La fundadora del comedor social Los Piletones, Margarita Barrientos, insistió con la falta de ayuda por parte del gobierno de Alberto Fernández para sus centros y apuntó específicamente a la vicepresidenta Cristina Kirchner: "Yo creo que en esa cabecita hermosa no existe la pobreza".

"Hay veces que uno levanta teléfonos para pedir por la gente que no tiene una frazada, no tiene leche. Me han dicho que cuando tengan me van a pasar, pero mi petición quedó en el aire", dijo la referente social en conversación con CNN Radio. En julio pasado, en una entrevista con LA NACION, Barrientos había dicho que está "pagando el haber apoyado a [el expresidente Mauricio] Macri". "Muchas de las ayudas que tendrían que llegar no llegan", se quejó entonces.

En la entrevista esta mañana, consultada sobre las etiquetas que suelen tener algunos partidos políticos, como la que asocia al Partido Justicialista con la cercanía y la ayuda de la gente, Barrientos respondió: "Prefiero guardarme esa pregunta. El silencio dice muchas cosas".

Luego, consultada puntualmente por la vicepresidenta, Cristina Kirchner, la referente lanzó: "Yo creo que en esa cabecita hermosa no existe la pobreza. No sé si alguna vez se trabajó ella por la gente que más lo necesita. Hoy nuestro país lo necesita".

La referente social, que se encuentra en su ciudad natal Añatuya (Santiago del Estero), se refirió a la crisis que trajo el coronavirus y señaló que ella y su equipo tuvieron que salir a hacer una tarea que no tenía precedente: "Empezamos a dar de comer los días sábados, pasamos crisis terribles y nunca me había tocado cocinar un día sábado".

Y agregó: "Hay mucha gente desempleada y nadie quiere dar trabajo porque no tiene mucha salida. Causa mucha tristeza. En los mercados a los jóvenes que estaban no los veías más".

El vínculo con Macri

La fundadora de Los Piletones reiteró que el haber apoyado a la gestión de Mauricio Macri la perjudicó y que además se había sentido defraudada, pero destacó el acompañamiento por parte del líder de Juntos por el Cambio: "Lo de Mauricio [que la defraudó] lo dije en la parte política. Nosotros lo conocemos desde el inicio del comedor y es una persona que ha respetado y uno se siente identificado".

A raíz de la entrevista de Barrientos a LA NACION en julio pasado, el diputado nacional de Juntos por el Cambio Waldo Wolff presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo detalle de qué manera y en qué montos se distribuye la ayuda económica que se les otorga a los comedores populares.

En ese sentido, la referente social dijo hoy: "No creo que la grieta se vaya, que la cerremos". Sin embargó, contó que le gente de sus comedores no le reclamó haberse vinculado con el gobierno anterior: "Me han dicho al revés: 'antes teníamos mucha ayuda y ¿qué pasó?'".

Además opinó que no ve un plan económico que pueda ayudar con la situación: "Creo que todavía falta algo auténtico. Hay que hacer que el país un poquitito se levante, hoy la Argentina está muy caída, muy triste. Uno recorre las provincias donde hay tanta necesidad, a mí nadie me lo cuenta".