Macri explotó contra Santiago Caputo por la Hidrovía y le exige explicaciones a Milei por el “destrato” al Pro

Mauricio Macri expuso este viernes sin disimulo el fastidio que le causó que el director de la Agencia Nacional de Puertos, Iñaki Arreseygor, lo haya acusado el día anterior de sabotear la fallida licitación de la Hidrovía. Calificó de “impresentables” a los funcionarios que trataron el tema y señaló que responden a directivas del asesor Santiago Caputo. Le exigió al presidente Javier Milei explicaciones por lo que consideró otra muestra de “destrato” a él y al Pro.

"De acá le preguntaría al presidente Javier Milei, que espero le esté yendo bien en Estados Unidos por el bien de todos los argentinos, dónde caen todos los elogios que hace de mi persona si todo el tiempo lo único que recibimos es destrato, descalificación, falta de respeto al partido, a algunos dirigentes y ahora a mí también”, dijo a medios periodísticos, durante una visita al municipio de Arrecifes.

El nombre de Caputo apareció enseguida con todas las letras: “Me gustaría que me explique. La semana que viene le voy a contestar al señor Santiago Caputo. Porque él es quien está detrás de esa comisión trucha que se armó para la Hidrovía, que iba a terminar siendo un sobrecosto monumental para los productores. Y manda a contestar a uno de los impresentables que integra esa comisión; a acusarnos a nosotros de algo en lo que ellos fallaron".

El abrazo del "triángulo de hierro": Javier y Karina Milei junto a Santiago Caputo

Arreseygor había dicho en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados que existió " una orquesta de medios, de exfuncionarios, miembros de la política y empresarios que se coordinaron" para que la licitación se cayera. Mencionó a Macri de manera explícita.

El expresidente quiso dejar bien claro su malestar. " Fracasó la licitación, la única que hicieron en un año y medio, por intentar que no haya competencia. Nosotros hicimos en nuestro gobierno cientos, miles de licitaciones y nadie impugnó un pliego. Ellos tienen que explicar por qué fracasó“, insistió, antes de volver a mencionar a Caputo. ”Él es el único responsable de haber constituido esa comisión oscura, con un pliego oscuro que evita la competencia".

El director de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, en la Comisión de Transporte de Diputados

Dos semanas atrás el Gobierno dio de baja la licitación, en medio de una avalancha de denuncias por presunto direccionamiento y cuando se constató que una sola empresa -la belga DEME- había presentado una propuesta formal para quedarse con la concesión del corredor clave para el comercio exterior argentino.

Macri y Santiago Caputo mantienen una manifiesta enemistad desde hace meses. El líder de Pro lo acusa de “hacer operaciones” para desgastarlo y para impedir un acuerdo político entre el partido amarillo y La Libertad Avanza.

Esta semana ya había dicho -sin mencionar al asesor- que Milei estaba “descuidado y mal rodeado”, al analizar el escándalo por la criptomoneda $LIBRA, ahora investigado por la Justicia en la Argentina y en Estados Unidos.

En Arrecifes siguió en esa línea, con dardos directos al asesor estrella de Milei. “Él tiene que ver con el papelón que le hizo hacer al presidente interrumpiendo la entrevista con Jony Viale”. Se refirió así al insólito episodio en el que Caputo cortó la conversación televisiva para eliminar una frase inconveniente del Presidente y finalmente ese fragmento terminó publicado por error.

El caso $LIBRA, según Macri, “afectó el prestigio de la Argentina en un momento en que el Presidente había logrado una expectativa en el país”. A su juicio, “merece una investigación” aunque reivindicó la posición del Pro en el Senado, que se opuso a crear una comisión especial para revisar el caso. “Es un tema que debe resolverse en la Justicia”, dijo.

Acuerdo cada vez más lejano

Macri visitó una planta de Mercedes Benz en Zárate

Las declaraciones de Macri reflejan la distancia que se agranda entre el Pro y la LLA de cara a un posible acuerdo electoral para este año. El expresidente dejó en claro cuánto le molesta que Milei lo elogie y diga que tiene interés de pactar, mientras desde otros sectores del Gobierno surgen señales claras de hostilidad.

“El Presidente vive diciendo que de 1 a 10 el quiere una alianza 10. Pero parece que los otros dos del triángulo de hierro quieren 0. Si sumas 10, más 0 más 0 y lo dividís por 3 te da 3,33 y es una probabilidad baja”, respondió en Arrecifes sobre las opciones electorales. Y dijo que hay que sentarse a pensar “para qué” debieran estar juntos. Opinó que la delegación en Caputo y Karina Milei “es la antítesis” de lo que él cree. “Yo creo más en los equipos y en el método”.

En otro tramo se quejó: “No existe en la historia un partido que no es oficialismo haya hecho lo que hizo el Pro, ayudándolos a ganar en la segunda vuelta y dándole gobernabilidad durante todo este año. Incluso ayer, cuando no apoyamos la conformación de una comisión investigadora que no tiene que crearse, porque para investigar está la Justicia”.

Caputo -que acompaña a Milei en su viaje a Estados Unidos- no convalida esa tesis: cree que LLA no le debe el triunfo electoral al apoyo del Pro.

