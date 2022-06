Martín Redrado alertó por el nivel de deuda en pesos y puso en el calendario una fecha clave

Martín Redrado criticó la “descoordinación” en el Gobierno ante la reciente corrida contra los bonos en pesos, habló de “mala praxis”, y consideró que los próximos vencimientos serán claves para la marcha de la economía. “ El 27 de junio vencen 500.000 millones de pesos de deuda ”, remarcó en declaraciones a LN+

El extitular del Banco Central planteó el interrogante de cómo enfrentará la Casa Rosada las necesidades de financiamiento, tras la venta masiva de bonos que tuvo lugar la semana pasada. “La pregunta es si cada 15 días el sector público podrá financiar sus necesidades”, consignó al programa +Voces.

Redrado recordó que este martes el país tuvo un vencimiento de 14.000 millones de pesos, pero precisó que las pruebas más duras serán el 27 de junio, cuando vence medio billón de pesos, y en septiembre, cuando el Estado tiene que afrontar compromisos por “un billón de pesos”. “Esto se puede desmadrar o no en cualquier momento”, opinó.

“Lo que ha pasado es que se distrajeron con la deuda doméstica. Hubo una descoordinación [que terminó en] la corrida contra el bono en pesos, que empezó porque a un ente público, le faltaban pesos y decidió vender los bonos, que luego cayeron. Y que hace el sector privado es seguir al sector público”, expresó Redrado.

Redrado responsabilizó a Gzumán por la venta masiva de bonos en pesos. Ricardo Pristupluk

En ese sentido, responsabilizó a Martín Guzmán. “Lo que muestra esta acción es mala praxis y la necesidad de un ministro de economía que tenga todas las variables en su cabeza”, señaló. Por caso, el economista recordó que, bajo su gestión en el Banco Central (2004-2010), el organismo que conducía recomendaba a los entes públicos cuando podía “salir a comprar” en el mercado o, incluso, se los asesoraba para que no lo hicieran.

Frente a los vencimientos cercanos, Redrado consideró que el Gobierno se va a ver obligado a “subir de vuelta la tasa de interés”. “Entonces estamos con la economía de la frazada corta , porque se sube la tasa de interés para que la gente no se vaya al dólar, pero aparece la sensibilidad, y lo que se genera es mayor recesión económica”, indicó.

El economista reclamó medidas que apunten a reducir la brecha cambiaria y criticó el abordaje realizado hasta ahora desde el Palacio de Hacienda. “La dinámica que tiene el Gobierno es ir llevándola en el día a día”.

Inflación y dólar

Redrado hizo hincapié en que “la tensión cambiaria” en el segundo semestre va a marcar “en definitiva” el nivel de inflación que el país experimentará en 2022. Consideró que quizás pueda haber un “amesetamiento” en los precios por la baja en el consumo, aunque recalcó que “el salario real se derrite” hasta ahora.

“Lo virtuoso sería tener un programa anti-inflacionario que funcione, que permita que el salario le gane a la inflación, pero eso no está ocurriendo. No hay ningún tipo de rumbo en materia económica, y al contrario, las pocas metas que se tenían con el Fondo Monetario Internacional también se va a incumplir”, analizó.

Para Redrado, la tensión cambiaria determinará el nivel de inflación en el segundo semestre. Shuttertsock

Redrado señaló, además, que varias figuras del oficialismo le hicieron llegar su preocupación por la falta de acumulación de reservas pese al contexto internacional y la suba de las commodities. “Hay inquietud en distintos sectores”, reconoció. Según su diagnóstica sobre la realidad del país, “la enfermedad es política, los síntomas son económicos y la secuela es que cada vez hay más familias pobres”.

Por otro lado, planteó reparos a la posibilidad de que haya restricciones a las importaciones en medio de la falta de divisas. “Están actuando sobre las consecuencias y no la causa que es la brecha cambiaria de un 100%. Se incentiva a que el exportador exporte menos, y a que el importador trate de importar más porque no sabe cuánto va a terminar pagando en el futuro por ese insumo que necesita. El problema es no tener un tipo de cambio único”, sostuvo.