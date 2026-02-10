Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
El capitalismo de Milei y la curita más difícil de arrancar
En dos años, Javier Mileilogró hacer popular lo impopular, el ajuste y el achicamiento del Estado, a fuerza de un éxito, la baja de la inflación, un logro todavía en construcción. La segunda mitad de su mandato lo obliga a Milei a repetir esa lógica riesgosa: transformar lo impopular en popular otra vez, pero ahora en otros dos temas centrales de la economía argentina. Por un lado, el empleo: lo impopular es destruir empleo en algunos sectores de la economía como el camino acertado para reconstruirlo en otros.
Por otro lado, salir del estancamiento económico con una actividad económica que se reactive en los sectores capaces de sobrevivir, mientras mueren otros, y que florezca el empleo en esos sectores que logran nadar contra la corriente. Ésa es la nueva utopía. Por eso la palabra política clave de este año es “transición”: ¿cómo pasar de una economía súper protegida pero estéril a una economía abierta, competitiva, que importe y exporte y al mismo tiempo camine hacia la creación de empleo y al crecimiento de la actividad económica?
Revuelo en Córdoba por una licitación para la compra de drones que enfrenta al gobierno con la oposición
CÓRDOBA.- Las referencias y críticas Martín Llaryora a la oposición cordobesa hace una semana, en la apertura del año legislativo, con el libertario Gabriel Bornoroni, Luis Juez y Rodrigo de Loredo sentados en el recinto, significó el inicio anticipado de la campaña electoral en la provincia mediterránea. Y ahora, la polémica se retomó con la compra de drones para el área de seguridad provincial.
El freno que, en el Tribunal de Cuentas, el juecismo le puso a la compra de los drones fue el hecho que provocó el quiebre. El peronismo cordobés está en minoría en el organismo de control y hace unos diez días la oposición observó la licitación lanzada para la compra de estas unidades por US$7 millones.
Los gremios del transporte anunciaron un paro para este miércoles 11 contra la reforma laboral
La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) convocó a una jornada de protesta para el miércoles 11 que incluirá una movilización al Congreso y un cese de actividades a partir de las 13 horas en el sector aéreo, marítimo, portuario y subterráneos. La medida busca rechazar la reforma laboral impulsada por el Gobierno que se tratará ese mismo día en el Senado.
CATT calificó en un comunicado a la iniciativa oficial como “regresiva”. “Avanza peligrosamente sobre derechos conquistados por los trabajadores y trabajadoras a lo largo de décadas de lucha”, expresaron.
¿Pueden llegar a Karina y los Menem? Cómo sigue la causa de corrupción en la Andis, según las pistas que deja el fallo
El juez federal Sebastián Casanello procesó por corrupción a quienes encabezaron la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y sostuvo que el Estado pagó sobreprecios por $5.984.594.394,24 (unos cuatro millones de dólares), pero advirtió que “el esquema delictivo parecería no agotarse” en los hechos que dio por probados en su fallo. El juez sospecha que hay otros delitos y otros responsables aún no identificados.
¿Hasta donde puede llegar la investigación? La génesis de esta causa son los audios en los que una voz atribuida a Diego Spagnuolo, por entoces titular de la Andis, vinculaba a Eduardo “Lule” Menem y a Karina Milei con un presunto “choreo” montado dentro del organismo. Los audios trascendieron en agosto del año pasado. La voz adjudicada a Spagnuolo dice que ya había puesto sobre aviso de lo que estaba pasando a Javier Milei, con quien tenía una relación cercana (llegó a ser su abogado personal).
La fiscalía y ARCA rechazaron cerrar la causa por evasión contra “Chiqui” Tapia y la AFA
La fiscalía y la ARCA rechazaron hoy cerrar la causa por evasión que se le sigue a la AFA y a sus autoridades, al sostener que por más que las resoluciones del ministerio de Economía eximan a las organizaciones sin fines de lucro de pagar algunos tributos, no le corresponde este beneficio a la asociación del fútbol o a sus directivos.
La AFA fue denunciada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por la supuesta retención indebida de tributos, por un lado, y también por el manejo de los recursos de la seguridad social de los clubes.
Reforma laboral: el Gobierno le abre la puerta a introducir cambios en el proyecto final
En el sprint final del proyecto de ley de reforma laboral rumbo a la votación en el Senado, prevista para este miércoles, el Gobierno se muestra abierto a sumar cambios, cuyos eventuales detalles y alcances son mantenidos bajo un fuerte hermetismo. Con algunas modifiaciones en el texto final, la Casa Rosada cree que lograría el apoyo de los gobernadores.
Por lo pronto, la mesa política se reunirá este martes, a las 11, en la Casa Rosada, en la previa al debate y con la mira puesta en el último tramo de definiciones. Para entonces ya tendrán los resultados de la reunión que este lunes, a partir de las 18, mantendrá la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, con jefes de bloques aliados.
Marcha de la CGT: esto es lo que se sabe de la movilización al Congreso
Este miércoles 11 de febrero, la CGT (Confederación General del Trabajo) convoca a una marcha en contra del proyecto de reforma laboral que envió el Poder Ejecutivo y que se tratará en el Congreso.
La CGT confirmó que habrá una movilización al Congreso elmiércoles 11 de febrero, a partir de las 15 horas, en oposición al proyecto de reforma laboral que se tratará en la Cámara de Senadores.
El ministro de Seguridad de Córdoba probó en él mismo un nuevo guante eléctrico de la Policía para reducir delincuentes
El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, se sometió este lunes a una prueba en vivo de un guante eléctrico, un nuevo dispositivo de tecnología que la cartera estudia incorporar en la fuerza policial para la reducción de delincuentes.
La presentación oficial tuvo lugar en la Jefatura de Policía. Allí, el funcionario decidió experimentar en carne propia los efectos del G.L.O.V.E. CD3, un guante diseñado para emitir descargas de bajo voltaje que generan una parálisis muscular momentánea sin consecuencias permanentes, según explicaron especialistas durante el acto oficial.