Marco Lavagna, en Washington: "El default no puede ser una opción"

El diputado se reunió con funcionarios e inversores en los Estados Unidos Fuente: Archivo

Rafael Mathus Ruiz SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de abril de 2019 • 18:51

WASHINGTON.- Marco Lavagna desentonaba: era el único legislador opositor en una delegación argentina que viajó a Washington y a Nueva York para reunirse con funcionarios, analistas e inversores. Lavagna, un crítico del gobierno de Mauricio Macri , trajo un mensaje a los Estados Unidos en tiempos de renovada turbulencia para la Argentina en los mercados financieros: "El default no puede ser una opción".

Lavagna dialogó con LA NACIÓN en un alto de la seguidilla de reuniones que tuvo junto a los diputados Luciano Laspina, Ezequiel Fernandez Langan, Karina Banfi y el senador Federico Pinedo , y el secretario de Política Económica, Miguel Braun . Hubo encuentros en el Tesoro, en el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS, según sus siglas en inglés) y también con fondos de inversión. Lavagna tuvo, además, encuentros fuera de la agenda de la delegación.

Más allá de su mensaje de tranquilidad para los mercados, Lavagna trajo también críticas al Gobierno. Dijo que el nuevo retoque al acuerdo con el Fondo Monetario es un "parche", que la volatilidad no es culpa de Cristina Kirchner , sino de una economía "que no cierra", que recogió mucha desconfianza en el rumbo del país y que hay que cambiar la lógica del diseño de la política económica.

"La lógica no puede ser el ajuste, tiene que ser cómo se pone en movimiento a la economía", indicó. "La principal preocupación es reactivar la economía", insistió luego.

Lavagna respaldó el aval del FMI al Banco Central para domar al dólar porque cree que la Argentina "tiene que estabilizar el tipo de cambio".

"El problema es que estás en una política de parches, estás metiendo un parche atrás de otro sin solucionar los problemas, estirando hasta las elecciones", indicó. "Los parches son para tapar agujeros, duran poco. Los parches de corto plazo terminan reventando. El riesgo de una corrida está. Espero que no pase, pero hoy tenés una situación donde hay un nivel de desconfianza muy grande tanto dentro de la Argentina, como de los inversores. A eso se le agrega la cuestión electoral, que para mí no es la cuestión central, pero genera más incertidumbre. La cuestión de fondo es que no cierran los números, la economía no reactiva y la inflación sigue muy alta", afirmó.

Lavagna abogó por un gobierno de unidad nacional. En eso está su padre, indica. Salir del "blanco o negro". No quiso confirmar candidaturas, primarias o programas: dijo que lo importante es que se conozca cuál es "la lógica", una frase que reiteró. "A esta altura, está clara la convicción personal que tiene", dice, al hablar sobre su candidatura presidencial. "Está trabajando para lograr ese consenso", agrega.

En Estados Unidos, Lavagna dijo que percibió mucha desconfianza. "El mercado mira con preocupación los vaivenes de la política económica, una falta de rumbo claro. El mercado lo que está pidiendo es 'decime con claridad cuál es el rumbo', y lo que te transmiten es que no tengo ese rumbo. No terminan de saber lo económico y desde ya lo político les genera una incertidumbre porque no saben como lo político va a resolver lo económico. Si no ponés en movimiento la economía, jamás vas a convencer a los mercados", define.

-¿La desconfianza es por Cristina, como dice el Gobierno?

-No. El problema es que no te cierra la economía. Hay un problema estructural que nada tiene que ver con lo electoral, aunque sume incertidumbre. Yo lo veo como gatillos, gotas que terminan rebalsando un vaso. Pero el problema es que tenés una economía que no funciona.

-¿Cuál es el mensaje a los inversores que temen un default?

-Esto tiene que estar claro y yo lo he dicho en todas las reuniones que he tenido: el default no puede ser una opción. La Argentina acaba de salir hace 15 años de una reestructuración muy grande, termina de solucionar hace tres a los holdouts que quedaban. No podes pensar que un país, a los 15 años de salir de un default, entra en otro default. Eso hay que tenerlo muy claro. Hay que ser muy firmes en que el default no puede ser una opción. No puede ser una opción de salida. Sí vas a tener que rediscutir el acuerdo con el Fondo. Lo más preocupante es el año que viene, cuando necesitás un ajuste de un punto y medio adicional.

-¿Hay que renegociar las metas?

-No, toda la lógica. El acuerdo que se firmó parte de un ajuste para estabilizar una situación, más que un programa que te ponga en funcionamiento una economía. La lógica no puede ser el ajuste, tiene que ser cómo se pone en movimiento a la economía.

-¿Cuál es el mensaje de [Roberto] Lavagna?

-Más que Lavagna, el mío. Pero alguna relación tengo. Hay que empezar a ver cómo podemos alinear los distintos incentivos para poner a la economía en movimiento y además que te permita cumplir los contratos. Hay que sentarse y discutirlo. La principal preocupación es reactivar la economía.