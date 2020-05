Café Martínez desarrolló locales low cost para trabajar exclusivamente con el servicio de take away

En medio de la cuarentena, las franquicias quieren dar pelea y se reconvierten para adaptarse a un nuevo escenario de crisis económica y aislamiento social. Desde cafeterías low cost hasta mini heladerías para restaurantes, pasando por cursos de capacitación laboral que se vuelcan a la educación a distancia o cadenas de hamburguesas que se mudan a las provincias que ya están saliendo del aislamiento más estricto, son algunas de las alternativas a las que apuestan las franquicias para sobrevivir en un mercado cada vez más complicado.

"Previo a la llegada del coronavirus, nuestras clases eran presenciales y teníamos un campus educativo sólo para que los estudiantes bajen materiales. Estábamos preparados para comenzar las clases con 20.0000 alumnos en todo el país, pero cuando llegó la cuarentena tuvimos que reconvertir todo en formato digital. Fue un gran desafío, y además, creamos un modelo de franquicia para que se pueda trabajar de forma virtual", explica Juan Pablo Silvano, director de Eddis Educativa, una empresa que ofrece cursos de capacitación laboral con certificación universitaria.

"Gracias a todo ese trabajo, logramos hoy que 14.000 alumnos sigan estudiando a distancia (el 60% de los cursos más solicitados son los de salud, como auxiliar de farmacia, asistente de laboratorio o terapéutico, y el resto de los que más piden tienen que ver con el área técnica como instalación de aire acondicionado y reparación de celulares). Hace un par de semanas además abrimos tres nuevas franquicias en Viedma, Jujuy y Santiago del Estero y ya firmamos contrato para sumar otras dos San Francisco (Córdoba) y Villa Regina (Río Negro)" , explica Silvano.

El nuevo escenario que trajo la pandemia también obligó a Café Martínez a reconvertir sus negocios, que lanzó un nuevo formato de cafeterías low cos t con el nombre de "A la barra mini". La propuesta está adaptada para trabajar exclusivamente con el sistema de "take away" y ya debutó con una primera sucursal en Mar del Plata.

"Inauguramos el 11 de mayo, una vez que se habilitó el take away . En realidad ya teníamos todo preparado para abrir desde unos días antes, pero se retrasó por la cuarentena. El modelo de negocio siempre fue pensado como take away . El local se encuentra en una zona donde hay gran cantidad de comercios pero la mayoría aún están cerrados, por eso el flujo de gente no es mucha pero esperamos que vaya en aumento a medida que se flexibilicen las actividades", cuenta el franquiciado de Café Martinez en Mar del Plata, Guillermo Reisz.

Otra cadena que tuvo que adaptar sus formatos comerciales al nuevo escenario es la heladería Persicco, que ya abrió las primeras cuatro franquicias de nueva propuesta Persicco Cloud Delivery, que consiste en incorporar el servicio de delivery de helado a un local gastronómico que ya funcionando. De esta forma, un restaurante que está sufriendo la baja de ventas por las restricciones de la cuarentena, puede incorporar un nuevo negocio bajo el formato de franquicia.

"En marzo nos invadió una crisis mundial y en abril pudimos volver a abrir el servicio de delivery en los locales, gracias al compromiso de todo el equipo. Persicco Cloud Delivery es una franquicia que puede seguir creciendo en cuarentena, también fuera de ella, y a su vez ayudar a cadenas de retail o restaurantes a incrementar su facturación, y sumar contribución marginal en un momento donde es indispensable", cuenta el CEO de Persicco, Gabriel Sperandini.

La Burguesía abrió locales en la provincia de San Juan que está saliendo del aislamiento más estricto

En el caso de La Burguesía, una cadena de hamburguesas gourmet, la decisión fue apostar a crecer en plazas que están saliendo más rápida del aislamiento social . Bajo esta premisa, la cadena abrió en plena cuarentena dos locales en la provincia de San Juan, incluyendo uno en un shopping (Espacio San Juan Shopping).

"Nos animamos a abrir porque había que sobrevivir. Teníamos todo nuestro capital invertido, no contábamos con reservas. Fue resultado más que nada de la necesidad porque sino nuestros empleados quedaban a la deriva", cuenta Marcelo Lozano, director de La Burguesía. "Al principio, las ventas de los nuevos locales rondaban el 30% y hoy ya son del 80%", cuenta el director de La Burguesía, Marcelo Lozano.

En la Argentina existen más de 1200 marcas que operan con el sistema de franquicias y que suman 40.000 locales, con más de 220.000 empleados. En la industria destacan que el negocio de las franquicias representa una manera de minimizar riesgos en momentos de crisis. "Las franquicias son emprendimientos que se llevan a cabo en base a un modelo de negocios probado. La inversión en una franquicia tiene menor riesgo que un emprendimiento propio porque sus productos y servicios tienen probada la preferencia por parte de los consumidores, la marca es reconocida y los procesos operativos son eficientes", asegura Ezequiel Devoto, gerente general de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF).