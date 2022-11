Mauricio Macri amplió sus críticas a las jubilaciones anticipadas de Tierra del Fuego: “Nos espera el desastre”

escuchar

El expresidente Mauricio Macri amplió sus críticas a la aprobación de una reforma que permite a los empleados públicos de Tierra del Fuego jubilarse a los 55 años. Este miércoles, sostuvo: “Es matemático que nos espera el desastre”.

En su cuenta de Twitter, Macri explicó por qué está en contra de esta medida, por la que votaron a favor por unanimidad tanto diputados del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio.

“Las jubilaciones tempranas como las aprobadas por la reforma de Tierra del Fuego, además de ser profundamente injustas, proyectan sobre toda la sociedad una idea muy negativa de obsolescencia de las personas”, tuiteó el referente de Pro.

“En este caso, establecen que a partir de los 55 las personas han envejecido lo suficiente como para no ser del todo capaces de producir, enseñar, investigar y accionar sus vidas con autoridad. Un punto de vista condescendiente que alienta la discriminación y el aislamiento”, planteó.

Además, citó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y señaló que luego del período 2016-2025, “la población mundial mayor de 60 se habrá duplicado y para el 2050 serán más de 2.000 millones”. Así, expresó: “No solamente viviremos más, sino que es deseable extender la longevidad de las profesiones para vivir mejor, integrados y productivos”.

En ese sentido, se preguntó: “Porque trabajar nos da, además de un salario, un propósito, un sentido, un lugar dentro de nuestra comunidad. ¿Qué clase de mundo imaginan aquellos que promueven el retiro de personas de 55 años a través de privilegios artificiales?”.

Por otro lado, opinó que las jubilaciones anticipadas van a representar “una catástrofe para las cuentas estatales y una injusticia para los trabajadores de otras provincias, que indirectamente tendrán que aportar a las jubilaciones de los estatales de Tierra del Fuego, en algunos casos de apenas 55 años”.

Y agregó: “Lamentablemente, en un país así los jóvenes no tienen futuro. La energía de sus tareas, su empeño y esfuerzo serán aspirados por el Estado a través de impuestos para pagar las jubilaciones a personas que deberían estar trabajando; no solo eso, que deberían querer estar trabajando”.

Por último, analizó: “No hay atajos, no hay trucos, no hay ningún relato, no hay arenga, movilización ni discurso fantasioso que pueda salvarnos de hundirnos hasta el fondo si seguimos con medidas así. Es matemático que nos espera el desastre. O hacemos el cambio o no seremos nada”.

El miércoles pasado, Macri ya había criticado la reforma jubilatoria. “Una vergüenza lo que hicieron los legisladores de Tierra del Fuego del FdT y JxC. Flexibilizaron requisitos de jubilación para empleados públicos y podrán jubilarse con 20 años de aportes sin importar la edad. La fiesta la pagan los que trabajan. O somos el cambio o no somos nada”, tuiteó.

Este lunes, la legislatura de Tierra del Fuego aprobó una reforma al sistema previsional de los empleados públicos que podrán jubilarse con 55 años de edad hasta 2027. En algunos casos, eleva el haber jubilatorio hasta el 88% de su sueldo en actividad.

Se trata de dos de las modificaciones centrales aprobadas por unanimidad, que formaron parte de las promesas de campaña del gobernador Gustavo Melella, quien ahora tendrá un mes para promulgarla o vetarla.

“Este lunes es un día importante para las y los servidores públicos provinciales, porque es una jornada en la que se están recuperando derechos”, celebró Melella, y continuó: “Después de un largo pero valioso análisis, las y los legisladores provinciales aprobaron la reforma previsional, luego de escuchar el legítimo reclamo de los trabajadores estatales y nuestros jubilados”.

LA NACION