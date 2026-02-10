Manuel Adorni cuestionó a trabajadores del Garrahan por una medida de fuerza: “Sindicalista rancio”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuestionó este lunes la realización de una asamblea gremial en el Hospital Garrahan. “Sindicalista rancio”, fue el término con el que se refirió a los participantes de dicha medida de fuerza mediante un mensaje publicado en su cuenta de X.

“Esto pasaba hoy en el Hospital Garrahan en torno a las 14 horas. Solo un sindicalista rancio puede ser capaz de hacer una asamblea en un horario pico dentro de un hospital pediátrico”, escribió el funcionario nacional al compartir un video en el que se observa la reunión sindical en uno de los pasillos del establecimiento.

Fin. pic.twitter.com/MkOsa6VSQe — Manuel Adorni (@madorni) February 10, 2026

El pronunciamiento del jefe de Gabinete surge en un marco de creciente tensión entre el Gobierno y los trabajadores del Hospital Garrahan. Días atrás, según publicó LA NACION, el Ejecutivo solicitó el desafuero de diez representantes gremiales con el objetivo de avanzar en cesantías. Se trata de personal que es responsabilizado por la ocupación de oficinas de la dirección durante una protesta realizada el año pasado.

La controversia remite al episodio del 31 de octubre de 2025, cuando dirigentes sindicales realizaron una toma de dependencias administrativas en el marco del álgido conflicto salarial que se atravesada en aquel momento. A partir de esa situación, el Gobierno impulsó sumarios internos que alcanzaron a 40 personas. De ese total, once quedaron bajo pedido de cesantía y el resto enfrenta suspensiones de distinta magnitud.

El Gobierno impulsó sumarios internos que alcanzaron a 40 trabajadores del Garrahan Pilar Camacho

Entre los señalados se encuentran 10 que cuentan con tutela gremial, por lo que la definición dependerá de la Justicia laboral. El trámite debe resolverse en el Juzgado Nacional del Trabajo N°32. Hasta que exista un pronunciamiento, las desvinculaciones no pueden concretarse. El único trabajador sin tutela podría ser separado una vez finalizado el procedimiento administrativo.

Desde el Ministerio de Salud indicaron, en el marco de esa discusión, que el pedido se apoya en presuntas “graves faltas disciplinarias”, entre ellas “la ocupación de oficinas, el bloqueo de áreas administrativas y la afectación del normal funcionamiento del hospital en momentos críticos de atención”. Esa posición fue rechazada por las organizaciones sindicales, que consideran que se trata de una represalia por la protesta.

Desde el Ministerio de Salud indicaron que el pedido de desafuero de 10 representantes gremiales se apoya en presuntas “graves faltas disciplinarias” Pilar Camacho

En ese marco, la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) y la Junta Interna de ATE realizaron este lunes una asamblea para delinear un plan de acción frente a los eventuales despidos. Según anticiparon, avanzarán con una presentación judicial para intentar frenar los desafueros y ratificaron la convocatoria a movilizarse el miércoles hacia el Congreso, en coincidencia con el debate de la reforma laboral. En ese contexto se produjo el mensaje difundido por Adorni, acompañado por el registro audiovisual de la reunión realizada por los trabajadores.