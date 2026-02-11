Mayra Mendoza acusó de mentiroso a Diego Santilli y el ministro salió a responderle: “Dato mata relato”

La diputada bonaerense Mayra Mendoza acusó de mentiroso al ministro del Interior, Diego Santilli, luego de que el funcionario defendiera la reforma laboral impulsada por el Gobierno y atribuyera al kirchnerismo la falta de creación de empleo formal en los últimos años.

El intercambio se desató a partir de una entrevista radial, continuó en redes sociales y escaló más tarde a la pantalla de LN+, donde Santilli retomó el tema en una charla con el periodista Luis Majul. Allí sostuvo que “no se generó un puesto de trabajo neto” durante las gestiones anteriores y afirmó que “dato mata relato”, al insistir con que la precarización laboral no comenzó con la administración actual sino que fue fruto de los gobiernos kirchneristas.

Santilli desmintió afirmaciones de Mayra Mendoza en relación a la reforma laboral

La discusión tuvo su punto de partida por la mañana, cuando Eduardo Feinmann planteó en Radio Mitre que los detractores del proyecto oficial califican la iniciativa como “esclavista” y orientada a promover empleos de bajo costo. Santilli recogió esa caracterización y apuntó contra las administraciones previas.

“Eso es lo que el kirchnerismo durante todos estos años”, expresó, y agregó que “si hace 15 años no generamos un puesto de trabajo formal en la Argentina”. En ese sentido, sumó: “Son los que no quieren cambiar y te quieren dejar en la misma situación: en la pobreza, sometido y arbitrado por los gerentes de la pobreza”.

Nunca pensé coincidir con @edufeiok, pero en esto sí: es una reforma esclavista. Legalizar la precarización actual y llevar a todos los que aún están dentro de la formalidad a la misma situación. De eso se trata.



— Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) February 10, 2026

El ministro vinculó la propuesta con medidas adoptadas por el presidente Javier Milei y por la ministra Sandra Pettovello. Según indicó, el objetivo es que más personas accedan a empleo registrado. “Lo que quiere ahora es que tenga laburo formal, porque eso implica tener derecho a vacaciones, a la salud y a tener una jubilación”, señaló.

A partir de la circulación de ese fragmento, Mayra Mendoza publicó una serie de mensajes en su cuenta de X. La legisladora comenzó con una referencia al periodista que entrevistó al ministro. “Nunca pensé coincidir con Eduardo Feinmann, pero en esto sí: es una reforma esclavista”, escribió, y planteó que la iniciativa busca “legalizar la precarización actual y llevar a todos los que aún están dentro de la formalidad a la misma situación”.

Santilli sostuvo que el kirchnerismo fue responsable de la precarización en la Argentina

Luego dirigió sus cuestionamientos directamente al ministro. “Sabemos que tu práctica en la vida es la mentira. Sos mentiroso, pero está mal mentir, Diego Santilli, y más siendo funcionario público”, afirmó. En la misma publicación, objetó la cifra mencionada por el ministro y contrapuso su propia lectura: “Decís que van 15 años sin generar trabajo como si todo fuese lo mismo, pero en los 12 años de gobiernos peronistas sí se generó empleo formal, más de 5 millones”.

La diputada también ubicó el origen de las dificultades en otro período. “El problema va de 2015 en adelante, desde que comenzó Mauricio Macri”, sostuvo, y añadió que las políticas aplicadas por las gestiones no peronistas “destruyen todo lo construido”. En esa línea, advirtió sobre el impacto del rumbo económico. “Si siguen con tarifazos, bajando salarios y con precios carísimos de todo, no va a haber consumo, se cae toda actividad y por ende no habrá empleo”, publicó.

Mayra Mendoza acusó de mentiroso al ministro Santilli Nicolás Suárez - LA NACION

Más tarde, en LN+, Santilli volvió sobre el planteo y respondió a las acusaciones. “Es todo relato en esta gente”, afirmó. Acto seguido, cargó contra los gobiernos anteriores: “Los que han precarizado el trabajo en la República Argentina son ustedes, que han generado pobreza, inflación, destrucción de las pymes y de los comercios”.

El ministro también cuestionó el esquema de asistencia social implementado en años previos. “Se la pasaron hablando de la pobreza y lo único que hicieron fue ponerle intermediarios a la pobreza”, dijo. Y completó: “Este gobierno llegó y le dio a los que más lo necesitan”.