Marcela Pagano denunció a Guillermo Francos luego de que la acusara de “golpista”

La diputada nacional Marcela Pagano denunció este jueves al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, luego de que asegurara en declaraciones radiales que hay “una conspiración clarísima” entre Pagano y su compañera de bloque Lourdes Arrieta “para voltear al presidente” Javier Milei. Se basa en el delito de omisión de denuncia.

Durante la mañana, Francos habló en Radio La Red y se refirió a las acusaciones de Pagano donde lo responsabilizaba de estar vinculado al escándalo de los audios que golpea de lleno al Gobierno. Allí sostuvo que “lo único que hace es generar ruido y hacer acusaciones sin fundamento”.

El Jefe de gabinete Guillermo Francos en Diputados Fabián Marelli - LA NACION

“Lo que está pasando acá es una conspiración clarísima. Marcela Pagano, junto con Lourdes Arrieta y todo el bloque Coherencia, están trabajando de manera coordinada para voltear al Presidente. Son golpistas, lisa y llanamente. Tienen un plan sistemático para desestabilizar el gobierno democráticamente electo. Esto no es disidencia política, esto es sedición en estado puro”, había dicho el funcionario.

Y continuó: “Son golpistas institucionalmente, pretenden voltear al Gobierno pero sin elementos. Veremos qué dice el pueblo en las elecciones del 26 de octubre y cuál es la opinión. Que Pagano diga eso es absolutamente insólito”.

Tras las palabras del jefe de Gabinete, la diputada le contestó a través de X. “Haga la denuncia en la justicia Ud. mismo Sr. @GAFrancosOk, no se vuelva una marioneta mediática que para eso tienen varios ya en el espacio. PD: Me parece que es Ud el cooptado al que le escriben (por cierto mal) el guión”, apuntó.

En su denuncia penal, Pagano aseguró que el jefe de Gabinete “cuenta con acceso a información proveniente de todos los organismos de inteligencia del Estado y con agentes de inteligencia que lo asesoran directamente en sus secretarías”. Por ello, consideró que sus opiniones deben estar “basadas en información sensible” que está “obligado legalmente a poner a disposición de la Justicia”.

Pagano se basó en el artículo 177 del Código Penal que establece el deber de todo funcionario público de poner en conocimiento de la autoridad judicial los delitos de los que tome noticia en ejercicio de sus funciones. También en la Ley de Ética Pública, que obliga a los funcionarios a cumplir con los deberes de legalidad, transparencia y responsabilidad en el ejercicio de la función pública.

“En el presente caso, el propio Sr. Francos atribuyó públicamente a la suscripta hechos que, de ser ciertos, configurarían delitos gravísimos contra el orden constitucional y la vida democrática, tales como la sedición y la rebelión. Frente a semejantes afirmaciones, su silencio en sede judicial constituye una omisión incompatible con sus deberes funcionales”, justificó.

Las acusaciones de Pagano contra Francos

El conflicto entre la exlibertaria y el jefe de Gabinete iniciaron cuando la integrante del bloque Coherencia lo acusó de orquestar la filtración de los audios atribuidos a Karina Milei que sacuden al Gobierno.

Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos de la difusión de los audios de Spagnuolo

“Francos es el único que ganó poder en la nueva redistribución. Tomen notas del nombre, por si en unas semanas vuela [Santiago] Caputo de la SIDE... recuerden el nombre de José Luis Vila. Fue él o alguien que trabaja para él”, afirmó en diálogo con LN+.

Vila es un funcionario que tiene una extensa trayectoria en el radicalismo y experiencia en áreas de defensa e inteligencia. Según Pagano, Vila fue contratado por Francos. “Francos me reconoció a mí en la Cámara de Diputados que tiene contratado a Vila. Es un alto vuelo. Por alguna razón necesitaba tener su propia área de inteligencia, pero en la Argentina no está permitido. Esto es una guerra de espionaje”, declaró.