Mario Vargas Llosa: “Argentina es rehén de un grupo de autoritarios encabezados por Cristina Kirchner”

El escritor peruano Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, atacó duramente al gobierno de Alberto Fernández y, en particular, a Cristina Kirchner por la situación económica y política argentina. Dijo que el país es “un sinsentido total” y que es “rehén de un grupo autoritario” que lo condena al fracaso.

“Argentina es un total sinsentido -señaló Vargas Llosa, que vive en Madrid, en un encuentro de la Fundación Libertad-. Tiene todos los recursos naturales y humanos para ser líder en lo económico, pero permanece rehén de un grupo de autoritarios, encabezados por Cristina Kirchner, que mantienen al país en el atraso, la inflación y la pobreza, haciendo flamear un anticapitalismo obsoleto y deshilachado”.

El Nobel peruano tiene previsto viajar a la Argentina dentro de dos meses, donde participará (el 9 de mayo) en un evento de la Fundación Libertad.

“Me resultó tan triste como difícil de creer que los argentinos le hayan dado otra oportunidad al kirchnerismo en el 2019. Los resultados, tristemente, eran esperables. Argentina sigue sin encauzarse en un sendero reformista y mantiene el mismo hiperestatismo que ha marcado su historia en el siglo XXI”, dijo.

Sobre su vínculo personal con la Argentina, añadió: “Siempre fue un país muy querido. Cuando era chico lo miraba con admiración por haber derrotado el analfabetismo y por haberse convertido en un faro cultural y económico”.

Calificó la situación presente en el país como “lamentable”, pero dijo que no pierde las esperanzas: “Creo que las próximas elecciones deberían no solo remover al kirchnerismo del gobierno, sino ser el primer paso de un camino de reformas urgentes y necesarias. Argentina no puede seguir siendo su peor enemigo”.

Vargas Llosa -de reconocida militancia por el liberalismo y contra el populismo en América Latina- tiene una muy fluida relación con Mauricio Macri, con quien ha mantenido varios encuentros públicos en los que elogió su gestión presidencial.

En su próximo viaje a la Argentina tiene previsto encontrarse con empresarios y políticos de partidos afines a sus ideas. Macri fue uno de los primeros en confirmar su asistencia a la cena de la Fundación Libertad, que preside Gerardo Bongiovanni.

Sus críticas al peronismo y al kirchnerismo han sido recurrentes. “Hay en la Argentina una fascinación con el peronismo. Desde el primer peronismo, que sedujo con medidas demagógicas, ha quedado esa especie de fantasía que le atribuye una justicia social que realmente nunca existió y que además sirvió fundamentalmente para convertir a un país que estaba en el primer mundo en uno del tercer mundo”, dijo en una reciente entrevista con LA NACION.

Por esos posicionamientos políticos ha sufrido presiones en sus visitas a la Argentina, como ocurrió en 2011 cuando se intentó impedir que protagonizara el acto central de la Feria del Libro. Tuvo que intervenir la propia Cristina para evitar un boicot promovido por intelectuales afines al Gobierno.