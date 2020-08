La ministra de Justicia, Marcela Losardo Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, volvió a respaldar el proyecto de reforma judicial que se aprobó el jueves en el Senado y negó que el objetivo de este responda a garantizar la impunidad de Cristina Kirchner. Asimismo, sostuvo que la expresidenta conversó con Alberto Fernández y opinó acerca de la iniciativa, aunque señaló que la misma responde al Gobierno.

"Hay que empezar de nuevo. Si nosotros no resolvemos el tema de la Justicia, no vamos a salir adelante como país", consideró la funcionaria en diálogo con A24. "A mí me afecta que estén hablando de impunidad", expresó Losardo y al respectó agregó: "No hay un artículo del proyecto en donde se establezca que es posible la impunidad hacia nadie, no solo hacia la expresidenta, hacia nadie".

"Si hay un artículo que establece que los mismos jueces van a seguir llevando las causas, es decir que se conserva el juez natural, ¿de qué impunidad estamos hablando?", apuntó Losardo al ser consultada acerca del futuro de la causas en las que se encuentra implicada Cristina Kirchner.

Durante la entrevista Losardo aclaró sentirse "orgullosa" del proyecto gestado y cuestionó los argumentos de quienes sostienen que la reforma judicial traería aparejada mayor impunidad. "¿Es normal tener un país que tenga causas, ya sea que implican a un funcionario público o a un empresario, que duran veinte años o que incluso a veces prescriben? ¿Dónde está la impunidad?, preguntó la funcionaria.

"Lo plantearía al revés. Si nosotros le damos herramientas a los jueces para que se dediquen realmente a hacer su trabajo y que no tengan excusas, los juicios van a ser más rápidos", consideró la ministra.

"Si nosotros no tenemos jueces independientes y probos, vamos a ser capturados por esos mismos magistrados que no lo son. Lo peor que se puede hacer -y esto se lo escucho decir siempre a Alberto Fernández-, es nombrar a un juez que esté enamorado del poder de turno", apuntó Losardo.

Acerca del origen del proyecto, por el "sello" del mismo, Losardo desestimó opiniones que vinculan a la reforma a una iniciativa del Instituto Patria o exclusivamente de Cristina Kirchner. "Es del Gobierno, todos trabajamos en él y está bien que así sea. Hoy el Presidente es Alberto, pero Cristina es una persona que tiene muchos años de trayectoria y obviamente que opinó", aclaró la ministra.

Y, en esa misma línea, continuó: "El Presidente conversa todo con Cristina, aparte la vicepresidenta es una persona que fue mandataria, senadora, diputada y abogada, ¿cómo no va a opinar sobre el proyecto". De todas formas, Losardo adjudicó la reforma judicial a una iniciativa de Fernández ya desde su campaña electoral. "Es una persona honorable, que conoce perfectamente el mundo judicial y sabe por dónde ir", resaltó.

A lo largo de la entrevista, Losardo también fue consultada por el costo que significará la reforma y la creación de cientos de nuevos cargos de magistrados en el Poder Judicial y sostuvo que si bien se evaluó un presupuesto acorde a la iniciativa enviada al Senado, "habrá que ver cómo termina el proyecto en diputados".

Sin embargo, Losardo desestimó que el costo de la reforma haya sido una limitante a la hora de plantear una reestructuración de la Justicia y bajo ese argumento apuntó contra la gestión de Mauricio Macri. "No sé si el Gobierno anterior ha querido transparentar o ha querido una justicia independiente, pero tampoco podemos ser tan inocentes de pensar que se trató de una cuestión de dinero cuando había ingresos para otras cosas. Creo que ellos estaban cómodos con esa justicia. Nosotros queremos otra, que sea independiente, probo y que no sea pendular", concluyó.