracaso, la detona con siete palabras. "¿Reforma? Esto no es una reforma judicial".

Así, ella, incansable, mete una carambola a tres bandas: instala su agenda personal, caprichosa y egocéntrica, le carga el peso de una eventual derrota al Presidente y se erige como la líder de un futuro proyecto alternativo, mientras desgasta todos los días un poco más al hombre que ella erigió con el dedo para ser jefe de Estado.

Final de la obra: Entre el humo de las batallas perdidas como Vicentin y el impuesto a los más ricos, con Fernández grogui y el Gobierno casi a la deriva, Cristina emerge vestida de blanco y le vuelve a marcar a la Nación el camino.

Por supuesto, lo que acabamos de presentar es el trailer de la obra. Con un final posible, pero no seguro.

Solo un pequeño avance de esta tragedia, que bien podría presentarse en forma de ópera. Por qué no.

Pero la trama tiene condimentos políticos y psicológicos apasionantes, a saber:

Cristina, una megalómana que se siente más allá del bien y del mal, no se detiene ni aunque se encuentre al borde del abismo. Niega todo, incluida su propia realidad. Con más de diez juicios por corrupción que no consigue hacer desaparecer, embarca a toda su familia, sus secretarios privados, mayordomos políticos y perritos falderos en una cruzada contra el tiempo, que tarde o temprano terminará en una derrota.

Cristina, junto con su propia "Armada Brancaleone" ordena acelerar al máximo su plan de venganza e impunidad. No le importa embarrar ni a los más leales. Así, empuja a gente con cierto prestigio de antaño como su abogado, Carlos Beraldi, a participar de una presunta asociación ilícita para armar causas y acusar falsamente a personas inocentes. También obliga a participar al exjefe de la agencia de espionaje Oscar Parrilli, al exespía de contrainteligencia Rodolfo Tailhade, al abogado y hombre de negocios Daniel Llermanos y a un oscuro periodista procesado por extorsión y condenado por publicar información falsa. Y todo para llevar su obsesión hasta el final: pasar a la historia como una perseguida por los poderes fácticos, los medios hegemónicos y la corporación judicial.

Y huir hacia delante no es otra cosa que mantener el poder de por vida. Quizá porque Máximo piensa, como pensaba su padre, que en un país como la Argentina los términos medios no existen: o te perpetuás en el poder, sea como sea, o terminás en cana o en las puertas de la cárcel, por los delitos que te adjudican mientras que ejerciste de manera abusiva el poder.

La obra de tres actos y un final abierto tiene personajes que entran y salen todo el tiempo, casi todos centrales:

Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que, en apariencia, disputa con Máximo el favor de Cristina Fernández, aunque uno nunca sabe si al final lo podrá conseguir.

Por supuesto, sería una obra para alquilar balcones, si los hechos no se parecieran tanto a la realidad de ahora mismo, la economía no estuviera destrozada, la pandemia de coronavirus no existiera, y los espectadores no fuésemos nosotros: las víctimas en el medio de esta lucha de poder, con un alto e inmediato impacto en nuestras vidas.