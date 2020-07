Luis Majul, en LN+ 27:04

Desde ayer, los fanáticos ultracristinistas vienen errando el vizcachazo con tres temas candentes. Uno: los números de la verdadera fortuna de los Kirchner, publicados en La Cornisa. Dos: el papel de Sergio Berni para combatir la inseguridad y su imaginaria candidatura presidencial. Y tres: la respuesta falopa de Mario Ishii, sobre su supuesta protección a delincuentes que usaban ambulancias públicas para trasladar droga.

Empecemos por el principio. El dato de que Cristina Fernández, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner acumulan un patrimonio de por lo menos 42 millones de dólares no lo inventamos nosotros.

Es más: el responsable de que hoy lo conozca gran parte de la opinión pública, el incompleto cálculo de 42 millones de dólares es Carlos Beraldi, abogado defensor de Cristina, de Cristóbal, y posible y polémico integrante de la comisión para la reforma judicial y la ampliación de la Corte.

Te lo explico sencillo: después de Víctor Manzanares, el arrepentido, declaró contra la familia los Kirchner tuvieron muchos problemas para encontrar a otro contador que les ordenara los papeles.

Por eso, a días del vencimiento de la presentación de Bienes Personales y Ganancias, a Beraldi se le prendió la lamparita y les pidió a los jueces del tribunal oral número cinco que tramitan la causa Hotesur - Los Sauces, que les solicitaran a los interventores una nueva valuación.

¿Y qué hicieron los interventores? Nada más y nada menos que lo que corresponde: los valuaron según los parámetros del mercado. De hecho, a este informe le falta la cotización de 27 propiedades más. En cuanto lo agreguen llevarían el patrimonio total a no menos de 50 millones de dólares. Es decir: a Beraldi le salió el tiro por la culata.

¿Cuál era y sigue siendo el objetivo de los Kirchner? Que le devuelvan cuanto antes los bienes, porque consideran que no fueron adquiridos a través de delitos como el lavado de dinero, según se denunció ante la Justicia. ¿Y qué tramoya arma el ilustre abogado para reclamar por la supuesta persecución? Le sugiere a Máximo Kirchner que no pague el impuesto a las ganancias. No lo hace desde 2015. Y de hecho, parece que se va a sumar a la última moratoria propuesta por el Gobierno. Es decir: haz lo que yo digo, no lo que yo hago.

Tampoco se entiende por qué la vicepresidenta insiste en cobrar tres cheques: el de su actual cargo, el de expresidenta y también el de viuda del expresidente de la Nación Néstor Kirchner.

Silvina Martínez dice que es inconstitucional. Sin embargo, aún cuando las leyes se lo permitieran: ¿no debería mostrar la mínima empatía en la peor crisis económica de la historia de la Argentina?

Vamos de nuevo:

Subvalúan los bienes

Ingresan a las moratorias

Y no dejan cheques del Estado sin cobrar

Fuentes cercanas a sus abogados nos volvieron a insultar por la filtración de la información. Es que si ahora la familia Kirchner presenta una declaración jurada distinta y subvaluada podría estar cometiendo un delito.

Lo demás te lo explicamos ayer:

La información de los interventores es muy relevante.

Es la primera vez que se conoce parte del patrimonio real y en blanco de la fortuna de los Kirchner.

Y no coincide con lo que vienen declarando ni Cristina Fernández ni Máximo Kirchner en sus últimas declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.

Los interventores judiciales consideran que el patrimonio real de Cristina Fernández, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner es muy superior al que fue declarando la expresidenta desde que murió Néstor Kirchner y se inició la sucesión.

de al que fue declarando la expresidenta desde que murió Néstor Kirchner y se inició la sucesión. Desde 2003, tanto Néstor como Cristina declararon el valor fiscal y no de mercado para sus propiedades.

La novedad ahora es que también habrían subvaluado las empresas.

Por ejemplo, en 2014 informaron que el valor de la herencia total ascendía al equivalente de 7.144.208 dólares.

Por eso, la cifra estimada por los interventores, equivalente a más de 42 millones de dólares, y con 27 inmuebles sin contabilizar sería, a simple vista, seis veces superior a la que declaró la familia al cumplimentar los papeles de la sucesión.

El hotel Los Sauces, de la familia Kirchner

Solo algunos ejemplos:

El hotel Los Sauces Casa Patagónica, que se encuentra en el Calafate, fue tasado por los interventores en 2020 en más de 17 millones de dólares. Sin embargo, Máximo Kirchner, en su última declaración jurada de 2018 tasó al hotel en 431.038 dólares.

El Hotel Alto Calafate fue valuado por los interventores judiciales en 8 millones de dólares. Pero Máximo Kirchner declaró que la empresa Hotesur, con el hotel Alto Calafate incluido, valía apenas 413.000 dólares.

La empresa Los Sauces SA fue tasada por los interventores en 9.779.658 dólares. Pero Máximo Kirchner declaró, siempre en 2018, que el 50 por ciento de Los Sauces SA valía 1.173.700 pesos. Es decir, varias veces menos.

Pero ahora detengámonos en Berni. Es cierto. La de ayer fue una entrevista picante, pero no irrespetuosa. Nosotros jamás la hacemos personal, excepto que el entrevistado, con el objetivo de no responder, cometa ese error. Los temas a tratar eran muy claros. La barbaridad que había dicho Mario Ishii. Y él lo defendió. Las internas con la ministra de Seguridad de la Nación en medio de la pandemia, mientras el delito crece sin pausa y los hechos son cada vez más violentos. También le pregunté sobre su enorme despliegue mediático y su real eficacia, más allá de los gestos ampulosos y su histrionismo.

Me preguntó varias veces si estaba nervioso. Pero la verdad es que estaba muy tranquilo. El que parecía un poco desconcertado es él. Si no, no me hubiera respondido como me respondió cuando yo le sugerí que no sería bueno para el país que él se transformara en presidente.

Sergio Berni: "Mi jefa política es Cristina Kirchner" - La Cornisa, con Luis Majul 34:50

Pero el tema de fondo que merece una respuesta es por qué Cristina lo apoya. Por qué la vice banca a un dirigente un tanto machirulo, que se encuentra a la derecha de Patricia Bullrich y critica muchas de las políticas de la progresista cristinista. No es muy difícil adivinarlo: porque en la provincia la vice y el gobernador necesitan los votos de la seguridad, aunque más no sea a través del discurso.

El problema son las enormes contradicciones que se revelan cada cinco minutos. Porque si Berni es tan antidelito y tan antidroga ¿por qué sale a bancar a Ishii como lo salió a bancar? Y si Berni, como dice, habla todos los días con Cristina: ¿también la vice banca el desgraciado discurso de Ishii?

Por cuestiones parecidas a ésta, María Eugenia Vidal le ganó a Aníbal Fernández y se transformó en la gobernadora de la provincia.

Si no quieren perder el año que viene, deberían comprender que lo de Ishii no fue una anécdota más. Parece la suma de todos los miedos.